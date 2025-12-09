Трио прекрасных старинных усадеб столицы, о которых мало кто знает, — чтобы ощутить себя в дворянской России, где шумели балы, гуляли поэты и возводились удивительные храмы. В каждой усадьбе вы услышите истории её владельцев, посетите церковь, откроете особенности архитектуры и любопытные факты.

Усадьба Свиблово (с посещением господского дома и храма)

Она раскинулась на родовых землях боярина Свиблы, соратника Дмитрия Донского. Вы перенесётесь во времена, когда здесь действовала суконная фабрика на английском оборудовании — на это экономическое чудо приезжал посмотреть сам Александр I.

Затем посетите особняк и представите пиры с увеселениями, о которых по Москве ходили легенды. А также осмотрите церковь Троицы Живоначальной — образец нарышкинского барокко с резным иконостасом.

Усадьба Алтуфьево (осмотр главного дома снаружи и посещение храма)

Трудно найти в Москве и окрестностях усадьбу, которая сменила бы столько знаменитых владельцев. Вы услышите о них, рассматривая господский дом с кокошниками и гербом. Прогуляетесь по старинному парку с прудом и речкой Самотёкой. В финале посетите Крестовоздвиженский храм 17 века, редкий пример церкви «иже под колоколы».

Усадьба Ховрино (осмотр дома-замка снаружи и посещение храма)

В центре внимания — белоснежный кружевной особняк. Владелец усадьбы выиграл баснословные деньги в Монте-Карло и построил дом по подобию знаменитого казино.

Вы проследите историю Ховрина с 15 века, узнаете о временах, когда усадьбой владели Голицыны, Пожарские, Столыпины, и о том, как она превратилась в дачный посёлок русской интеллигенции. Здесь бывали Чайковский, Гиляровский, Толстой. В завершение заглянете в Знаменский храм, где венчался поэт Валерий Брюсов.

