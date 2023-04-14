Побывать в самом маленьком городе Подмосковья, а также в музее народных обычаев
Вы убедитесь в этом, увидев остатки кремля, старинные храмы и светские постройки, и побывав в краеведческом музее.
А ещё мы побываем в «Русской горнице», где вы погрузитесь в русские традиции, и на ферме с овечками и телятами.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Уютная Верея
Сначала отправимся в самый маленький городок Подмосковья. Мы обойдём его исторический центр, осмотрим все достопримечатльности. Я расскажу вам, с чем связано его название и что за символы на его гербе. С земляных валов детинца вы полюбуетесь видами на Заречье и леса. А чтобы лучше понять историю Вереи, заглянем в местный музей, где вас ждёт несколько экспозиций и, если захотите, мастер-класс по изготовлению картин из семян.
Атмосфера старой Руси и ферма
Поедем на границу Московской и Калужской областей, где находится частный музей «Русская горница». Его владелица проведёт для вас экскурсию и расскажет о старых русских обычаях. Вы сможете принять участие в таких народных забавах, как хоровод, песни, мастер-классы по ткачеству, вышивке, изготовлению кукол-оберегов. Здесь же вы отобедаете блюдами из деревенских продуктов в русском стиле с пирогами и чаем из самовара. И напоследок мы заедем на миниферму, где вы увидите разных домашних животных.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле с удобным размещением до 3–4 человек. Я заберу вас из Москвы от станции метро «Саларьево» и доставлю обратно после экскурсии.
- Возможно проведение экскурсии на вашем легковом автомобиле или же можно организовать встречу в удобном для вас месте (по договорённости)
- По запросу экскурсию можно провести для группы из 10-20 человек
Дополнительные расходы
- Обед в русском стиле — 500 руб. /чел.
- Входные билеты в музей «Русская горница» — 250 руб. /чел.
- Входные билеты в Верейский музей — 150 руб. /чел., льготный — 100 руб. /чел.
- На обратном пути мы можем обзорно посетить Можайск, Бородино или Боровск — 2000 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро Саларьево
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.