Теплоходные прогулки в Москве

Найдено 3 тура в категории «На теплоходе» в Москве, цены от 16 400 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Отдых у Селигера с круизом на теплоходе и поездкой на ретропоезде
На машине
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
4 дня
Отдых у Селигера с круизом на теплоходе и поездкой на ретропоезде
Насладиться озёрным краем, погулять по Ржеву и Осташкову, посетить музеи и Нило-Столобенскую пустынь
Начало: Москва, станция метро «Строгино», 6:00
«Мы поедем к Селигеру: поселимся на самом берегу, будем отдыхать на пляже, вдыхать ароматы соснового бора и костра, совершим небольшой круиз по озеру на теплоходе»
8 мая в 06:00
12 июн в 06:00
25 650 ₽ за человека
Перезагрузка на побережье Селигера с круизом по озеру
На автобусе
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
2 дня
3 отзыва
Перезагрузка на побережье Селигера с круизом по озеру
Подняться на колокольню Нило-Столобенской пустыни и поучаствовать в монастырской трапезе
Начало: Москва, станция метро «Строгино», 06:00
«А отдых на берегу Селигера включит разнообразные развлечения и водную прогулку на теплоходе, во время которой вы полюбуетесь первозданной природой и больше узнаете об этих краях»
12 июл в 08:00
2 авг в 08:00
16 400 ₽ за человека
Тур в Москву только для вас двоих с проживанием в роскошном отеле
На машине
На теплоходе
3 дня
Тур в Москву только для вас двоих с проживанием в роскошном отеле
Узнать роковые истории любви известных людей, прокатиться на теплоходе и погрузиться в романтику
Начало: Москва, встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзал...
«Дальше вас ждёт речная прогулка на двухпалубном теплоходе, чтобы с нового ракурса увидеть главные достопримечательности столицы»
26 апр в 08:00
2 мая в 08:00
65 000 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на туры

  • В
    Владимир
    26 августа 2024
    Перезагрузка на побережье Селигера с круизом по озеру
    Поездка с вами на Селигер позволила многому удивиться, многим восхититься и многое переосмыслить. Это способствовало личной перезагрузке во всех смыслах.
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    Вы помогли мне, уверен, что и участникам группы оставить привычную жизнь и полностью погрузиться в новые сенсорные ощущения, а не просто отстраненно и поверхностно созерцать достопримечательности из окна. Благодаря умелой организацией экскурсии, креативно подобранным местам для посещения, мне удалось пережить в поездке самые разнообразные чувства и эмоции. Вы стали настоящим проводником в мир иной реальности, где удалось лучше познать мир и самого себя в нем. Очень тронут вашем заботой и вниманием на протяжении всей поездки. Много благодарности к вам за качественную пищу для души, ума.

    Поездка с вами на Селигер позволила многому удивиться, многим восхититься и многое переосмыслить. Это способствовало личнойПоездка с вами на Селигер позволила многому удивиться, многим восхититься и многое переосмыслить. Это способствовало личнойПоездка с вами на Селигер позволила многому удивиться, многим восхититься и многое переосмыслить. Это способствовало личной
  • В
    Вадим
    26 августа 2024
    Перезагрузка на побережье Селигера с круизом по озеру
    Лучше бы такую интересную программу расширить до трёхдневного варианта. Очень много дороги…
  • М
    Марина
    30 июля 2024
    Перезагрузка на побережье Селигера с круизом по озеру
    Хороший тур

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «На теплоходе»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Отдых у Селигера с круизом на теплоходе и поездкой на ретропоезде
  2. Перезагрузка на побережье Селигера с круизом по озеру
  3. Тур в Москву только для вас двоих с проживанием в роскошном отеле
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Третьяковская галерея
  2. Кремль
  3. Воробьевы Горы
  4. Москва-Сити
  5. Усадьба Кусково
  6. Дмитровский кремль
  7. Рязанский Кремль
  8. Коломенский кремль
Сколько стоит тур в Москве в марте 2025
Сейчас в Москве в категории "На теплоходе" можно забронировать 3 тура от 16 400 до 65 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Москве на 2025 год на теплоходе, 3 ⭐ отзыва, цены от 16400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май