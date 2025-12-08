Экскурсия 2 в 1. В первой части — прошлое ВДНХ, во второй — гордость коневодства России. Вы разгадаете тайны архитектуры, узнаете о павильонах-дворцах и павильонах-жилищах, а также о современной жизни выставки. В Музее лошади услышите об эволюции этих животных и традициях коневодов, увидите представителей разных пород и откроете их забавные истории.

Описание экскурсии

Павильоны, которые нельзя пропустить

Начнём у главного входа на Выставку достижений народного хозяйства — вы знаете, какой победе посвящена эта Триумфальная арка? Затем увидим белоснежный Центральный павильон, в котором до сих пор ведут диалог две столицы. Рассмотрим фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок». Найдём самый красивый, самый большой по площади, самый высокий и самый протяжённый павильоны.

История ВДНХ

Не раз вы обратите внимание на символы советской эпохи и удивитесь, что элементы архитектуры не соответствуют названиям некоторых павильонов. Проследите путь ВДНХ с момента основания и узнаете, как комплекс пережил войну.

Мир лошадей и коневодов

В глубине выставки вас ждёт Центр национальных конных традиций с интерактивным Музеем лошади и открытым манежем. Вы увидите «лошадиную» картинную галерею и узнаете:

Как появились лошади, кто был их предком

Как лошадь становится преданным другом и помощником человека, воином и актёром

Как развивалось коневодство в России

Как правильно ухаживать за лошадьми

Какое снаряжение используют коневоды

На конюшне посмотрим на живых легенд с мировыми рекордами — от величавого ахалтекинца до могучего тяжеловоза, от орловского рысака до редкого кучерявого забайкальца.

Организационные детали