В 8:00 отправимся из Москвы во Владимир, прибудем в 11:00 и начнём экскурсию по старому городу, но необычную — с горячей медовухой. Увидим Золотые ворота, узнаем, как жили купцы и какие традиции соблюдали в Рождество. В 12:30 выпьем горячего чая в кузнице и выкуем гвоздь на мастер-классе. В 13:30 посетим храм Всея Руси Свято Успенский и Дмитриевский собор. В 14:30 пообедаем (самостоятельно). В 15:00 заедем в Покров на Нерли в Боголюбово.

Переедем в Суздаль и заселимся в отель. С 18:00 до 22:00 вас ждёт новогодняя программа с праздничным ужином. Есть, пить и веселиться мы будем в зале, где снимали сцену из фильма «Чародеи».