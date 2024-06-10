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Авторский тур
5 дней
Почувствовать себя купцом, боярином и князем: монастыри, царские палаты, русская кухня
Отведать монастырские блюда и спуститься в подземелья Троице-Сергиевой лавры
Начало: Москва, Ленинградский вокзал, 9:15
10 июня в 09:00
24 июня в 09:00
28 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тишь да благодать: тур по монастырям и уютным городкам Золотого кольца
Побывать в Плёсе, узнать, какие тайны скрывают монастырские стены, и отдохнуть от городской суеты
Начало: Ростов Великий, ж. - д. вокзал, 10:15
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
20 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Золотому кольцу с мастер-классом, анимационной программой и дегустациями
Сделать набивной платок, побывать в гостях у купцов и продегустировать мёд на пасеке
Начало: Москва, станция метро «Комсомольская», Ленинградск...
24 июня в 09:00
15 июля в 09:00
40 700₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Суздальский кремль»
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