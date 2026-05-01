Сегодня отправимся в Петергоф с путевой экскурсией по Петергофской дороге. Вы посетите Нижний парк — главный фонтанный ансамбль, спроектированный по французскому образцу. Планировка парка и 150 фонтанов создают уникальный архитектурно-ландшафтный комплекс. После прогулки — обед в кафе.

Вторая часть дня будет посвящена Кронштадту. По подводному тоннелю вы попадёте в крепость на острове Котлин, основанную в 18 веке, и узнаете об истории города, осмотрите Никольский Морской собор и ключевые объекты.

Возвращение в Санкт-Петербург. По желанию можно будет оплатить экскурсии на катере по рекам и каналам или ночную прогулку с разведением мостов — обе программы проходят при наборе минимальной группы и оплачиваются на месте.