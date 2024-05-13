Индивидуальные по Кремлю – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные по Кремлю» в Москве, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Кремль - сердце России (на иностранном языке)
Пешая
1 отзыв
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Кремль - сердце России (на иностранном языке)
Посетить великолепные старинные соборы и прикоснуться к истории страны с профессиональным гидом
Начало: У Кремля
Завтра в 13:00
16 авг в 10:00
10 000 за всё до 10 чел.
Сокровищница России: экскурсия с посещением Оружейной палаты
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровищница России: экскурсия с посещением Оружейной палаты
Познакомиться с памятниками садово-паркового искусства, историей Кремля и сходить в музей
Начало: У метро Александровский сад
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:30
24 000 за всё до 4 чел.
VR-прогулка вдоль стен Кремля для детей
Пешая
1.5 часа
Квест
до 25 чел.
VR-прогулка вдоль стен Кремля для детей
Отправиться в виртуальное путешествие, стирающее границы между прошлым и настоящим
Начало: Возле Кутафьей башни
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
от 15 500 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    13 мая 2024
    Кремль - сердце России (на иностранном языке)
    Наш гость из Италии был очень доволен и экскурсией и гидом! Ему всё понравилось, в том числе и чистота итальянского языка. Брали этого гида ещё на несколько экскурсии и не прогадали. Удобная организация, оперативное общение. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Индивидуальные по Кремлю»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Кремль - сердце России (на иностранном языке)
  2. Сокровищница России: экскурсия с посещением Оружейной палаты
  3. VR-прогулка вдоль стен Кремля для детей
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Патриаршие пруды
  8. Храм Христа Спасителя
  9. Зарядье
  10. Храм Василия Блаженного
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2024
Сейчас в Москве в категории "Индивидуальные по Кремлю" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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