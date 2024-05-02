На праздники – туры в Москве

Найдено 3 тура в категории «На праздники» в Москве, цены от 9 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
2 дня
10 отзывов
Популярное предложение
Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
Отключить голову, научиться управлять байдаркой и с комфортом отдохнуть на природе в мини-группе
Начало: Калужская область, деревня Батино, 12:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
9 200 за человека
Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
Побывать на родине Романовых и Снегурочки, погладить лосят и восхититься ювелирным искусством
Начало: Москва, станция метро «Алексеевская», 07:15
22 июня в 07:15
20 июля в 07:15
12 890 за человека
Почувствовать себя купцом, боярином и князем: монастыри, царские палаты, русская кухня
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Почувствовать себя купцом, боярином и князем: монастыри, царские палаты, русская кухня
Отведать монастырские блюда и спуститься в подземелья Троице-Сергиевой лавры
Начало: Москва, Ленинградский вокзал, 9:15
24 июня в 09:00
8 июля в 09:00
28 100 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «На праздники»

Самые популярные туры этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
  2. Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
  3. Почувствовать себя купцом, боярином и князем: монастыри, царские палаты, русская кухня
Какие места ещё посмотреть в Москве
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Третьяковская галерея
  2. Суздальский кремль
  3. Воробьевы Горы
  4. Москва-Сити
  5. Кремль
  6. Ростовский кремль
  7. Ипатьевский монастырь
Сколько стоит тур в Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "На праздники" можно забронировать 3 тура от 9 200 до 28 100. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте тур в Москве на 2024 год на праздники, 10 ⭐ отзывов, цены от 9200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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