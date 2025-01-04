Что взять с собой? Одежду для монастырей Зонтик / дождевик Небольшой рюкзак Удобная одежда Удобная обувь
В первый день до 22:00 или после завтрака во второй день до 12:00 можно посетить Аквапарк (захватывающие водные горки, бассейны с гидромассажем, теплые джакузи и игровые зоны для детей) и Термальный комплекс с банями, саунами, хаммамами и джакузи на крыше платно со скидкой 30% или бассейн и сауну в отеле бесплатно.
Программа тура по дням
1 день
Экскурсия по купеческому Владимиру, храмы и праздничный ужин
В 8:00 отправимся из Москвы во Владимир, прибудем в 11:00 и начнём экскурсию по старому городу, но необычную — с горячей медовухой. Увидим Золотые ворота, узнаем, как жили купцы и какие традиции соблюдали в Рождество. В 12:30 выпьем горячего чая в кузнице и выкуем гвоздь на мастер-классе. В 13:30 посетим храм Всея Руси Свято Успенский и Дмитриевский собор. В 14:30 пообедаем (самостоятельно). В 15:00 заедем в Покров на Нерли в Боголюбово.
Переедем в Суздаль и заселимся в отель. С 18:00 до 22:00 вас ждёт новогодняя программа с праздничным ужином. Есть, пить и веселиться мы будем в зале, где снимали сцену из фильма «Чародеи».
2 день
Прогулка по Суздалю и катание на санях
Завтрак с 8:00 до 12:00, затем пойдём гулять по Суздалю. Вы примете участие в старинных развлечениях и побываете в реконструированном славянском селе 10-11 века.
К обеду нам снова подадут традиционную медовуху. В 14:00 мы отправимся на пешую экскурсию, в рамках которой покатаемся на санях. С 16:00 до 18:00 у вас будет свободное время, чтобы пройтись по городу, купить сувениры и подарки.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтрак, обед и ужин
Дегустация медовухи
Трансфер по маршруту и от Москвы и обратно
Катание на санях и старорусская программа с играми и чаепитием
Все экскурсии
Новогодняя программа
Посещение бассейна в отеле
Что не входит в цену
Остальное питание
Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, 8:00
Завершение: Москва, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Анастасия — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 69 туристов
Анастасия — более 15 лет бессменный руководитель компании путешествий. Мы сами разрабатываем новые маршруты и тестируем разные направления. Мы знаем, что путешествовать можно и нужно по-разному. Иногда это желание уединения читать дальше
и погружения в негу и тишину, а иногда наоборот — желание влиться в безумный и сумасшедший ритм большого города. Путешествия для того и существуют, чтобы узнавать, видеть, смотреть, слушать и трогать что-то новое. Наши туры именно такие — живые и интерактивные.
Е
Елена
4 янв 2025
Поездка семейная, размещение-питание организованы хорошо. Подкачала экскурсионная программа - подача материала сбивчивая, по-верхам, непрофессиональная. Заявленная программа выполнена не полностью - по Суздалю была просто пешая прогулка.