Петра творения за выходные из Москвы: Северная столица, Кронштадт, Петергоф
Обойти каналы на теплоходе, рассмотреть убранство 2 соборов и погулять среди фонтанов Нижнего парка
Приглашаем вас на берега Невы и Финского залива, где благодаря воле Петра Великого выросли прекрасные города, в которые хочется возвращаться снова и снова. Первый день мы посвятим бывшей столице Российской читать дальшеуменьшить
империи.
Вы осмотрите все символы парадного Санкт-Петербурга, на теплоходе пройдёте по каналам, отправитесь в пеший променад по Петропавловской крепости и полюбуетесь богатым внутренним убранством Исаакия.
Во второй части тура посетите воинственный Кронштадт: увидите фортификацию, загадаете заветное у дерева Желаний, познакомитесь с декором и реликвиями Морского Никольского собора. Напоследок побываете в русском Версале — прекрасном Петергофе с его фонтанами, статуями, садами.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Программа тура по дням
1 день
Парадный центр, каналы, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор
Встречаемся накануне в Москве у метро ВДНХ в 20:00. Нас ждёт ночной переезд. В 7:00 прибываем в Петербург и отправляемся на обзорную экскурсию, включающую архитектурные ансамбли парадного центра.
Вы проедете по Невскому проспекту, Дворцовой площади, набережным Невы, Стрелке Васильевского острова. Увидите Зимний дворец и крейсер «Аврора», посетите площади Декабристов и Растрелли, полюбуетесь убранством Смольного монастыря и бывшего Смольного института благородных девиц.
Сменим автобус на теплоход и пройдём по каналам Северной Венеции, рассматривая ажурные ограды, горбатые мосты, нарядные фасады. Продолжим прогулку пешком, шаг за шагом исследуя Петропавловскую крепость. Тут вы узнаете о мудрых планах Петра I, исторических событиях, услышите пушечный залп.
После обеда сходим в Исаакиевский собор. Вы послушаете о венчании императора, обсудите изящные мозаики и гениальность творения Монферрана, поймёте, как божий дом стал пристанищем науки.
Вечером — трансфер в отель, отдых. При желании и за доплату можно посмотреть на ночное разведение мостов.
2 день
Поездки в Кронштадт и Петергоф
После завтрака покинем Северную столицу. Первой целью на сегодня будет Кронштадт — морской щит столицы императорской России. Вы увидите ряд старинных оборонительных сооружений, памятники русским морякам и гавани, откуда корабли отправлялись в военные походы и кругосветные плавания, сможете шепнуть желание волшебному дереву. Также зайдёте в Никольский собор, чтобы познакомиться с богатым внутренним убранством и реликвиями.
После обеда поедем в Петергоф. Гуляя по Нижнему парку, вы узнаете много интересного о столице фонтанов: планировке, системе аллей, садовых украшениях и многом другом.
Вечером выезжаем в Москву, прибытие к метро ВДНХ в 6:00 следующего дня.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
2-местное размещение
21 200 ₽
1-местное размещение
25 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
По 2 завтрака и обеда
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
Билеты до Москвы и обратно в ваш город
1-местное размещение (точная цена указана в билете)
Начало: Москва, станция метро ВДНХ, 20:00 накануне даты начала тура
Завершение: Москва, станция метро ВДНХ, 6:00 на следующий день после окончания тура
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 46 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Александр — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 29 туристов
Мы — ведущая компания на рынке услуг по организации индивидуальных и эксклюзивных экскурсий и групповых туров.
Каждая поездка с нами — это удивительное путешествие, которое захватывает и наполняет новыми эмоциями и знаниями, желанием узнавать и покорять неизвестные места и незнакомые вершины.
Вместе с нами вы окунётесь в прошлое, посетите настоящее и заглянете в будущее!
