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Затерянный мир купеческой Москвы — Замоскворечье

4.8
9 отзывов
Легенды М.
Легенды М. – Гид из Москвы
Приглашаем вас на атмосферную экскурсию ⛳ по чудесному уголку старой Москвы — Замоскворечью.

Прогуляемся по старинным улочкам и поговорим о том, кто здесь жил, бывал, как появился и развивался этот район.

Вы услышите занимательные истории 📖 о жизни московских купцов, узнаете, как этому району удалось уцелеть в Советское время и увидите необычный дом-изумруд.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 500 ₽ за человека

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Затерянный мир купеческой Москвы — Замоскворечье
Затерянный мир купеческой Москвы — Замоскворечье

Что вы увидите

  • Церковь Воскресения в Кадашах
  • Скорбященская церковь на Большой Ордынке
  • улица Ордынка
  • улица Якиманка
  • улица Пятницкая
  • Храм священномученика Климента папы Римского
  • Дом Гальперина
  • Третьяковская галерея (без посещения)
  • Усадьба Демидовых
  • Храм Григория Неокесарийского
  • многое другое
Замоскворечье представляет собой совершенно иной мир, со своей историей 📖, уникальным характером и обликом.
Этот район и сейчас поражает контрастностью. До Кремля рукой подать, он находится в самом центре мегаполиса, но при этом отличается особым укладом: неспешным, провинциальным, патриархальным.
Старинные названия улиц и переулков, главы слободских церквей, добротные купеческие особняки, роскошные доходные дома и хитросплетения человеческих судеб — таким Замоскворечье было и таким сохранилось до наших дней.
Мы приглашаем вас на очень красивую и атмосферную экскурсию ⛳ по этому чудесному уголку старой Москвы.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 ул. Пятницкая, 25
Место завершения
🏁 По договоренности
Затерянный мир купеческой Москвы — Замоскворечье
Затерянный мир купеческой Москвы — Замоскворечье
Затерянный мир купеческой Москвы — Замоскворечье
Затерянный мир купеческой Москвы — Замоскворечье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Легенды М.
Легенды М.
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9 отзывов оставили туристы

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