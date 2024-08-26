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Вы помогли мне, уверен, что и участникам группы оставить привычную жизнь и полностью погрузиться в новые сенсорные ощущения, а не просто отстраненно и поверхностно созерцать достопримечательности из окна. Благодаря умелой организацией экскурсии, креативно подобранным местам для посещения, мне удалось пережить в поездке самые разнообразные чувства и эмоции. Вы стали настоящим проводником в мир иной реальности, где удалось лучше познать мир и самого себя в нем. Очень тронут вашем заботой и вниманием на протяжении всей поездки. Много благодарности к вам за качественную пищу для души, ума.