Отправляемся в путешествие из столицы, чтобы увидеть два очаровательных города на берегу Волги — древний Углич и сказочный Мышкин. Вас ждут старинные кремли, купеческие особняки, легенды и атмосфера настоящей русской сказки.

Описание экскурсии

Углич — город легенд и древних соборов

Исследуем исторический центр и Угличский кремль, где происходили самые загадочные события русской истории. Вы посетите церковь Царевича Димитрия-на-Крови, чьи стены расписаны старинными фресками. Гид расскажет, как в Угличе пресёкся род Рюриковичей и началась история новой царской династии — Романовых.

Мышкин — город, где живут чудеса

Очаровательный купеческий городок с деревянными домами, резными наличниками и доброй атмосферой провинциальной Руси. Вас ждёт прогулка по историческим улочкам и визит в туристический комплекс «Мышкины палаты» — настоящий «Мышиный Версаль» с театрализованной программой, дворцовыми тайнами и увлекательными историями.

Организационные детали