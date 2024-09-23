5 дней
Тур в новогоднюю сказку: в гости к Снегурочке, фольклорный мастер-класс и храмы Золотого кольца
Посетить Троице-Сергиеву лавру, поучавствовать в зимних забавах и побывать в царских палатах
Начало: Москва, станция метро «Комсомольская», Ярославский...
37 300₽ за человека
6 дней
Русь златоглавая да белокаменная: на автобусе по всем городам Золотого кольца и на теплоходе по Оке
Погулять по русскому Ватикану, набрать воды из святых источников и обойти места съёмок фильмов
Начало: Москва, станция метро «Комсомольская», 09:15
23 сен в 09:15
7 окт в 09:15
37 800₽ за человека
2 дня
Эх, разгуляй! Выходные во Владимире и Суздале: мастер-класс, экскурсии и древние святыни
Увидеть церковь Покрова на Нерли, поучиться играть на инструментах и осмотреть фрески Андрея Рублёва
Начало: Москва, станция метро «Комсомольская», Ярославский...
6 янв в 09:15
12 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Успенский Собор»
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