Туры в Суздальский Кремль

Найдено 3 тура в категории «Суздальский кремль» в Москве, цены от 20 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Почувствовать себя купцом, боярином и князем: монастыри, царские палаты, русская кухня
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Почувствовать себя купцом, боярином и князем: монастыри, царские палаты, русская кухня
Отведать монастырские блюда и спуститься в подземелья Троице-Сергиевой лавры
Начало: Москва, Ленинградский вокзал, 9:15
10 июня в 09:00
24 июня в 09:00
28 100 за человека
Тишь да благодать: тур по монастырям и уютным городкам Золотого кольца
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Тишь да благодать: тур по монастырям и уютным городкам Золотого кольца
Побывать в Плёсе, узнать, какие тайны скрывают монастырские стены, и отдохнуть от городской суеты
Начало: Ростов Великий, ж. - д. вокзал, 10:15
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
20 800 за человека
Большое путешествие по Золотому кольцу с мастер-классом, анимационной программой и дегустациями
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Золотому кольцу с мастер-классом, анимационной программой и дегустациями
Сделать набивной платок, побывать в гостях у купцов и продегустировать мёд на пасеке
Начало: Москва, станция метро «Комсомольская», Ленинградск...
24 июня в 09:00
15 июля в 09:00
40 700 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Суздальский кремль»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Почувствовать себя купцом, боярином и князем: монастыри, царские палаты, русская кухня
  2. Тишь да благодать: тур по монастырям и уютным городкам Золотого кольца
  3. Большое путешествие по Золотому кольцу с мастер-классом, анимационной программой и дегустациями
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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Третьяковская галерея
  2. Суздальский кремль
  3. Воробьевы Горы
  4. Москва-Сити
  5. Кремль
  6. Ипатьевский монастырь
  7. Ростовский кремль
Сколько стоит тур в Москве в июне 2024
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