Утром встретимся в Москве и отправимся в озёрные края Псковщины. Первую остановку сделаем в Торопце, где погуляем по колоритным купеческим кварталам и пообедаем.

Задержимся в усадьбе Наумово — родовом гнезде композитора Модеста Мусоргского. Здесь запланированы экскурсия по дому и мини-концерт — миниатюры и фрагменты произведений русского гения, исполненные на рояле в гостиной. Вечером прибудем в Великие Луки, где расположен наш отель.