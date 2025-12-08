Этот квест будет интересен детям и подросткам, а также всем поклонникам знаменитого фильма «Гостья из будущего» про Алису Селезневу.
В поисках миелофона мы увидим дворы и улочки, где за ребятами гонялись космические пираты, подъезд, где жили Юля с Алисой, московские проулки, где решалась судьба галактики и где победила крепкая дружба!
Описание квеста
По ходу квеста мы обсудим:
- особенности готической архитектуры;
- сохранившуюся на этих улицах древнюю планировку Москвы;
- увидим мемориальные дома, связанные с великими русскими сказочниками;
- дом, на постройку которого, богатые купцы завещали несколько миллионов царских рублей;
- памятник путешественнику, который в 1896 совершил великое географическое открытие и почти достиг северного полюса;
- и многое другое! Кто знает, может в глубине этих тихих московских улочек мы отыщем заброшенную машину времени….
Ежедневно по запросу
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гоголевский бульвар
- Усадьба Нащокина
- Дом барона Штейнгеля
- Гимназия Медведниковых
- Храм Кирилла и Афанасия Александрийских
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Москва, Центральный административный округ, район Хамовники
Завершение: Метро Кропоткинская
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
