Замоскворечье представляет собой совершенно иной мир, со своей историей 📖, уникальным характером и обликом.

Этот район и сейчас поражает контрастностью. До Кремля рукой подать, он находится в самом центре мегаполиса, но при этом отличается особым укладом: неспешным, провинциальным, патриархальным.

Старинные названия улиц и переулков, главы слободских церквей, добротные купеческие особняки, роскошные доходные дома и хитросплетения человеческих судеб — таким Замоскворечье было и таким сохранилось до наших дней.

Мы приглашаем вас на очень красивую и атмосферную экскурсию ⛳ по этому чудесному уголку старой Москвы.