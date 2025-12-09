«В ожидании чуда»: рождественская адвент-экскурсия по Москве с завтраком

Слово «адвент», пришедшее из латинского языка, означает «ожидание» — время подготовки к празднику, детского нетерпения в предвкушении радости, особой атмосферы.
В предновогодней суете мы ненадолго замедлимся, вычеркнем ещё один день в календаре и… отправимся на поиски чудес в самом сердце столицы.
Описание экскурсии
Мы пройдём от Бульварного кольца до Лубянской площади. Мясницкая улица чудо как хороша, смотрится красиво и ярко! Полюбуемся волшебно украшенными витринами магазинов, и, заглядывая в её уголки, почувствуем настроение приближающихся торжеств.
А по пути:
- Обсудим, как деловая улица готовилась к зимним празднествам, как их проводила, о чём мечтала, какие подарки получала прежде и какие сейчас
- Рассмотрим архитектуру в праздничном амлуа, когда здания превращаются в новогодние декорации, обещая исполнить сокровенное
- Обнаружим, где можно отправить письмо с заветным желанием
- В потаённых уличных двориках проложим маршрут к чашечке горячего чая, кофе или какао
- Найдём идеальные ракурсы для атмосферных фотоснимков
- Присмотрим подарки для близких и, конечно, для себя, любимых
Уютное местечко со сказочным интерьером приютит нас в самом центре Москвы, согреет завтраком, пока мы беседуем о традициях новогодних праздников. Наша встреча завершится на Никольской улице, откуда пара шагов до Красной площади, ГУМа и Кремля.
Организационные детали
- Прогулка будет интересна взрослым и детям от 12 лет
- Большая часть экскурсии, около 1,5 ч, проходит на улице — пожалуйста, одевайтесь теплее. Примерно 30–40 мин длится завтрак. Напитки и угощения оплачиваются дополнительно по желанию
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — подробности в переписке
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Тургеневская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 78 туристов
Я дипломированный гид, имею официальную аккредитацию. Мои маршруты охватывают не только культовые достопримечательности, но и укромные уголки города — и неизменно яркие истории. Будем говорить о минувшем как о настоящем
