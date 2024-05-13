1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Кремль - сердце России (на иностранном языке)
Посетить великолепные старинные соборы и прикоснуться к истории страны с профессиональным гидом
Начало: У Кремля
Завтра в 13:00
16 авг в 10:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровищница России: экскурсия с посещением Оружейной палаты
Познакомиться с памятниками садово-паркового искусства, историей Кремля и сходить в музей
Начало: У метро Александровский сад
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:30
24 000₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Квест
до 25 чел.
VR-прогулка вдоль стен Кремля для детей
Отправиться в виртуальное путешествие, стирающее границы между прошлым и настоящим
Начало: Возле Кутафьей башни
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
от 15 500₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита13 мая 2024Наш гость из Италии был очень доволен и экскурсией и гидом! Ему всё понравилось, в том числе и чистота итальянского языка. Брали этого гида ещё на несколько экскурсии и не прогадали. Удобная организация, оперативное общение. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Индивидуальные по Кремлю»
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