«В ожидании чуда»: рождественская адвент-экскурсия по Москве с завтраком

Слово «адвент», пришедшее из латинского языка, означает «ожидание» — время подготовки к празднику, детского нетерпения в предвкушении радости, особой атмосферы. В предновогодней суете мы ненадолго замедлимся, вычеркнем ещё один день в календаре и… отправимся на поиски чудес в самом сердце столицы.

Описание экскурсии

Мы пройдём от Бульварного кольца до Лубянской площади. Мясницкая улица чудо как хороша, смотрится красиво и ярко! Полюбуемся волшебно украшенными витринами магазинов, и, заглядывая в её уголки, почувствуем настроение приближающихся торжеств.

А по пути:

Обсудим, как деловая улица готовилась к зимним празднествам, как их проводила, о чём мечтала, какие подарки получала прежде и какие сейчас

Рассмотрим архитектуру в праздничном амлуа, когда здания превращаются в новогодние декорации, обещая исполнить сокровенное

Обнаружим, где можно отправить письмо с заветным желанием

В потаённых уличных двориках проложим маршрут к чашечке горячего чая, кофе или какао

Найдём идеальные ракурсы для атмосферных фотоснимков

Присмотрим подарки для близких и, конечно, для себя, любимых

Уютное местечко со сказочным интерьером приютит нас в самом центре Москвы, согреет завтраком, пока мы беседуем о традициях новогодних праздников. Наша встреча завершится на Никольской улице, откуда пара шагов до Красной площади, ГУМа и Кремля.

Организационные детали