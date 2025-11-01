Родные просторы вблизи златоглавой: древние города, мастер-классы, застолья и отдых на пасеке
Изучить Москву, Владимир и Суздаль, сделать свечу и крем, налепить пельменей и напиться чая с мёдом
Начало: Ж/д вокзал Москвы, время по договорённости
1 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
42 900 ₽ за человека
Новогодний тур во Владимир и Суздаль с праздничной программой в стиле фильма «Чародеи»
Прокатиться на санях, побывать в соборах и храмах, отдохнуть в сауне и отведать медовуху
Начало: Москва, 8:00
2 янв в 08:00
22 870 ₽ за человека
Новогодние выходные на земле Владимирской с фольклорной программой
Посетить Суздальский кремль и церковь Покрова на Нерли, послушать народные песни и спеть частушки
Начало: Восточный вокзал, 7:15
3 янв в 07:15
6 янв в 07:15
18 500 ₽ за человека
