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2 дня
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Отключить голову, научиться управлять байдаркой и с комфортом отдохнуть на природе в мини-группе
Начало: Калужская область, деревня Батино, 12:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
9 200₽ за человека
Авторский тур
2 дня
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Начало: Москва, станция метро «Алексеевская», 07:15
22 июня в 07:15
20 июля в 07:15
12 890₽ за человека
Авторский тур
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Почувствовать себя купцом, боярином и князем: монастыри, царские палаты, русская кухня
Отведать монастырские блюда и спуститься в подземелья Троице-Сергиевой лавры
Начало: Москва, Ленинградский вокзал, 9:15
24 июня в 09:00
8 июля в 09:00
28 100₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгения2 мая 2024Отличный сплав. Были с дочкой. Алексей организовал отличные выходные! Спасибо за приключения!)
- ДДмитрий18 августа 2023Все отлично!
- ЕЕкатерина13 августа 2023Спасибо Алексею за организацию сплава. Все продумано, организовано и интересно. На второй день сплава нас подвела погода, но организаторы предложили достойную замену. Желаю проекту дальнейшего развития.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «На праздники»
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