Описание тура
Организационные детали
Программа тура по дням
Отправление из Москвы
В 18:18 вы самостоятельно садитесь на поезд, ночь пройдёт в дороге.
Коссовский дворец, тысячи тюльпанов, Брестская крепость и прогулка по Бресту со встречей с фонарщиком
В 6:22 прибудем на станцию Барановичи. После завтрака в кафе на автобусе отправимся в Коссово. Посетим Коссовский дворец с крепостными башнями и башенками в готическом стиле. Вы услышите о влиятельных магнатских родах — Пусловских и Сапегах.
Переедем в агрогородок Тышковичи, известный как «Тюльпановая столица». Мы прогуляемся по цветочным полям, увидим тысячи бутонов и сделаем фотографии на специальных фотозонах. Пообедаем и посетим Брест и Брестскую крепость. Вы узнаете о героической обороне цитадели, услышите голос Ю. Левитана и песню «Священная война», осмотрите скульптурную композицию «Жажда».
Прогуляемся по местному «Арбату». Начнём на площади Ленина, пройдём по аллее фонарей, познакомимся с памятником 1000-летию Бреста и историей города от польского до советского и послевоенного периодов. В сумерках мы станем свидетелями церемонии зажжения ретрофонарей легендарным фонарщиком.
Вечером — самостоятельное прибытие на вокзал Бреста и отправление поезда в Минск в 23:50.
Мирский замок, экскурсия по Минску и отъезд
В 7:50 прибудем в Минск. Позавтракаем и поедем к Мирскому замку (~100 км). Узнаем об истории рода Радзивиллов и осмотрим средневековое готическое сооружение на берегу озера. В замке увидим винные погреба, кухни, роскошные залы в стиле рококо и церковь-усыпальницу Святополк-Мирских, где покоятся последние титулованные владельцы.
Вернёмся в Минск, а после обеда начнём обзорную автобусно-пешеходную экскурсию по столице. Увидим Верхний город с памятниками 17-19 веков: Гостиный двор, католический и православный соборы, монастыри бернардинцев и базилиан, восстановленную городскую Ратушу. Пройдём по Троицкому предместью, побываем на площади Независимости и проспекте Независимости, осмотрим здание Национальной библиотеки и сделаем фотографии с обзорной площадки на реку Свислочь.
У вас будет свободное время в торговом центре Dana Mall (станция метро «Усход»). В 23:42 — самостоятельная посадка на поезд.
Прибытие в Москву
В 11:14 поезд прибудет на Белорусский вокзал Москвы.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|4-местное купе (взрослый)
|55 300 ₽
|4-местное купе (дети до 9 лет)
|39 800 ₽
|4-местное купе (дети до 4 лет без места)
|24 800 ₽
|2-местное купе (взрослый)
|80 500 ₽
|2-местное купе (дети до 9 лет)
|51 600 ₽
|2-местное купе (дети до 4 лет без места)
|24 800 ₽
|1-местное размещение в 2-местном купе
|133 050 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту
- 2 завтрака и 2 обеда
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Питание вне программы
- Выкуп одного дополнительного места в четырёхместном купе - 25 900 ₽