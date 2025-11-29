Мы поедем в усадьбу Середниково — главное лермонтовское место Подмосковья, которое хранит память о страстях и семейных легендах. Вы погуляете по парку, узнаете о загадочных инициалах и судьбах женщин поэта.
Посетите храм, где звучал голос Шаляпина, а затем отправитесь на акваферму клариевого сома, мясо которого по вкусу напоминает птицу, а по питательности догоняет осетра.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Середниково — усадьба Лермонтова
- экскурсия в Парадный дом с рассказом о предках поэта, его шотландских корнях и мистических предсказаниях.
- комната Лермонтова, воссозданная по документам и воспоминаниям современников.
- старинный парк с вековыми деревьями, прудом и Чёртовым мостом.
- локации киносъёмок: «О бедном гусаре замолвите слово», «Адмиралъ», «Бедная Настя», «Закрытая школа».
- храм Св. Алексия 1693 года, который никогда не закрывался, его владельцы и прихожане.
Вы узнаете:
- за что Лермонтова считали странным и даже опасным.
- кого называли «мисс Чёрные Глаза» и как сложилась её связь с поэтом.
- кому принадлежат инициалы «Н. Ф. И.».
- как Лермонтов превратился в астролога и предсказал судьбы гостей.
- какие дуэли были в его жизни.
- кого он считал своей несостоявшейся любовью.
- что сказал император Николай I, узнав о его гибели.
Рыбная пауза: акваферма африканского клариевого сома
- экскурсия по производству, имитирующему африканские джунгли.
- наблюдение за обитателями бассейнов и участие в кормлении.
- дегустация блюд из клария.
- продукция на выбор:.
свежая рыба, риеты, паштеты, котлеты, наборы для ухи, гастрономия из дичи — лосятина и кабан, а ещё свежий базилик, салаты, тимьян и микрозелень
Организационные детали
Если группа больше 19 человек, поедем на автобусе марки Mercedes, Man, Neoplan, Setra, Yutong, Shen.
Long или аналогичном. Группа до 19 человек поедет на микроавтобусе Mercedes Sprinter или аналогичном, предварительная рассадка в салоне может отличаться
В стоимость входит транспортное и экскурсионное обслуживание, радиогид с удобными одноразовыми наушниками, входные билеты в музеи, дегустация рыбных блюд из клария Обязательно возьмите паспорт, свидетельство о рождении детей. Иностранные граждане должны иметь при себе миграционную карту. Посадка в транспорт проходит строго по списку пассажиров и по документам Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Детали поездки
- Ориентировочное время пути в одну сторону — 1 час 10 минут.
- В автобусе запрещено употреблять спиртные напитки и курить.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Сходненская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 689 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
