Групповая
до 20 чел.
Романтика и экология усадьбы Свиблово в Москве
Прогуляться по экомаршруту, насладиться красотой парков и услышать истории, полные чувств
Начало: У метро «Свиблово»
Расписание: в понедельник в 10:00 и 13:30, в четверг в 14:30, в субботу в 15:00 и 17:30
Завтра в 10:00
3 ноя в 10:00
1000 ₽ за человека
Групповая
до 17 чел.
Усадьбы Свиблово, Алтуфьево и Ховрино на автобусной экскурсии
Как звучит история старой Москвы
Начало: Около станции метро «Свиблово»
19 апр в 10:15
17 мая в 10:15
2680 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Дорога в Лавру: оздоровительная прогулка от Московского Кремля до границы города
Открыть неочевидные духовные места Москвы и гармонию окружающих ландшафтов
Начало: У станции метро «Охотный ряд»
29 окт в 07:00
31 окт в 07:00
10 500 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения22 сентября 2025Спасибо за экскурсию! Тинатина очень интересно рассказывала. Много нового для себя узнала. Маршрут очень живописный. Прекрасная получилась прогулка!
- ЕЕлена4 июля 2025Экскурсовод Тинатина очень интересно и увлекательно ведёт за собой по маршруту, делая остановки и подмечая удивительные детали. Время пролетело незаметно. Спасибо!
