В период белых ночей Северная столица наливается жемчужным светом, который «озаряет предметы сразу со всех сторон».
Участие от 7 лет.
Переезд из Москвы
Выезжаем поздно вечером. Вы можете присоединиться в Электростали, Ногинске и Балашихе. Затем — сбор у станции метро «ВДНХ» и отправление по трассе М-11. По предварительной договорённости будет возможна посадка в Солнечногорске, Клину и Твери.
Ночь проводим в дороге, делаем 2-3 остановки.
Петергоф и Кронштадт
Сегодня отправимся в Петергоф с путевой экскурсией по Петергофской дороге. Вы посетите Нижний парк — главный фонтанный ансамбль, спроектированный по французскому образцу. Планировка парка и 150 фонтанов создают уникальный архитектурно-ландшафтный комплекс. После прогулки — обед в кафе.
Вторая часть дня будет посвящена Кронштадту. По подводному тоннелю вы попадёте в крепость на острове Котлин, основанную в 18 веке, и узнаете об истории города, осмотрите Никольский Морской собор и ключевые объекты.
Возвращение в Санкт-Петербург. По желанию можно будет оплатить экскурсии на катере по рекам и каналам или ночную прогулку с разведением мостов — обе программы проходят при наборе минимальной группы и оплачиваются на месте.
Дополнительная экскурсия или свободный день
Утром — завтрак в отеле. По желанию можно будет заранее забронировать поездку в Гатчину с посещением дворца Павла I и прогулкой по парку.
Дворцы Романовых в Санкт-Петербурге и возвращение в Москву
После завтрака сдаём номера и выезжаем с вещами.
В программе на сегодня — тематическая экскурсия по дворцам Романовых в Санкт-Петербурге. Во время автобусной поездки вы увидите Михайловский, Екатерининский, Павловский, Мраморный дворцы и другие выдающиеся образцы дворцовой архитектуры, созданные знаменитыми зодчими 19 века.
Особое внимание будет уделено Елагиноостровскому дворцу. Он расположен в уникальном дворцово-парковом ансамбле и построен Карлом Росси по заказу императора Александра I для вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны. В течение 19 века здание не подвергалось переделкам и сохранило оригинальные интерьеры в стиле ампир. Вы узнаете об истории резиденции, увидите восстановленный кабинет монарха.
После экскурсионной программы запланирован обед в городском кафе. В 15:00 — выезд в Москву по трассе М-11. Прибытие ориентировочно к 00:00.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местный номер (за одного)
|28 100 ₽
|1-местный номер
|33 900 ₽
|Третий человек на доп. месте
|27 600 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3 завтрака и 2 обеда
- Все переезды по программе
- Трансфер из/в Москву на автобусе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Билеты до точки старта и обратно в ваш город
- Остальное питание
- Дополнительные экскурсии