Отправляемся в путешествие из столицы, чтобы увидеть два очаровательных города на берегу Волги — древний Углич и сказочный Мышкин. Вас ждут старинные кремли, купеческие особняки, легенды и атмосфера настоящей русской сказки.
Описание экскурсии
Углич — город легенд и древних соборов
Исследуем исторический центр и Угличский кремль, где происходили самые загадочные события русской истории. Вы посетите церковь Царевича Димитрия-на-Крови, чьи стены расписаны старинными фресками. Гид расскажет, как в Угличе пресёкся род Рюриковичей и началась история новой царской династии — Романовых.
Мышкин — город, где живут чудеса
Очаровательный купеческий городок с деревянными домами, резными наличниками и доброй атмосферой провинциальной Руси. Вас ждёт прогулка по историческим улочкам и визит в туристический комплекс «Мышкины палаты» — настоящий «Мышиный Версаль» с театрализованной программой, дворцовыми тайнами и увлекательными историями.
Организационные детали
- Дорога из Москвы занимает около 4 часов в одну сторону
- Обед по желанию — около 780 ₽ на человека
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4550 ₽
|Новогодние праздники
|4790 ₽
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Бабушкинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 693 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
