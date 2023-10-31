Изучить культурный ландшафт «лихой эпохи» и осознать его ценность
90-е годы 20 века — эпоха, пронизанная духом разгульного разнообразия, высокими ожиданиями, мечтами и, конечно, свободой. Всё это нашло отражение в архитектуре столицы и сохранилось до наших дней.
На прогулке по Тверской я покажу жилые, торговые и офисные здания, выдержавшие немало потрясений и дошедшие до нас как живые свидетели непростых исторических процессов.
На прогулке по Тверской я покажу жилые, торговые и офисные здания, выдержавшие немало потрясений и дошедшие до нас как живые свидетели непростых исторических процессов.
Ближайшие даты:
31
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
В 90-е годы наша страна делает самый крутой поворот в своей истории. Миллионы москвичей за считанные дни попадают из социалистической системы в капиталистическую и радикально меняют свою жизнь. За прошедшие 30 лет что-то забылось, что-то исказилось, выросло целое поколение людей для которых Ельцин и Ленин персонажи из далекого прошлого. Прогулка по Тверской — хороший способ вспомнить основных действующих лиц того периода и понять, как он повлиял на жизнь москвичей.
Вы увидите:
- здание, где планировалось всё (или почти всё) в СССР
- пространство, где регистрировались первые кооперативы
- место, где проходили одни из первых дискотек в Советском союзе
- площадь, где состоялись самые массовые митинги в истории Москвы
Вы узнаете:
- как связаны Генплан и «движение декабристов»
- что общего у Егора Гайдара и братьев Стругацких
- когда в Москве появился первый ночной клуб
- кто привёз Макдоналдс в столицу коммунистического государства
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле станции метро «Охотный ряд»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваш гид в Москве
Меня зовут Вячеслав. Я профессиональный гид, недавно закончил школу гида «Глазами инженера». С детства интересуюсь современной историей России и Москвы. Приготовил для вас множество интересных фактов — услышите их на моих экскурсиях!
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