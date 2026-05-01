Маленькое весеннее путешествие на поезде из Москвы: Коссово, Брест, Мир и Минск и тысяча тюльпанов

Белорусский Вояж. Тюльпановая столица Беларуси - Тышковичи, погружение в историю и культуру
Отправляемся в тур в удивительное время, когда в одном маленьком городке Беларуси расцветает целое море разноцветных бутонов — лучшее место для ваших весенних снимков.

А ещё увидим сказочный Коссовский замок в
читать дальше

готическом стиле с резными башнями, понаблюдаем за тем, как на улочках Бреста фонарщик зажжёт фонари, узнаем о героической обороне Брестской крепости и осмотрим цитадель.

Побываем в Мирском замке — перед нами откроются двери винных погребов, кухонь и роскошных залов в стиле рококо.

А напоследок насладимся экскурсией по Минску и исследуем Верхний город с памятниками 17-19 веков, в том числе монастыри бернардинцев и базилиан. Путешествие начинается и заканчивается в Москве, каждую ночь — переезд на поезде.

Описание тура

Организационные детали

Время в программе указано ориентировочно. График турпрограммы может измениться.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Москвы

В 18:18 вы самостоятельно садитесь на поезд, ночь пройдёт в дороге.

2 день

Коссовский дворец, тысячи тюльпанов, Брестская крепость и прогулка по Бресту со встречей с фонарщиком

В 6:22 прибудем на станцию Барановичи. После завтрака в кафе на автобусе отправимся в Коссово. Посетим Коссовский дворец с крепостными башнями и башенками в готическом стиле. Вы услышите о влиятельных магнатских родах — Пусловских и Сапегах.

Переедем в агрогородок Тышковичи, известный как «Тюльпановая столица». Мы прогуляемся по цветочным полям, увидим тысячи бутонов и сделаем фотографии на специальных фотозонах. Пообедаем и посетим Брест и Брестскую крепость. Вы узнаете о героической обороне цитадели, услышите голос Ю. Левитана и песню «Священная война», осмотрите скульптурную композицию «Жажда».

Прогуляемся по местному «Арбату». Начнём на площади Ленина, пройдём по аллее фонарей, познакомимся с памятником 1000-летию Бреста и историей города от польского до советского и послевоенного периодов. В сумерках мы станем свидетелями церемонии зажжения ретрофонарей легендарным фонарщиком.

Вечером — самостоятельное прибытие на вокзал Бреста и отправление поезда в Минск в 23:50.

3 день

Мирский замок, экскурсия по Минску и отъезд

В 7:50 прибудем в Минск. Позавтракаем и поедем к Мирскому замку (~100 км). Узнаем об истории рода Радзивиллов и осмотрим средневековое готическое сооружение на берегу озера. В замке увидим винные погреба, кухни, роскошные залы в стиле рококо и церковь-усыпальницу Святополк-Мирских, где покоятся последние титулованные владельцы.

Вернёмся в Минск, а после обеда начнём обзорную автобусно-пешеходную экскурсию по столице. Увидим Верхний город с памятниками 17-19 веков: Гостиный двор, католический и православный соборы, монастыри бернардинцев и базилиан, восстановленную городскую Ратушу. Пройдём по Троицкому предместью, побываем на площади Независимости и проспекте Независимости, осмотрим здание Национальной библиотеки и сделаем фотографии с обзорной площадки на реку Свислочь.

У вас будет свободное время в торговом центре Dana Mall (станция метро «Усход»). В 23:42 — самостоятельная посадка на поезд.

4 день

Прибытие в Москву

В 11:14 поезд прибудет на Белорусский вокзал Москвы.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
4-местное купе (взрослый)55 300 ₽
4-местное купе (дети до 9 лет)39 800 ₽
4-местное купе (дети до 4 лет без места)24 800 ₽
2-местное купе (взрослый)80 500 ₽
2-местное купе (дети до 9 лет)51 600 ₽
2-местное купе (дети до 4 лет без места)24 800 ₽
1-местное размещение в 2-местном купе133 050 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту
  • 2 завтрака и 2 обеда
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Питание вне программы
  • Выкуп одного дополнительного места в четырёхместном купе - 25 900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, Белорусский вокзал, 18:18
Завершение: Москва, Белорусский вокзал, 11:14
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 17 туристов
Мы — дочерняя компания крупнейшего в России холдинга пассажирских и грузовых перевозок. С 2005 года организуем чартерные и корпоративные мероприятия с использованием поездов, а с 2011 вышли на массовый рынок
читать дальшеуменьшить

и начали возрождать железнодорожный туризм. У нас широкий ассортимент экскурсий и туров по России и Беларуси, включая эксклюзивные: путешествия на ретропоезде, тематические новогодние маршруты для детей, поездки по Транссибирской магистрали и Шёлковому пути и многие другие. Круизы доступны в вагонах любого класса, а программы включают уникальные локации, дегустации национальных блюд и мастер-классы.

