Отдых у Селигера с круизом на теплоходе и поездкой на ретропоезде
Насладиться озёрным краем, погулять по Ржеву и Осташкову, посетить музеи и Нило-Столобенскую пустынь
Начало: Москва, станция метро «Строгино», 6:00
«Мы поедем к Селигеру: поселимся на самом берегу, будем отдыхать на пляже, вдыхать ароматы соснового бора и костра, совершим небольшой круиз по озеру на теплоходе»
8 мая в 06:00
12 июн в 06:00
25 650 ₽ за человека
Перезагрузка на побережье Селигера с круизом по озеру
Подняться на колокольню Нило-Столобенской пустыни и поучаствовать в монастырской трапезе
Начало: Москва, станция метро «Строгино», 06:00
«А отдых на берегу Селигера включит разнообразные развлечения и водную прогулку на теплоходе, во время которой вы полюбуетесь первозданной природой и больше узнаете об этих краях»
12 июл в 08:00
2 авг в 08:00
16 400 ₽ за человека
Тур в Москву только для вас двоих с проживанием в роскошном отеле
Узнать роковые истории любви известных людей, прокатиться на теплоходе и погрузиться в романтику
Начало: Москва, встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзал...
«Дальше вас ждёт речная прогулка на двухпалубном теплоходе, чтобы с нового ракурса увидеть главные достопримечательности столицы»
26 апр в 08:00
2 мая в 08:00
65 000 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на туры
- ВВладимир26 августа 2024Поездка с вами на Селигер позволила многому удивиться, многим восхититься и многое переосмыслить. Это способствовало личной перезагрузке во всех смыслах.
- ВВадим26 августа 2024Лучше бы такую интересную программу расширить до трёхдневного варианта. Очень много дороги…
- ММарина30 июля 2024Хороший тур
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «На теплоходе»
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Сейчас в Москве в категории "На теплоходе" можно забронировать 3 тура от 16 400 до 65 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Москве на 2025 год на теплоходе, 3 ⭐ отзыва, цены от 16400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май