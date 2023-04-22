Изучить архитектурные шедевры старой Москвы и пройти по следам гениев
«Дворянские», «посольские», «господские» — таких громких титулов удостоены Пречистенка с Остоженкой и переулки между ними.
А ведь когда-то здесь была непрестижная окраина… Всё изменил 19 век: в этих местах стала селиться знать и интеллигенция.
В группе до 12 человек мы не спеша пройдём по Остожью, заглядывая во дворики, где вам откроются тайны прошлого и судьбы знаменитых москвичей.
А ведь когда-то здесь была непрестижная окраина… Всё изменил 19 век: в этих местах стала селиться знать и интеллигенция.
В группе до 12 человек мы не спеша пройдём по Остожью, заглядывая во дворики, где вам откроются тайны прошлого и судьбы знаменитых москвичей.
Ближайшие даты:
22
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Дворянские дороги Москвы
От Пречистенских ворот расходятся две улицы-легенды: Остоженка и Пречистенка. Гулять по ним лучше всего не спеша, внимательно смотря по сторонам и под ноги (много удивительных фактов скрывается именно там!). Со мной вы отправитесь блуждать по «архитектурному заповеднику» — не рискуя при этом заблудиться в дворах и переулках, именах, датах и важных событиях. А их здесь более чем достаточно!
Что вы увидите
- Особняк, который в советское время был загсом: здесь поженились Сергей Есенин и Айседора Дункан, а также Михаил Булгаков со своей второй женой;
- Дом, во дворе которого снималась сцена из фильма «Жестокий романс» (та самая, где «мохнатый шмель на душистый хмель»);
- Домик Мастера, где он жил с Маргаритой;
- Здание, у которого Шарик впервые встретил профессора Преображенского.
Что вы узнаете
- Кто такие лодыри и что они делали на Пречистенке;
- От какого очень важного человека орловская «дура»-Матрёшка получила однажды 100 рублей на румяна;
- Чем знамениты архаровцы;
- Что означает выражение «осквернение места».
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле станции метро «Кропоткинская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Москве
Провела 53 экскурсии для 89 туристов
Меня зовут Екатерина, я живу в Москве уже 18 лет. Прочитав книгу Гиляровского, влюбилась в Москву и теперь хочу делиться с вами интересными местами и деталями города. Я очень люблю историю, а историю Москвы особенно. Люблю городские легенды и переплетение судеб. Прогулки со мной увлекательны, наполнены дружественной атмосферой, вкусными сюрпризами и артефактами.
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