Тверская 90-х: от дефицита к капитализму

Изучить культурный ландшафт «лихой эпохи» и осознать его ценность

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90-е годы 20 века — эпоха, пронизанная духом разгульного разнообразия, высокими ожиданиями, мечтами и, конечно, свободой. Всё это нашло отражение в архитектуре столицы и сохранилось до наших дней.

На прогулке по Тверской я покажу жилые, торговые и офисные здания, выдержавшие немало потрясений и дошедшие до нас как живые свидетели непростых исторических процессов.
Тверская 90-х: от дефицита к капитализму
Тверская 90-х: от дефицита к капитализму
Тверская 90-х: от дефицита к капитализму
Тверская 90-х: от дефицита к капитализму
Тверская 90-х: от дефицита к капитализму
Ближайшие даты:
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
5
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ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В 90-е годы наша страна делает самый крутой поворот в своей истории. Миллионы москвичей за считанные дни попадают из социалистической системы в капиталистическую и радикально меняют свою жизнь. За прошедшие 30 лет что-то забылось, что-то исказилось, выросло целое поколение людей для которых Ельцин и Ленин персонажи из далекого прошлого. Прогулка по Тверской — хороший способ вспомнить основных действующих лиц того периода и понять, как он повлиял на жизнь москвичей.

Вы увидите:

  • здание, где планировалось всё (или почти всё) в СССР
  • пространство, где регистрировались первые кооперативы
  • место, где проходили одни из первых дискотек в Советском союзе
  • площадь, где состоялись самые массовые митинги в истории Москвы

Вы узнаете:

  • как связаны Генплан и «движение декабристов»
  • что общего у Егора Гайдара и братьев Стругацких
  • когда в Москве появился первый ночной клуб
  • кто привёз Макдоналдс в столицу коммунистического государства

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле станции метро «Охотный ряд»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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