Петербург в любимое время Александра Дюма: дворцы Романовых, Петергоф, Кронштадт (из Москвы)

Рассмотреть знаменитые сооружения, увидеть фонтаны с золотыми статуями и кабинет императора
Июнь — прекрасное время, по мнению Александра Дюма, для прогулок по Санкт-Петербургу.

В период белых ночей Северная столица наливается жемчужным светом, который «озаряет предметы сразу со всех сторон».

Вы рассмотрите знаменитые соборы
и дворцы Романовых, созданные известными зодчими 19 века, интерьеры в стиле ампир и увидите восстановленный кабинет императора.

На один день отправитесь гулять по Нижнему парку в Петергофе, а затем по подводному тоннелю переместитесь на остров Котлин, в Кронштадт. Также будет свободное время, чтобы вы добавили в поездку другие интересующие вас локации.

Описание тура

Организационные детали

Участие от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Переезд из Москвы

Выезжаем поздно вечером. Вы можете присоединиться в Электростали, Ногинске и Балашихе. Затем — сбор у станции метро «ВДНХ» и отправление по трассе М-11. По предварительной договорённости будет возможна посадка в Солнечногорске, Клину и Твери.

Ночь проводим в дороге, делаем 2-3 остановки.

2 день

Петергоф и Кронштадт

Сегодня отправимся в Петергоф с путевой экскурсией по Петергофской дороге. Вы посетите Нижний парк — главный фонтанный ансамбль, спроектированный по французскому образцу. Планировка парка и 150 фонтанов создают уникальный архитектурно-ландшафтный комплекс. После прогулки — обед в кафе.

Вторая часть дня будет посвящена Кронштадту. По подводному тоннелю вы попадёте в крепость на острове Котлин, основанную в 18 веке, и узнаете об истории города, осмотрите Никольский Морской собор и ключевые объекты.

Возвращение в Санкт-Петербург. По желанию можно будет оплатить экскурсии на катере по рекам и каналам или ночную прогулку с разведением мостов — обе программы проходят при наборе минимальной группы и оплачиваются на месте.

3 день

Дополнительная экскурсия или свободный день

Утром — завтрак в отеле. По желанию можно будет заранее забронировать поездку в Гатчину с посещением дворца Павла I и прогулкой по парку.

4 день

Дворцы Романовых в Санкт-Петербурге и возвращение в Москву

После завтрака сдаём номера и выезжаем с вещами.

В программе на сегодня — тематическая экскурсия по дворцам Романовых в Санкт-Петербурге. Во время автобусной поездки вы увидите Михайловский, Екатерининский, Павловский, Мраморный дворцы и другие выдающиеся образцы дворцовой архитектуры, созданные знаменитыми зодчими 19 века.

Особое внимание будет уделено Елагиноостровскому дворцу. Он расположен в уникальном дворцово-парковом ансамбле и построен Карлом Росси по заказу императора Александра I для вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны. В течение 19 века здание не подвергалось переделкам и сохранило оригинальные интерьеры в стиле ампир. Вы узнаете об истории резиденции, увидите восстановленный кабинет монарха.

После экскурсионной программы запланирован обед в городском кафе. В 15:00 — выезд в Москву по трассе М-11. Прибытие ориентировочно к 00:00.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местный номер (за одного)28 100 ₽
1-местный номер33 900 ₽
Третий человек на доп. месте27 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака и 2 обеда
  • Все переезды по программе
  • Трансфер из/в Москву на автобусе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Билеты до точки старта и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • Дополнительные экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Электросталь 19:00, Ногинск 19:30, Балашиха 20:30, Москва 22:00 (метро «ВДНХ»), Солнечногорск 23:30, Клин 0:00, Тверь 1:00
Завершение: Москва (метро «ВДНХ»), прибытие ближе к ночи
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 176 туристов
Мы организуем путешествия в Санкт-Петербург и по России с 2000 года. Состоим в Ассоциации международного сотрудничества в туризме, являемся членом Ассоциации туроператоров. На связи с путешественниками 24/7. В нашей команде только аккредитованные гиды, а программы продуманы и отработаны до мелочей.

