В гостях у двух сестёр. Групповая прогулка по Пречистенке и Остоженке

Изучить архитектурные шедевры старой Москвы и пройти по следам гениев

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«Дворянские», «посольские», «господские» — таких громких титулов удостоены Пречистенка с Остоженкой и переулки между ними.

А ведь когда-то здесь была непрестижная окраина… Всё изменил 19 век: в этих местах стала селиться знать и интеллигенция.

В группе до 12 человек мы не спеша пройдём по Остожью, заглядывая во дворики, где вам откроются тайны прошлого и судьбы знаменитых москвичей.
В гостях у двух сестёр. Групповая прогулка по Пречистенке и Остоженке
В гостях у двух сестёр. Групповая прогулка по Пречистенке и Остоженке
В гостях у двух сестёр. Групповая прогулка по Пречистенке и Остоженке
В гостях у двух сестёр. Групповая прогулка по Пречистенке и Остоженке
В гостях у двух сестёр. Групповая прогулка по Пречистенке и Остоженке
В гостях у двух сестёр. Групповая прогулка по Пречистенке и Остоженке
Ближайшие даты:
22
апр
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
6
мая
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Описание

Что вас ожидает

Дворянские дороги Москвы

От Пречистенских ворот расходятся две улицы-легенды: Остоженка и Пречистенка. Гулять по ним лучше всего не спеша, внимательно смотря по сторонам и под ноги (много удивительных фактов скрывается именно там!). Со мной вы отправитесь блуждать по «архитектурному заповеднику» — не рискуя при этом заблудиться в дворах и переулках, именах, датах и важных событиях. А их здесь более чем достаточно!

Что вы увидите

  • Особняк, который в советское время был загсом: здесь поженились Сергей Есенин и Айседора Дункан, а также Михаил Булгаков со своей второй женой;
  • Дом, во дворе которого снималась сцена из фильма «Жестокий романс» (та самая, где «мохнатый шмель на душистый хмель»);
  • Домик Мастера, где он жил с Маргаритой;
  • Здание, у которого Шарик впервые встретил профессора Преображенского.

Что вы узнаете

  • Кто такие лодыри и что они делали на Пречистенке;
  • От какого очень важного человека орловская «дура»-Матрёшка получила однажды 100 рублей на румяна;
  • Чем знамениты архаровцы;
  • Что означает выражение «осквернение места».

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле станции метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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