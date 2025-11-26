Гастротур с отдыхом в спа-отеле и обедом на загородной экоферме
Попробовать «космический» десерт и суп по-царски из перепелов, исследовать 5 городов и космонавтику
Начало: Москва, станция метро «Тропарёво», 7:30
4 янв в 07:30
6 янв в 07:30
18 500 ₽ за человека
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
Посетить усадьбы Островского и Левитана, осмотреть старинные церкви и насладиться русской кухней
Начало: Москва, станция метро «Новогиреево», выход № 1, 7:...
9 мая в 07:45
30 мая в 07:45
19 900 ₽ за человека
Выходные в Ярославской области с фотосессией в ретроинтерьерах
Посетить красивейшее село России, обойти кустодиевские места Тутаева и попробовать локальные блюда
Начало: Москва, станция метро «Бабушкинская», 7:00
9 мая в 07:00
12 июн в 07:00
27 900 ₽ за человека
