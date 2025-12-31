В гости к северным оленям:

сказочное путешествие в Рузу.

Самая добрая и чуть-чуть сказочная новогодняя экскурсия на трогательную ферму северных и пятнистых оленей, в гостях у почти волшебника. Он превратил несколько гектаров первозданного рузского леса в дивное, непуганое царство ручных и редких животных без вольеров и загородок! Вас ждет милое общение с оленями, прогулки и кормление ягелем. Оленья ферма:

встреча с ручными животными

Вы сможете вместе погулять и покормить ягелем белоснежных северных оленей, сфотографироваться в обнимку с пятнистыми оленятами-бэмби, и прокатиться с ветерком на оленьей упряжке! Это уникальная возможность пообщаться с удивительными животными в их естественной среде.

Прогулка по старинной Рузе

Неподалеку заедем в провинциальную, очаровательную Рузу, погуляем по кварталам старинных особняков. Увидим диво финского модерна — особняк Леонтьева и таинственный дом «Черной барыни». Поднимемся на валы древнего Рузского кремля-«Городка», остановимся на смотровых площадках в виде шатровых сторожевых кремлевских башенок. Важная информация: