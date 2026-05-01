В 6:22 прибудем на станцию Барановичи. После завтрака в кафе на автобусе отправимся в Коссово. Посетим Коссовский дворец с крепостными башнями и башенками в готическом стиле. Вы услышите о влиятельных магнатских родах — Пусловских и Сапегах.

Переедем в агрогородок Тышковичи, известный как «Тюльпановая столица». Мы прогуляемся по цветочным полям, увидим тысячи бутонов и сделаем фотографии на специальных фотозонах. Пообедаем и посетим Брест и Брестскую крепость. Вы узнаете о героической обороне цитадели, услышите голос Ю. Левитана и песню «Священная война», осмотрите скульптурную композицию «Жажда».

Прогуляемся по местному «Арбату». Начнём на площади Ленина, пройдём по аллее фонарей, познакомимся с памятником 1000-летию Бреста и историей города от польского до советского и послевоенного периодов. В сумерках мы станем свидетелями церемонии зажжения ретрофонарей легендарным фонарщиком.

Вечером — самостоятельное прибытие на вокзал Бреста и отправление поезда в Минск в 23:50.