В 100 км от Москвы есть городок, площадь которого — всего 5 км². Зато его герб с короной и вратами сразу намекает, что перед вами не простое место. Вы убедитесь в этом, увидев остатки кремля, старинные храмы и светские постройки, и побывав в краеведческом музее. А ещё мы побываем в «Русской горнице», где вы погрузитесь в русские традиции, и на ферме с овечками и телятами.

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Описание

Что вас ожидает

Уютная Верея

Сначала отправимся в самый маленький городок Подмосковья. Мы обойдём его исторический центр, осмотрим все достопримечатльности. Я расскажу вам, с чем связано его название и что за символы на его гербе. С земляных валов детинца вы полюбуетесь видами на Заречье и леса. А чтобы лучше понять историю Вереи, заглянем в местный музей, где вас ждёт несколько экспозиций и, если захотите, мастер-класс по изготовлению картин из семян.

Атмосфера старой Руси и ферма

Поедем на границу Московской и Калужской областей, где находится частный музей «Русская горница». Его владелица проведёт для вас экскурсию и расскажет о старых русских обычаях. Вы сможете принять участие в таких народных забавах, как хоровод, песни, мастер-классы по ткачеству, вышивке, изготовлению кукол-оберегов. Здесь же вы отобедаете блюдами из деревенских продуктов в русском стиле с пирогами и чаем из самовара. И напоследок мы заедем на миниферму, где вы увидите разных домашних животных.

Организационные детали

Экскурсия проходит на легковом автомобиле с удобным размещением до 3–4 человек. Я заберу вас из Москвы от станции метро «Саларьево» и доставлю обратно после экскурсии.

Возможно проведение экскурсии на вашем легковом автомобиле или же можно организовать встречу в удобном для вас месте (по договорённости)

По запросу экскурсию можно провести для группы из 10-20 человек

Дополнительные расходы