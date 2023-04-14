Живописная Верея и «Русская горница»

Побывать в самом маленьком городе Подмосковья, а также в музее народных обычаев

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Ответы на вопросы
В 100 км от Москвы есть городок, площадь которого — всего 5 км². Зато его герб с короной и вратами сразу намекает, что перед вами не простое место.

Вы убедитесь в этом, увидев остатки кремля, старинные храмы и светские постройки, и побывав в краеведческом музее.

А ещё мы побываем в «Русской горнице», где вы погрузитесь в русские традиции, и на ферме с овечками и телятами.
Живописная Верея и «Русская горница»
Живописная Верея и «Русская горница»
Живописная Верея и «Русская горница»
Живописная Верея и «Русская горница»
Живописная Верея и «Русская горница»
Живописная Верея и «Русская горница»
Живописная Верея и «Русская горница»
Живописная Верея и «Русская горница»
Живописная Верея и «Русская горница»
Живописная Верея и «Русская горница»
Живописная Верея и «Русская горница»
Живописная Верея и «Русская горница»
Живописная Верея и «Русская горница»
Живописная Верея и «Русская горница»
Живописная Верея и «Русская горница»
Живописная Верея и «Русская горница»
Живописная Верея и «Русская горница»
Живописная Верея и «Русская горница»
Живописная Верея и «Русская горница»
Живописная Верея и «Русская горница»
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Описание

Что вас ожидает

Уютная Верея

Сначала отправимся в самый маленький городок Подмосковья. Мы обойдём его исторический центр, осмотрим все достопримечатльности. Я расскажу вам, с чем связано его название и что за символы на его гербе. С земляных валов детинца вы полюбуетесь видами на Заречье и леса. А чтобы лучше понять историю Вереи, заглянем в местный музей, где вас ждёт несколько экспозиций и, если захотите, мастер-класс по изготовлению картин из семян.

Атмосфера старой Руси и ферма

Поедем на границу Московской и Калужской областей, где находится частный музей «Русская горница». Его владелица проведёт для вас экскурсию и расскажет о старых русских обычаях. Вы сможете принять участие в таких народных забавах, как хоровод, песни, мастер-классы по ткачеству, вышивке, изготовлению кукол-оберегов. Здесь же вы отобедаете блюдами из деревенских продуктов в русском стиле с пирогами и чаем из самовара. И напоследок мы заедем на миниферму, где вы увидите разных домашних животных.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле с удобным размещением до 3–4 человек. Я заберу вас из Москвы от станции метро «Саларьево» и доставлю обратно после экскурсии.
  • Возможно проведение экскурсии на вашем легковом автомобиле или же можно организовать встречу в удобном для вас месте (по договорённости)
  • По запросу экскурсию можно провести для группы из 10-20 человек

Дополнительные расходы

  • Обед в русском стиле — 500 руб. /чел.
  • Входные билеты в музей «Русская горница» — 250 руб. /чел.
  • Входные билеты в Верейский музей — 150 руб. /чел., льготный — 100 руб. /чел.
  • На обратном пути мы можем обзорно посетить Можайск, Бородино или Боровск — 2000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Саларьево
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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