Во время круиза по центру столицы ⭐️ вам будет предложен вкусный обед или ужин прямо на борту теплохода, кроме того наших гостей ждёт уютная атмосфера, хиты 2000-х и современные хиты в танцевальных ремиксах.
С борта теплохода откроется замечательный вид на небоскребы Сити, Белый дом, гостиницу «Украина», стадион 🏟️ «Лужники», Парк 🌳 Горького и на многие другие достопримечательности 🏛️ столицы ⭐️.
Меню от шеф-повара
Салат: Cалат «Греческий»
Горячее блюдо: Сочный кебаб из курочки (подаётся с черри-картофелем и томатным соусом)
Напитки: Чай, кофе растворимый, сок, вода без газа
Десерт: Рахат-лукум
Важная информация:
Алкоголь можно приносить с собой, под него будет предоставлена посуда. Обязательно имейте при себе чек о покупке алкоголя.
+Что входит
речная прогулка
вкусный ужин.
–Что не входит
проезд до/от места отправления
Начало и место завершения
🚩 Международная выставка
Доступно Ежедневно в 21:00
Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.