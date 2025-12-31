Мои заказы

Экскурсия на оленью ферму в Рузе: «Вот ты какой, Северный олень!»

Экскурсия на оленью ферму в Рузе
Новогодняя экскурсия на ферму северных оленей с кормлением, катанием на упряжке и посещением старинной Рузы. Прогулка по Рузскому кремлю, знакомство с архитектурой и дегустация местного десерта.
Описание экскурсии

В гости к северным оленям:

сказочное путешествие в Рузу.
Самая добрая и чуть-чуть сказочная новогодняя экскурсия на трогательную ферму северных и пятнистых оленей, в гостях у почти волшебника. Он превратил несколько гектаров первозданного рузского леса в дивное, непуганое царство ручных и редких животных без вольеров и загородок! Вас ждет милое общение с оленями, прогулки и кормление ягелем. Оленья ферма:

встреча с ручными животными

Вы сможете вместе погулять и покормить ягелем белоснежных северных оленей, сфотографироваться в обнимку с пятнистыми оленятами-бэмби, и прокатиться с ветерком на оленьей упряжке! Это уникальная возможность пообщаться с удивительными животными в их естественной среде.

Прогулка по старинной Рузе

Прогулка по старинной Рузе

Неподалеку заедем в провинциальную, очаровательную Рузу, погуляем по кварталам старинных особняков. Увидим диво финского модерна — особняк Леонтьева и таинственный дом «Черной барыни». Поднимемся на валы древнего Рузского кремля-«Городка», остановимся на смотровых площадках в виде шатровых сторожевых кремлевских башенок.
  • Животные на ферме живут в почти естественных условиях. Они дружелюбны и ухожены. Но это не зоопарк. К некоторым особенностям нужно отнестись с пониманием.
  • Экскурсия проходит большей частью на открытом воздухе, поэтому обувь и одежда должны соответствовать погоде.
  • Кормить животных можно только тем, что продаётся на ферме. Приносить с собой морковь, яблоки и другие продукты запрещено.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Оленья ферма
  • Город Руза
  • Рузский кремль «Городок»
  • Особняк Леонтьева
  • Дом «Черной барыни»
Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Радиогид с удобными одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
  • Обед - 700 руб. /чел.
  • Чаепитие с десертом - 780 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Район Дорогомилово
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Животные на ферме живут в почти естественных условиях. Они дружелюбны и ухожены. Но это не зоопарк. К некоторым особенностям нужно отнестись с пониманием
  • Экскурсия проходит большей частью на открытом воздухе, поэтому обувь и одежда должны соответствовать погоде
  • Кормить животных можно только тем, что продаётся на ферме. Приносить с собой морковь, яблоки и другие продукты запрещено
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

