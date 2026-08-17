90-е годы 20 века — эпоха, пронизанная духом разгульного разнообразия, высокими ожиданиями, мечтами и, конечно, свободой. Всё это нашло отражение в архитектуре столицы и сохранилось до наших дней. На прогулке по Тверской я покажу жилые, торговые и офисные здания, выдержавшие немало потрясений и дошедшие до нас как живые свидетели непростых исторических процессов.

Описание экскурсии

В 90-е годы наша страна делает самый крутой поворот в своей истории. Миллионы москвичей за считанные дни попадают из социалистической системы в капиталистическую и радикально меняют свою жизнь. За прошедшие 30 лет что-то забылось, что-то исказилось, выросло целое поколение людей для которых Ельцин и Ленин персонажи из далекого прошлого. Прогулка по Тверской — хороший способ вспомнить основных действующих лиц того периода и понять, как он повлиял на жизнь москвичей.

Вы увидите:

здание, где планировалось всё (или почти всё) в СССР

пространство, где регистрировались первые кооперативы

место, где проходили одни из первых дискотек в Советском союзе

площадь, где состоялись самые массовые митинги в истории Москвы

Вы узнаете:

как связаны Генплан и «движение декабристов»

что общего у Егора Гайдара и братьев Стругацких

когда в Москве появился первый ночной клуб

кто привёз Макдоналдс в столицу коммунистического государства

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.