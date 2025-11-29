Это довольно тихий и относительно нелюдимый уголок столицы.
И вместе с тем очень характерный для Москвы — насыщенный историями о людях, которые здесь жили, учились и творили.
Мы рассмотрим старинные особняки и поговорим о быте и судьбах их владельцев, архитектуре, балах и делах купеческих. Это будет глубокое и увлекательное погружение в прошлое.
И вместе с тем очень характерный для Москвы — насыщенный историями о людях, которые здесь жили, учились и творили.
Мы рассмотрим старинные особняки и поговорим о быте и судьбах их владельцев, архитектуре, балах и делах купеческих. Это будет глубокое и увлекательное погружение в прошлое.
Описание экскурсии
- Усадьба Гончарова (прадеда Натальи Гончаровой) — одно из «лучших зданий» Москвы начала 18 века. Я расскажу о жизненных перипетиях её владельцев
- Усадебный дом генерала Хитрово. Вы узнаете, как вышло, что этот особнячок чудом сохранился в «колодце» одного из первенцев сталинского ампира, дома Голосова. Это здание часто называют домом с фигурами — вы наверняка видели его в кино
- Главный дом усадьбы Дурасовых — один из шедевров Матвея Казакова, построенный для богатейших российских дворян. Вы услышите истории о помещике-театрале Н. Дурасове и его красавице-племяннице, которая пленила сердца Пушкина, Баратынского и Вяземского
- Дом М. Ф. Морозовой в Трёхсвятительском переулке — самый дорогой дом Москвы на 1913 год. Здесь же находился флигель морозовской усадьбы, где жил и творил великий живописец Исаак Левитан. А ещё владения Юлии и Григория Крестовниковых, деятельность которых вполне заслуживает мемориальной доски
- Дом купцов Карзинкиных (дом Телешова) — место знаменитых литературных «сред», где начинал свою театральную деятельность Константин Станиславский
И ещё много интересных бульварных историй, которые помогут вам увидеть знакомые места по-новому.
Организационные детали
Рекомендованный возраст 12–15+
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Устьинском сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Москве
Дипломированный гид. Провожу экскурсии с 2015 года. Живу в Москве — с 1965. Работаю с архивами, рассказываю биографии и малоизвестные сюжеты. Особенно увлечённо исследую Пушкина и Чингисхана. Был консультантом на съёмках исторических фильмов. Стараюсь проводить экскурсии информативно и нескучно.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 10 чел.
Игровая экскурсия «Узнаем Москву»: Тверской и Никитский бульвары
Откройте для себя тайны Москвы в увлекательной прогулке по историческим бульварам с игровыми элементами
Начало: У метро Арбатская
Завтра в 09:00
30 ноя в 19:00
6900 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Тайная жизнь Тверского бульвара: за фасадами парадной Москвы
Самый первый, самый красивый и самый короткий бульвар Москвы - на групповой экскурсии
Начало: У метро "Тверская"/"Пушкинская"
Расписание: в субботу в 13:00
Завтра в 13:00
6 дек в 13:00
685 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Авторская экскурсия по адресам, хранящим память о жизни и творческом пути Антона Павловича Чехова
Начало: У метро «Чеховская»
Расписание: в понедельник в 18:00, в воскресенье в 17:00
30 ноя в 17:00
1 дек в 18:00
1500 ₽ за человека