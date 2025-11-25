Будем жить в Великих Луках в излучине Ловати, где можно насладиться размеренным отдыхом и атмосферой настоящей русской глубинки. Вокруг рассыпаны многочисленные
Описание тура
Организационные детали
Необходимо иметь с собой паспорт, на детей — свидетельство о рождении. А также иные документы, требуемые гостиницами, музеями, точками питания и другими объектами посещения в программе тура (QR-код, сертификат или иное, в зависимости от ограничений, введённых регионом/страной). Иностранные граждане должны иметь при себе миграционную карту.
Питание. Включены 2 завтрака и 3 обеда. Ужины оплачиваются отдельно.
Транспорт. Более 19 участников — автобус Mercedes, MAN, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналог. Менее 19 участников — микроавтобус Mercedes Sprinter или аналог.
Возраст участников. 5+.
Уровень сложности. Автобусный тур с минимальной физической нагрузкой. Есть недлительные пешие экскурсии.
Программа тура по дням
Купеческий Торопец, усадьба Мусоргского с фортепианным концертом
Утром встретимся в Москве и отправимся в озёрные края Псковщины. Первую остановку сделаем в Торопце, где погуляем по колоритным купеческим кварталам и пообедаем.
Задержимся в усадьбе Наумово — родовом гнезде композитора Модеста Мусоргского. Здесь запланированы экскурсия по дому и мини-концерт — миниатюры и фрагменты произведений русского гения, исполненные на рояле в гостиной. Вечером прибудем в Великие Луки, где расположен наш отель.
Отдых у Себежского озера, прогулка по усадьбе Ореховно
Сегодня поедем к берегам озера Себежское. Погуляем по городу Себеж, на Замковом полуострове поднимемся на колокольню, пообедаем с прекрасными видами. Пройдём по оборудованной в сосновом бору экотропе, заглянем в фирменный магазин частной сыроварни за вкусными сувенирами. У озера будет и свободное время — можно покормить лебедей, покататься на лодке или яхте, в сезон даже искупаться.
На обратном пути в Великие Луки посетим усадьбу Ореховно — пейзажный парк ландшафтного дизайнера Александра Гривко. Вечером за доплату можно поужинать в старинном неоготическом особняке с пышными залами и стильным интерьером со стрельчатыми стеклянными порталами, коваными лестницами, росписями, витражами.
Променад по Великим Лукам и усадьбе Софьи Ковалевской
Начнём день с небольшой обзорной экскурсии вдоль живописной набережной реки Ловать. Затем попрощаемся с Великими Луками и направимся в деревню Полибино. Нашей целью будет усадьба Софьи Ковалевской, которую прозвали замком принцессы математики. После обеда — возвращение в столицу.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное в «Амарис» (взрослый)
|25 970 ₽
|2-местное в «Амарис» (дети младше 14 лет))
|25 770 ₽
|1-местное в «Амарис»
|29 800 ₽
|2-местное в «Юбилейной» (взрослый)
|24 970 ₽
|2-местное в «Юбилейной» (дети младше 14 лет)
|24 770 ₽
|1-местное в «Юбилейной»
|28 800 ₽
|2-местное в «Волынь» (номер-студия, взрослый)
|28 400 ₽
|2-местное в «Волынь» (номер-студия, дети до 14 лет)
|28 000 ₽
|Охотничий домик в «Волынь» на 2-4 чел. (взрослый)
|32 290 ₽
|Охотничий домик в «Волынь» на 2-4 чел. (дети до 14 лет)
|32 090 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака, 3 обеда
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Радиогид с удобными одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
- Проезд до/от места старта/финиша
- Ужины
- Доплата за повышение категории отеля / 1-местное размещение