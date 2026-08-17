90-е годы 20 века — эпоха, пронизанная духом разгульного разнообразия, высокими ожиданиями, мечтами и, конечно, свободой. Всё это нашло отражение в архитектуре столицы и сохранилось до наших дней.
На прогулке по Тверской я покажу жилые, торговые и офисные здания, выдержавшие немало потрясений и дошедшие до нас как живые свидетели непростых исторических процессов.
На прогулке по Тверской я покажу жилые, торговые и офисные здания, выдержавшие немало потрясений и дошедшие до нас как живые свидетели непростых исторических процессов.
Описание экскурсии
В 90-е годы наша страна делает самый крутой поворот в своей истории. Миллионы москвичей за считанные дни попадают из социалистической системы в капиталистическую и радикально меняют свою жизнь. За прошедшие 30 лет что-то забылось, что-то исказилось, выросло целое поколение людей для которых Ельцин и Ленин персонажи из далекого прошлого. Прогулка по Тверской — хороший способ вспомнить основных действующих лиц того периода и понять, как он повлиял на жизнь москвичей.
Вы увидите:
- здание, где планировалось всё (или почти всё) в СССР
- пространство, где регистрировались первые кооперативы
- место, где проходили одни из первых дискотек в Советском союзе
- площадь, где состоялись самые массовые митинги в истории Москвы
Вы узнаете:
- как связаны Генплан и «движение декабристов»
- что общего у Егора Гайдара и братьев Стругацких
- когда в Москве появился первый ночной клуб
- кто привёз Макдоналдс в столицу коммунистического государства
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро «Охотный ряд»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Меня зовут Вячеслав. Я профессиональный гид, недавно закончил школу гида «Глазами инженера». С детства интересуюсь современной историей России и Москвы. Приготовил для вас множество интересных фактов — услышите их на моих экскурсиях!
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