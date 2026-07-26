На этой прогулке каждый вечер праздник, а сцена — сама Москва-река.
Вы потанцуете под популярные хиты в живом исполнении, а на фоне будут парки, особняки, небоскрёбы и памятники столицы. На борту работает кафе-бар, можно приходить со своим алкоголем (18+).
Вы потанцуете под популярные хиты в живом исполнении, а на фоне будут парки, особняки, небоскрёбы и памятники столицы. На борту работает кафе-бар, можно приходить со своим алкоголем (18+).
Описание экскурсии
Маршрут
Причал «Китай город/Устьинский» — Парк «Зарядье» и Парящий мост — Кремль — Памятник Петру I — Парк искусств «Музеон» — Крымский мост — Парк Горького — Нескучный сад — Академия наук — МГУ — Воробьёвы горы — Канатная дорога и стадион «Лужники» — Киевская площадь (разворот) — Причал «Китай город/Устьинский»
Организационные детали
- Прогула проходит на теплоходе «Августина» или «Алексия». На борту есть кондиционер, туалет и кафе-бар
- Можно приносить свой алкоголь, кроме пива, из расчёта 1 бутылка крепкого алкоголя на 2 персоны (при наличии чека из магазина). Посуда на теплоходе не предоставляется
- Нельзя со своей едой
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый 18 + круговой
|1600 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала «Китай-город/Устьинский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 18825 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
Входит в следующие категории Москвы
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