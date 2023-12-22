Уникальные московские высотки и торжественная гостиница «Украина»

Я приглашаю Вас отправиться в захватывающее путешествие по одной из некогда засекреченных набережных нашего города,

Индивидуально
для 4 чел.
Я приглашаю Вас отправиться в захватывающее путешествие по одной из некогда засекреченных набережных нашего города, главной жемчужиной которой по праву считается легендарная, роскошная и таинственная красавица-высотка — гостиница «Украина».
Уникальные московские высотки и торжественная гостиница «Украина»
Уникальные московские высотки и торжественная гостиница «Украина»
Уникальные московские высотки и торжественная гостиница «Украина»
Уникальные московские высотки и торжественная гостиница «Украина»
Уникальные московские высотки и торжественная гостиница «Украина»
Уникальные московские высотки и торжественная гостиница «Украина»

Что вы увидите 🤩

  • площадь Европы
  • Киевский вокзал
  • здание МИД
  • «дом авиаторов»
  • Дом нефтяников
  • гостиница «Украина».
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ждет

Секрет района Дорогомилово

Наше путешествие мы начнём от площади Европы, подробно поговорим о грандиозном Киевском вокзале, разгадаем секрет названия района Дорогомилово, а ещё непременно откроем все тайны загадочно появляющихся по всему миру «парижских» входов в городские метрополитены.
Полукруглые дома и таинственные высотки
В течение нашей прогулки мы проясним, что за таинственный полукруглый дом встретится на нашем пути, поговорим о легендарных московских зданиях-близнецах, выясним какими тайнами окутано строительство самой особенной сталинской высотки — здания МИД, удивимся необыкновенному устройству ещё одного великолепного небоскрёба — «дома авиаторов».
Нам откроется удивительная история миграции московских мостов и станут понятны диковинные секреты планировки Дома нефтяников. Мы поговорим о правительственной магистрали столицы прошлых лет и вспомним, как выглядели эти места в начале судьбоносных для страны 90-х годов XX века.
Торжественная гостиница и загадки Хоттабыча
Кульминационной частью нашей программы станет знакомство с самой торжественной столичной высоткой — гостиницей «Украиной».
А ещё мы непременно поговорим о совершенно невероятной истории этой местности, подивимся фантасмагорической мечте известного московского архитектора о прекрасном городе будущего, насладимся одними из самых эффектных московских видов, познакомимся с панорамой Москвы 70-х при разном освещении, раскроем тайны передвигающейся мебели и выясним, где провёл 3 500 лет Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб.

Важно знать

Экскурсия проводится с использованием системы «Радиогид», усиливающей голос экскурсовода в наушники путешественников.
Для наибольшего комфорта мы рекомендуем иметь при себе собственные проводные наушники с круглым штекером.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида.
Что не входит
  • личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: площадь Киевского Вокзала, дом 1
Завершение: Гостиница «Украина»
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проводится с использованием системы «Радиогид», усиливающей голос экскурсовода в наушники путешественников.
  • Для наибольшего комфорта мы рекомендуем иметь при себе собственные проводные наушники с круглым штекером.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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