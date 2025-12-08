Мои заказы

ВДНХ: павильоны-дворцы и Музей лошади

Познакомиться с грандиозным комплексом, открыть секреты конного мира и полюбоваться лошадьми
Экскурсия 2 в 1. В первой части — прошлое ВДНХ, во второй — гордость коневодства России.

Вы разгадаете тайны архитектуры, узнаете о павильонах-дворцах и павильонах-жилищах, а также о современной жизни выставки.

В Музее лошади услышите об эволюции этих животных и традициях коневодов, увидите представителей разных пород и откроете их забавные истории.
ВДНХ: павильоны-дворцы и Музей лошади© Наталья
Описание экскурсии

Павильоны, которые нельзя пропустить

Начнём у главного входа на Выставку достижений народного хозяйства — вы знаете, какой победе посвящена эта Триумфальная арка? Затем увидим белоснежный Центральный павильон, в котором до сих пор ведут диалог две столицы. Рассмотрим фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок». Найдём самый красивый, самый большой по площади, самый высокий и самый протяжённый павильоны.

История ВДНХ

Не раз вы обратите внимание на символы советской эпохи и удивитесь, что элементы архитектуры не соответствуют названиям некоторых павильонов. Проследите путь ВДНХ с момента основания и узнаете, как комплекс пережил войну.

Мир лошадей и коневодов

В глубине выставки вас ждёт Центр национальных конных традиций с интерактивным Музеем лошади и открытым манежем. Вы увидите «лошадиную» картинную галерею и узнаете:

  • Как появились лошади, кто был их предком
  • Как лошадь становится преданным другом и помощником человека, воином и актёром
  • Как развивалось коневодство в России
  • Как правильно ухаживать за лошадьми
  • Какое снаряжение используют коневоды

На конюшне посмотрим на живых легенд с мировыми рекордами — от величавого ахалтекинца до могучего тяжеловоза, от орловского рысака до редкого кучерявого забайкальца.

Организационные детали

  • Пешеходная часть займёт 1,5 часа, а экскурсия в Центре национальных конных традиций — 1 час
  • Билет в Музей лошади оплачивается дополнительно на месте: 900 ₽ за чел., 700 ₽ — льготный)
  • Если в группе от 6 человек, я выдаю аудиогиды для лучшей слышимости. По желанию берите свои наушники

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У арки Главного входа ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 445 туристов
Давайте знакомиться. Я — Наталья, аккредитованный экскурсовод в Москве. С удовольствием делюсь знаниями и впечатлениями как со взрослыми, так и с детьми. Создаю познавательные экскурсии, квесты и туры на производство.
читать дальше

Мои экскурсии-прогулки помогают гостям по-новому взглянуть на город — увидеть то, что обычно остаётся незамеченным. С радостью работала на международном Форуме «Россия», после которого полюбила ВДНХ ещё сильнее. Наверное, потому что сама изучила и прочувствовала каждый уголок этого удивительного места.

Входит в следующие категории Москвы

