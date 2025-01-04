Мои заказы

Новогодний тур во Владимир и Суздаль с праздничной программой в стиле фильма «Чародеи»

Прокатиться на санях, побывать в соборах и храмах, отдохнуть в сауне и отведать медовуху
Предлагаем добавить немножко волшебства в привычную жизнь, а для этого вспомним советский фильм «Чародеи».

Именно им мы вдохновлялись, когда составляли программу, ведь после 31 декабря сказка не заканчивается — мы её
продлим. Вас ждёт праздничный ужин в зале, где снимали картину, под знаменитые песни той эпохи.

А ещё погуляем по Владимиру и Суздалю, побываем в древнерусском селении 10 века и примем участие в средневековых развлечениях.

Попробуем горячую медовуху и почувствуем себя настоящими купцами, познакомимся с их бытом, рождественскими традициями и обычаями.

Ближайшие даты:
2
янв
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой?
Одежду для монастырей
Зонтик / дождевик
Небольшой рюкзак
Удобная одежда
Удобная обувь

В первый день до 22:00 или после завтрака во второй день до 12:00 можно посетить Аквапарк (захватывающие водные горки, бассейны с гидромассажем, теплые джакузи и игровые зоны для детей) и Термальный комплекс с банями, саунами, хаммамами и джакузи на крыше платно со скидкой 30% или бассейн и сауну в отеле бесплатно.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по купеческому Владимиру, храмы и праздничный ужин

В 8:00 отправимся из Москвы во Владимир, прибудем в 11:00 и начнём экскурсию по старому городу, но необычную — с горячей медовухой. Увидим Золотые ворота, узнаем, как жили купцы и какие традиции соблюдали в Рождество. В 12:30 выпьем горячего чая в кузнице и выкуем гвоздь на мастер-классе. В 13:30 посетим храм Всея Руси Свято Успенский и Дмитриевский собор. В 14:30 пообедаем (самостоятельно). В 15:00 заедем в Покров на Нерли в Боголюбово.

Переедем в Суздаль и заселимся в отель. С 18:00 до 22:00 вас ждёт новогодняя программа с праздничным ужином. Есть, пить и веселиться мы будем в зале, где снимали сцену из фильма «Чародеи».

2 день

Прогулка по Суздалю и катание на санях

Завтрак с 8:00 до 12:00, затем пойдём гулять по Суздалю. Вы примете участие в старинных развлечениях и побываете в реконструированном славянском селе 10-11 века.

К обеду нам снова подадут традиционную медовуху. В 14:00 мы отправимся на пешую экскурсию, в рамках которой покатаемся на санях. С 16:00 до 18:00 у вас будет свободное время, чтобы пройтись по городу, купить сувениры и подарки.

К 20:00 вернёмся в Москву.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Трансфер на транспорте компании22 870 ₽
Трансфер на собственном автомобиле20 870 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак, обед и ужин
  • Дегустация медовухи
  • Трансфер по маршруту и от Москвы и обратно
  • Катание на санях и старорусская программа с играми и чаепитием
  • Все экскурсии
  • Новогодняя программа
  • Посещение бассейна в отеле
Что не входит в цену
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, 8:00
Завершение: Москва, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 69 туристов
Анастасия — более 15 лет бессменный руководитель компании путешествий. Мы сами разрабатываем новые маршруты и тестируем разные направления. Мы знаем, что путешествовать можно и нужно по-разному. Иногда это желание уединения
и погружения в негу и тишину, а иногда наоборот — желание влиться в безумный и сумасшедший ритм большого города. Путешествия для того и существуют, чтобы узнавать, видеть, смотреть, слушать и трогать что-то новое. Наши туры именно такие — живые и интерактивные.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
1
2
1
Е
Елена
4 янв 2025
Поездка семейная, размещение-питание организованы хорошо. Подкачала экскурсионная программа - подача материала сбивчивая, по-верхам, непрофессиональная. Заявленная программа выполнена не полностью - по Суздалю была просто пешая прогулка.

Тур входит в следующие категории Москвы

