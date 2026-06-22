Добро пожаловать на борт! На двухпалубном теплоходе, где с комфортом разместится компания до 150 человек, вы пройдете мимо достопримечательностей Москвы, увидите незабвенный Кремль с воды, полюбуетесь парками и вернётесь обратно. Мы предложим вкусный ужин от шефа, а наш диджей порадует подборкой танцевальных хитов для закрепления хорошего настроения.

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Описание экскурсии

Гастрономический музыкальный круиз

Вы насладитесь впечатляющими видами вечерней Москвы, посмотрите, как меняется небо над Воробьевыми горами, и сделаете на память фотографию Кремля со стороны Москва-реки. Для праздничной атмосферы наш диджей предложит подборку любимых танцевальных хитов, а шеф-повар порадует вкусным ужином всех желающих.

Меню для гостей

При выборе соответствующего билета вы можете поужинать на борту. Меню от шеф-повара: салат «Овощной»; сочный стейк из курочки с черри-картофелем; рахат-лукум и напиток на выбор (сок, вода без газа). Вы можете принести с собой алкоголь — не забудьте взять чек. В меню предусмотрены варианты для взрослых пассажиров.

Маршрут прогулки

Причал «Китай-город/Устьинский» — Московский Кремль — Храм Христа Спасителя — памятник Петру I — Дом Художника — Нескучный сад — Воробьевы горы — Стадион «Лужники» — МГУ им. М. В. Ломоносова — Новодевичий монастырь — причал «Киевский» (разворот) — причал «Китай-город/Устьинский» (прибытие).

Организационные детали