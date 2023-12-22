Что вас ждет

Секрет района Дорогомилово

Наше путешествие мы начнём от площади Европы, подробно поговорим о грандиозном Киевском вокзале, разгадаем секрет названия района Дорогомилово, а ещё непременно откроем все тайны загадочно появляющихся по всему миру «парижских» входов в городские метрополитены.

Полукруглые дома и таинственные высотки

В течение нашей прогулки мы проясним, что за таинственный полукруглый дом встретится на нашем пути, поговорим о легендарных московских зданиях-близнецах, выясним какими тайнами окутано строительство самой особенной сталинской высотки — здания МИД, удивимся необыкновенному устройству ещё одного великолепного небоскрёба — «дома авиаторов».

Нам откроется удивительная история миграции московских мостов и станут понятны диковинные секреты планировки Дома нефтяников. Мы поговорим о правительственной магистрали столицы прошлых лет и вспомним, как выглядели эти места в начале судьбоносных для страны 90-х годов XX века.

Торжественная гостиница и загадки Хоттабыча

Кульминационной частью нашей программы станет знакомство с самой торжественной столичной высоткой — гостиницей «Украиной».

А ещё мы непременно поговорим о совершенно невероятной истории этой местности, подивимся фантасмагорической мечте известного московского архитектора о прекрасном городе будущего, насладимся одними из самых эффектных московских видов, познакомимся с панорамой Москвы 70-х при разном освещении, раскроем тайны передвигающейся мебели и выясним, где провёл 3 500 лет Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб.

Важно знать

Экскурсия проводится с использованием системы «Радиогид», усиливающей голос экскурсовода в наушники путешественников.

Для наибольшего комфорта мы рекомендуем иметь при себе собственные проводные наушники с круглым штекером.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: