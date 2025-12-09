Усадьбы Свиблово, Алтуфьево и Ховрино на автобусной экскурсии
Как звучит история старой Москвы
Трио прекрасных старинных усадеб столицы, о которых мало кто знает, — чтобы ощутить себя в дворянской России, где шумели балы, гуляли поэты и возводились удивительные храмы.
В каждой усадьбе вы услышите истории её владельцев, посетите церковь, откроете особенности архитектуры и любопытные факты.
Усадьба Свиблово (с посещением господского дома и храма)
Она раскинулась на родовых землях боярина Свиблы, соратника Дмитрия Донского. Вы перенесётесь во времена, когда здесь действовала суконная фабрика на английском оборудовании — на это экономическое чудо приезжал посмотреть сам Александр I.
Затем посетите особняк и представите пиры с увеселениями, о которых по Москве ходили легенды. А также осмотрите церковь Троицы Живоначальной — образец нарышкинского барокко с резным иконостасом.
Усадьба Алтуфьево (осмотр главного дома снаружи и посещение храма)
Трудно найти в Москве и окрестностях усадьбу, которая сменила бы столько знаменитых владельцев. Вы услышите о них, рассматривая господский дом с кокошниками и гербом. Прогуляетесь по старинному парку с прудом и речкой Самотёкой. В финале посетите Крестовоздвиженский храм 17 века, редкий пример церкви «иже под колоколы».
Усадьба Ховрино (осмотр дома-замка снаружи и посещение храма)
В центре внимания — белоснежный кружевной особняк. Владелец усадьбы выиграл баснословные деньги в Монте-Карло и построил дом по подобию знаменитого казино.
Вы проследите историю Ховрина с 15 века, узнаете о временах, когда усадьбой владели Голицыны, Пожарские, Столыпины, и о том, как она превратилась в дачный посёлок русской интеллигенции. Здесь бывали Чайковский, Гиляровский, Толстой. В завершение заглянете в Знаменский храм, где венчался поэт Валерий Брюсов.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автобусе туристического класса
Начало у станции метро «Свиблово», окончание — у «Войковской»
Для хорошей слышимости мы выдаём радиогиды с наушниками
В программе посещение действующих храмов: пожалуйста, учитывайте это при выборе одежды
Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
2680 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около станции метро «Свиблово»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 693 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.
интересными и при этом доступными.
Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов.
Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.