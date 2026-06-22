Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем
Увидеть центр столицы с воды и хорошо провести время
Добро пожаловать на борт! На двухпалубном теплоходе, где с комфортом разместится компания до 150 человек, вы пройдете мимо достопримечательностей Москвы, увидите незабвенный Кремль с воды, полюбуетесь парками и вернётесь обратно.
Мы предложим вкусный ужин от шефа, а наш диджей порадует подборкой танцевальных хитов для закрепления хорошего настроения.
Вы насладитесь впечатляющими видами вечерней Москвы, посмотрите, как меняется небо над Воробьевыми горами, и сделаете на память фотографию Кремля со стороны Москва-реки. Для праздничной атмосферы наш диджей предложит подборку любимых танцевальных хитов, а шеф-повар порадует вкусным ужином всех желающих.
Меню для гостей
При выборе соответствующего билета вы можете поужинать на борту. Меню от шеф-повара: салат «Овощной»; сочный стейк из курочки с черри-картофелем; рахат-лукум и напиток на выбор (сок, вода без газа). Вы можете принести с собой алкоголь — не забудьте взять чек. В меню предусмотрены варианты для взрослых пассажиров.
Маршрут прогулки
Причал «Китай-город/Устьинский» — Московский Кремль — Храм Христа Спасителя — памятник Петру I — Дом Художника — Нескучный сад — Воробьевы горы — Стадион «Лужники» — МГУ им. М. В. Ломоносова — Новодевичий монастырь — причал «Киевский» (разворот) — причал «Китай-город/Устьинский» (прибытие).
Организационные детали
Отправление — строго по расписанию рейса с причала «Китай-город/Устьинский». Прогулка проходит на теплоходе «Прага» или «Добрыня» вместимостью до 150 человек. На борту есть аудиосистема, уборная, кафе-бар и ресторан.
Сопровождение гида не предполагается
При бронировании вы можете купить билет с питанием (ужин) или без него
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Взрослый 18+, Питание включено
2390 ₽
Взрослый 18+, Без питания
1500 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала «Китай-город/Устьинский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 19557 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте читать дальшеуменьшить
мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов, Казанского кремля и волжских просторов. Наши причалы расположены в центре, в самых удобных местах для жителей и гостей трёх городов.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
–
3
2
2
2
1
–
Светлана
Даже дождь не помешал получить максимум удовольствия от прогулки!!!
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О
Ольга
Ночная Москва на воде это красота. Нам очень всё понравилось.
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Марина
Погода прекрасная, настроение отличное, вокруг вечерняя Москва, красота!!! 👍👌
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Т
Татьяна
Отличная прогулка, вкусная еда.
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Наталья
Отлично провели вечер. Нам понравилось все! Еда была вкусная, диджей вообще СУПЕР, зажигали почти все. Немного не понравилось, что не давали нам стаканчики, хотя напитки можно было взять свои. Сказали, что информация есть у них на сайте, что они не предоставляют, хотя на Трипстере такой информации не было. В итоге всем все дали.
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О
Ольга
Я хочу поблагодарить вас за отличную экскурсию. Замечательная прогулка на теплоходе по вечерней Москве. Отличные фото получаются. Замечательный диджей и его музыка,добавляют бодрую атмосферу для прогулки. Очень вкусный и сытный ужин.
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