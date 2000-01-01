Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и ди-джеем

Teplohod I.
Teplohod I. – Гид из Москвы
Хотите разнообразить свой вечер? Присоединяйтесь к нашей теплоходной прогулку 👣 по вечерней столице.

Наш маршрут пройдет от Москва-Сити до Кремля и обратно.

У вас будет целых два часа, чтобы насладиться видами на вечернюю Москву и забыть о скучных трудовых буднях.

На борту теплохода вас ждет ди-джей с зажигательной программой и вкусный ужин от нашего шеф-повара.
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Билеты

1 090 ₽ за человека

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Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и ди-джеем
Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и ди-джеем

Что вы увидите

  • Международная выставка (посадка)
  • Дом правительства
  • Гостиница Украина
  • Киевский вокзал
  • Киевская площадь
  • Новодевичий монастырь
  • МГУ им. М. В. Ломоносова
  • Стадион «Лужники»
  • Воробьевы горы
  • Парк Горького
  • Причал «Крымский мост»
  • Парк искусств «Музеон»
  • Памятник Петру Первому
  • Храм Христа Спасителя
  • Московский театр эстрады
  • Московский Кремль
  • Международная выставка (высадка)
Что вас ждёт
Во время круиза по центру столицы ⭐️ вам будет предложен вкусный обед или ужин прямо на борту теплохода, кроме того наших гостей ждёт уютная атмосфера, хиты 2000-х и современные хиты в танцевальных ремиксах.
С борта теплохода откроется замечательный вид на небоскребы Сити, Белый дом, гостиницу «Украина», стадион 🏟️ «Лужники», Парк 🌳 Горького и на многие другие достопримечательности 🏛️ столицы ⭐️.
Меню от шеф-повара
  • Салат: Cалат «Греческий»
  • Горячее блюдо: Сочный кебаб из курочки (подаётся с черри-картофелем и томатным соусом)
  • Напитки: Чай, кофе растворимый, сок, вода без газа
  • Десерт: Рахат-лукум

Важная информация:

  • Алкоголь можно приносить с собой, под него будет предоставлена посуда. Обязательно имейте при себе чек о покупке алкоголя.
+Что входит
  • речная прогулка
  • вкусный ужин.
Что не входит
  • проезд до/от места отправления
Начало и место завершения
🚩 Международная выставка
Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и ди-джеем
Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и ди-джеем
Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и ди-джеем
Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и ди-джеем
Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и ди-джеем

Доступно Ежедневно в 21:00

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Teplohod I.
Teplohod I.
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