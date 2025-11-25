Мои заказы

Из Москвы в Великие Луки на выходные с посещением усадеб и мини-концертом

Послушать музыку Мусоргского, побывать в замке принцессы математики и отдохнуть у Себежского озера
Отправляемся в прекрасный край рек и озёр — Псковскую область.

Будем жить в Великих Луках в излучине Ловати, где можно насладиться размеренным отдыхом и атмосферой настоящей русской глубинки. Вокруг рассыпаны многочисленные
усадьбы, и мы посетим самые интересные.

В Наумово, в доме с мезонином, колоннами и балюстрадой, где родилась мать Модеста Мусоргского, мы послушаем фортепианную музыку выдающегося композитора.

В Ореховно устроим променад по пейзажному саду с элементами английского, итальянского, французского парков, в центре которого высится замок в нормандском стиле.

А в Полибино зайдём в окружённый дубами-исполинами особняк — родовое гнездо Софьи Ковалевской, первой в мире женщины — профессора математики.

А также погуляем у Себежского озера и экотропе в сосновом бору и ненадолго заглянем в Тверскую область, чтобы познакомиться с купеческим Торопцом.

Описание тура

Организационные детали

Необходимо иметь с собой паспорт, на детей — свидетельство о рождении. А также иные документы, требуемые гостиницами, музеями, точками питания и другими объектами посещения в программе тура (QR-код, сертификат или иное, в зависимости от ограничений, введённых регионом/страной). Иностранные граждане должны иметь при себе миграционную карту.

Питание. Включены 2 завтрака и 3 обеда. Ужины оплачиваются отдельно.

Транспорт. Более 19 участников — автобус Mercedes, MAN, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналог. Менее 19 участников — микроавтобус Mercedes Sprinter или аналог.

Возраст участников. 5+.

Уровень сложности. Автобусный тур с минимальной физической нагрузкой. Есть недлительные пешие экскурсии.

Программа тура по дням

1 день

Купеческий Торопец, усадьба Мусоргского с фортепианным концертом

Утром встретимся в Москве и отправимся в озёрные края Псковщины. Первую остановку сделаем в Торопце, где погуляем по колоритным купеческим кварталам и пообедаем.

Задержимся в усадьбе Наумово — родовом гнезде композитора Модеста Мусоргского. Здесь запланированы экскурсия по дому и мини-концерт — миниатюры и фрагменты произведений русского гения, исполненные на рояле в гостиной. Вечером прибудем в Великие Луки, где расположен наш отель.

2 день

Отдых у Себежского озера, прогулка по усадьбе Ореховно

Сегодня поедем к берегам озера Себежское. Погуляем по городу Себеж, на Замковом полуострове поднимемся на колокольню, пообедаем с прекрасными видами. Пройдём по оборудованной в сосновом бору экотропе, заглянем в фирменный магазин частной сыроварни за вкусными сувенирами. У озера будет и свободное время — можно покормить лебедей, покататься на лодке или яхте, в сезон даже искупаться.

На обратном пути в Великие Луки посетим усадьбу Ореховно — пейзажный парк ландшафтного дизайнера Александра Гривко. Вечером за доплату можно поужинать в старинном неоготическом особняке с пышными залами и стильным интерьером со стрельчатыми стеклянными порталами, коваными лестницами, росписями, витражами.

3 день

Променад по Великим Лукам и усадьбе Софьи Ковалевской

Начнём день с небольшой обзорной экскурсии вдоль живописной набережной реки Ловать. Затем попрощаемся с Великими Луками и направимся в деревню Полибино. Нашей целью будет усадьба Софьи Ковалевской, которую прозвали замком принцессы математики. После обеда — возвращение в столицу.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное в «Амарис» (взрослый)25 970 ₽
2-местное в «Амарис» (дети младше 14 лет))25 770 ₽
1-местное в «Амарис»29 800 ₽
2-местное в «Юбилейной» (взрослый)24 970 ₽
2-местное в «Юбилейной» (дети младше 14 лет)24 770 ₽
1-местное в «Юбилейной»28 800 ₽
2-местное в «Волынь» (номер-студия, взрослый)28 400 ₽
2-местное в «Волынь» (номер-студия, дети до 14 лет)28 000 ₽
Охотничий домик в «Волынь» на 2-4 чел. (взрослый)32 290 ₽
Охотничий домик в «Волынь» на 2-4 чел. (дети до 14 лет)32 090 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака, 3 обеда
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Радиогид с удобными одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
  • Проезд до/от места старта/финиша
  • Ужины
  • Доплата за повышение категории отеля / 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Волоколамская», 7:15
Завершение: Москва, станция метро «Волоколамская», полночь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 689 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

