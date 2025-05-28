Описание тура
Организационные детали
Обратите внимание, вы выбрали активный отдых на природе в зимнее время. Просим внимательно отнестись к одежде и обуви. Необходимо взять тёплый комплект с запасными носками, желательно непромокаемые и ветрозащитные куртку и штаны или комбинезон. Обязательно: шапка, перчатки, шарф, пенка-сидушка, термос, налобный фонарик, личная аптечка.
Для комфортной ночёвки вам понадобится тёплый спальный мешок, туристический коврик (пенка) и комплект тёплой одежды для сна (термобельё, шапочка + шерстяные носки/чуни).
Для похода вам также понадобятся туристические лыжи. Если у вас нет чего-либо из снаряжения, сообщите организатору. Можно взять в аренду.
Обратите внимание, каждый участник похода несёт общие продукты. Необходимо оставить для них место — примерно 15–20% в рюкзаке. Объём вашего рюкзака должен быть не менее 70 литров, чтобы туда поместился спальник, пенка-коврик, вещи для сна и запасные, при этом хватило места и на продукты.
Важно заранее сообщить об особенностях в питании. Инструктор составит комфортное меню, учитывая аллергии участников, вегетарианцев и прочие моменты.
Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.
Проживание. Ночуем в специальном тёплом туристическом шатре все вместе. Установим его на приглянувшейся поляне в лесу, протопим с помощью печи. Для этого запасёмся дровами. Если погода сильно испортится, назначим дежурства у печи, которую будем поддерживать всю ночь. Температура в шатре доходит до +18, +20. Спальник на минусовую температуру, пенку-коврик вам необходимо взять свои.
Питание. Трёхразовое, походное. Готовим вместе на костре/горелке. Обеды проходят в формате пикника. Об особенностях в питании важно заранее сообщить инструктору.
Транспорт. Все передвижения на лыжах.
Дети. Рекомендуем не брать детей младше 14 лет, а также без опыта зимних ночёвок в лесу и катания на лыжах.
Уровень сложности. Это поход ны лыжах с облегчёнными рюкзаками (свои и общегрупповые вещи только на 2 дня). Подойдёт активным людям с подобным опытом, умением ходить на лыжах и в хорошей физической форме. Всего пройдём 23 км. Через каждые 40-50 минут делаем остановки. Также важно быть готовыми к ночёвке в походных условиях.
Программа тура по дням
Калистово, Никитская церковь, река Сумерь и лесная поляна
До места старта удобнее всего доехать на электричке с Ярославского вокзала. Встречаемся на ж/д станции Калистово в 9:30.
После инструктажа и распределения продуктов выходим на маршрут. Сегодня в комфортном темпе пройдём 12 км по лесным тропинкам. Впереди идёт инструктор. Через каждые 40-50 минут делаем остановки. Дойдём до Никитской церкви, а затем наш путь будет вести вдоль реки Сумерь. Возле неё сделаем паузу на сытный обед-пикник. После отдыха нам предстоит пройти ещё немного до места ночлега. По дороге будут родники.
До темноты выберем красивую лесную поляну, где разобьём лагерь. Распределим роли: одни займутся сбором дров и готовкой, другие установят шатёр. Хорошо протопим его и отведаем горячего ужина. Вечером соберёмся у костра или внутри шатра и пообщаемся.
Если позволит погода, сможем обойтись без ночных дежурств у печки. Решение принимает инструктор.
На лыжах до музея-заповедника «Абрамцево»
Вместе приготовим завтрак, наполним термосы чаем, соберём лагерь и продолжим поход. Сегодня пройдём ещё 11 км до музея-заповедника «Абрамцево». Наш путь лежит по лыжне через живописнейший лес. Ожидаются даже небольшие горки, с которых весело скатимся.
Скоро выйдем к «Абрамцево» — месту вдохновения многих русских писателей и художников. Здесь зачитывал «Мёртвые души» Гоголь, написал «Девочку с персиками» Серов. Одним из владельцев был Аксаков. Возможно, эти места сыграли роль в написании сказки «Аленький цветочек». А сегодня здесь прогуляемся мы, рассмотрим усадьбу и устроим неподалёку обед-пикник.
Затем пешком дойдём до ж/д станции Абрамцево, откуда уедем на электричке в Москву.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Общегрупповое снаряжение (шатёр с печкой для ночлега, котлы и всё необходимое для похода)
- Питание на маршруте
- Работа инструктора-проводника
- Групповая аптечка
- Посещение музея-заповедника «Абрамцево»
Что не входит в цену
- Проезд до Калистово и обратно в Москву от Абрамцево
- Прокат лыж
- Личное снаряжение (пенка-коврик, спальник на минусовую температуру, рюкзак)