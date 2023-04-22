«Дворянские», «посольские», «господские» — таких громких титулов удостоены Пречистенка с Остоженкой и переулки между ними. А ведь когда-то здесь была непрестижная окраина… Всё изменил 19 век: в этих местах стала селиться знать и интеллигенция. В группе до 12 человек мы не спеша пройдём по Остожью, заглядывая во дворики, где вам откроются тайны прошлого и судьбы знаменитых москвичей.

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Описание

Что вас ожидает

Дворянские дороги Москвы

От Пречистенских ворот расходятся две улицы-легенды: Остоженка и Пречистенка. Гулять по ним лучше всего не спеша, внимательно смотря по сторонам и под ноги (много удивительных фактов скрывается именно там!). Со мной вы отправитесь блуждать по «архитектурному заповеднику» — не рискуя при этом заблудиться в дворах и переулках, именах, датах и важных событиях. А их здесь более чем достаточно!

Что вы увидите

Особняк, который в советское время был загсом: здесь поженились Сергей Есенин и Айседора Дункан, а также Михаил Булгаков со своей второй женой;

Дом, во дворе которого снималась сцена из фильма «Жестокий романс» (та самая, где «мохнатый шмель на душистый хмель»);

Домик Мастера, где он жил с Маргаритой;

Здание, у которого Шарик впервые встретил профессора Преображенского.

Что вы узнаете

Кто такие лодыри и что они делали на Пречистенке;

От какого очень важного человека орловская «дура»-Матрёшка получила однажды 100 рублей на румяна;

Чем знамениты архаровцы;

Что означает выражение «осквернение места».

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.