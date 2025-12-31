Новогодняя экскурсия на ферму северных оленей с кормлением, катанием на упряжке и посещением старинной Рузы. Прогулка по Рузскому кремлю, знакомство с архитектурой и дегустация местного десерта.
Описание экскурсии
В гости к северным оленям:
сказочное путешествие в Рузу.
Самая добрая и чуть-чуть сказочная новогодняя экскурсия на трогательную ферму северных и пятнистых оленей, в гостях у почти волшебника. Он превратил несколько гектаров первозданного рузского леса в дивное, непуганое царство ручных и редких животных без вольеров и загородок! Вас ждет милое общение с оленями, прогулки и кормление ягелем. Оленья ферма:
встреча с ручными животными
Вы сможете вместе погулять и покормить ягелем белоснежных северных оленей, сфотографироваться в обнимку с пятнистыми оленятами-бэмби, и прокатиться с ветерком на оленьей упряжке! Это уникальная возможность пообщаться с удивительными животными в их естественной среде.
Прогулка по старинной Рузе
Неподалеку заедем в провинциальную, очаровательную Рузу, погуляем по кварталам старинных особняков. Увидим диво финского модерна — особняк Леонтьева и таинственный дом «Черной барыни». Поднимемся на валы древнего Рузского кремля-«Городка», остановимся на смотровых площадках в виде шатровых сторожевых кремлевских башенок. Важная информация:
- Животные на ферме живут в почти естественных условиях. Они дружелюбны и ухожены. Но это не зоопарк. К некоторым особенностям нужно отнестись с пониманием.
- Экскурсия проходит большей частью на открытом воздухе, поэтому обувь и одежда должны соответствовать погоде.
- Кормить животных можно только тем, что продаётся на ферме. Приносить с собой морковь, яблоки и другие продукты запрещено.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Оленья ферма
- Город Руза
- Рузский кремль «Городок»
- Особняк Леонтьева
- Дом «Черной барыни»
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
- Услуги гида-сопровождающего
- Радиогид с удобными одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
- Обед - 700 руб. /чел.
- Чаепитие с десертом - 780 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Район Дорогомилово
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Животные на ферме живут в почти естественных условиях. Они дружелюбны и ухожены. Но это не зоопарк. К некоторым особенностям нужно отнестись с пониманием
- Экскурсия проходит большей частью на открытом воздухе, поэтому обувь и одежда должны соответствовать погоде
- Кормить животных можно только тем, что продаётся на ферме. Приносить с собой морковь, яблоки и другие продукты запрещено
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Фотопрогулка
до 4 чел.
Северный речной вокзал: экскурсия с фотографом
Откройте для себя тайны Северного речного вокзала и запечатлейте моменты на профессиональные фото
Начало: На Северном речном вокзале
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Квест
до 7 чел.
Квест-экскурсия: Загадочная история Северного Речного вокзала
Начало: Парк Северного Речного вокзала
Расписание: Ежедневно с 9:00 и до 19:00
5700 ₽
6000 ₽ за всё до 7 чел.
-
5%
Квест
до 5 чел.
Квест «Загадочная история Северного речного вокзала»
Пройти по следам речных богов и архитектурных секретов
Начало: У входа в парк Северного речного вокзала
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
5700 ₽
6000 ₽ за всё до 5 чел.