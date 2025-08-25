9 городов Золотого кольца России на внедорожнике: индивидуальный комфорт-тур
Увидеть древнейшие памятники архитектуры, побывать на родине сыра и рассмотреть города с воды
Начало: Москва, где вам удобно, 9:00
25 авг в 08:00
5 сен в 08:00
150 000 ₽ за всё до 4 чел.
Выходные в Муроме и Дивеевской обители: чудотворные места и прогулки по старинному городку
Поклониться мощам Петра и Февронии и взять горсть земли из Канавки Богородицы
Начало: Москва, станция метро «Шоссе Энтузиастов», 7:15
23 авг в 07:15
6 сен в 07:15
12 700 ₽ за человека
Пешком по страницам истории Москвы: персональное погружение в тайны Кремля и легенды авиации
Узнать, почему начался Чумной бунт и посетить парк на месте первого московского аэродрома
Начало: Москва, точное место вам сообщат дополнительно, 11...
Сегодня в 14:00
29 авг в 11:00
19 000 ₽ за всё до 10 чел.
