Познакомиться с грандиозным комплексом, открыть секреты конного мира и полюбоваться лошадьми
Экскурсия 2 в 1. В первой части — прошлое ВДНХ, во второй — гордость коневодства России.
Вы разгадаете тайны архитектуры, узнаете о павильонах-дворцах и павильонах-жилищах, а также о современной жизни выставки.
В Музее лошади услышите об эволюции этих животных и традициях коневодов, увидите представителей разных пород и откроете их забавные истории.
Описание экскурсии
Павильоны, которые нельзя пропустить
Начнём у главного входа на Выставку достижений народного хозяйства — вы знаете, какой победе посвящена эта Триумфальная арка? Затем увидим белоснежный Центральный павильон, в котором до сих пор ведут диалог две столицы. Рассмотрим фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок». Найдём самый красивый, самый большой по площади, самый высокий и самый протяжённый павильоны.
История ВДНХ
Не раз вы обратите внимание на символы советской эпохи и удивитесь, что элементы архитектуры не соответствуют названиям некоторых павильонов. Проследите путь ВДНХ с момента основания и узнаете, как комплекс пережил войну.
Мир лошадей и коневодов
В глубине выставки вас ждёт Центр национальных конных традиций с интерактивным Музеем лошади и открытым манежем. Вы увидите «лошадиную» картинную галерею и узнаете:
Как появились лошади, кто был их предком
Как лошадь становится преданным другом и помощником человека, воином и актёром
Как развивалось коневодство в России
Как правильно ухаживать за лошадьми
Какое снаряжение используют коневоды
На конюшне посмотрим на живых легенд с мировыми рекордами — от величавого ахалтекинца до могучего тяжеловоза, от орловского рысака до редкого кучерявого забайкальца.
Организационные детали
Пешеходная часть займёт 1,5 часа, а экскурсия в Центре национальных конных традиций — 1 час
Билет в Музей лошади оплачивается дополнительно на месте: 900 ₽ за чел., 700 ₽ — льготный)
Если в группе от 6 человек, я выдаю аудиогиды для лучшей слышимости. По желанию берите свои наушники
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Наталья — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 445 туристов
Давайте знакомиться. Я — Наталья, аккредитованный экскурсовод в Москве. С удовольствием делюсь знаниями и впечатлениями как со взрослыми, так и с детьми. Создаю познавательные экскурсии, квесты и туры на производство. читать дальше
Мои экскурсии-прогулки помогают гостям по-новому взглянуть на город — увидеть то, что обычно остаётся незамеченным. С радостью работала на международном Форуме «Россия», после которого полюбила ВДНХ ещё сильнее. Наверное, потому что сама изучила и прочувствовала каждый уголок этого удивительного места.