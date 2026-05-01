Петра творения за выходные из Москвы: Северная столица, Кронштадт, Петергоф

Обойти каналы на теплоходе, рассмотреть убранство 2 соборов и погулять среди фонтанов Нижнего парка
Приглашаем вас на берега Невы и Финского залива, где благодаря воле Петра Великого выросли прекрасные города, в которые хочется возвращаться снова и снова. Первый день мы посвятим бывшей столице Российской
читать дальше

империи.

Вы осмотрите все символы парадного Санкт-Петербурга, на теплоходе пройдёте по каналам, отправитесь в пеший променад по Петропавловской крепости и полюбуетесь богатым внутренним убранством Исаакия.

Во второй части тура посетите воинственный Кронштадт: увидите фортификацию, загадаете заветное у дерева Желаний, познакомитесь с декором и реликвиями Морского Никольского собора. Напоследок побываете в русском Версале — прекрасном Петергофе с его фонтанами, статуями, садами.

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Программа тура по дням

1 день

Парадный центр, каналы, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор

Встречаемся накануне в Москве у метро ВДНХ в 20:00. Нас ждёт ночной переезд. В 7:00 прибываем в Петербург и отправляемся на обзорную экскурсию, включающую архитектурные ансамбли парадного центра.

Вы проедете по Невскому проспекту, Дворцовой площади, набережным Невы, Стрелке Васильевского острова. Увидите Зимний дворец и крейсер «Аврора», посетите площади Декабристов и Растрелли, полюбуетесь убранством Смольного монастыря и бывшего Смольного института благородных девиц.

Сменим автобус на теплоход и пройдём по каналам Северной Венеции, рассматривая ажурные ограды, горбатые мосты, нарядные фасады. Продолжим прогулку пешком, шаг за шагом исследуя Петропавловскую крепость. Тут вы узнаете о мудрых планах Петра I, исторических событиях, услышите пушечный залп.

После обеда сходим в Исаакиевский собор. Вы послушаете о венчании императора, обсудите изящные мозаики и гениальность творения Монферрана, поймёте, как божий дом стал пристанищем науки.

Вечером — трансфер в отель, отдых. При желании и за доплату можно посмотреть на ночное разведение мостов.

2 день

Поездки в Кронштадт и Петергоф

После завтрака покинем Северную столицу. Первой целью на сегодня будет Кронштадт — морской щит столицы императорской России. Вы увидите ряд старинных оборонительных сооружений, памятники русским морякам и гавани, откуда корабли отправлялись в военные походы и кругосветные плавания, сможете шепнуть желание волшебному дереву. Также зайдёте в Никольский собор, чтобы познакомиться с богатым внутренним убранством и реликвиями.

После обеда поедем в Петергоф. Гуляя по Нижнему парку, вы узнаете много интересного о столице фонтанов: планировке, системе аллей, садовых украшениях и многом другом.

Вечером выезжаем в Москву, прибытие к метро ВДНХ в 6:00 следующего дня.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение21 200 ₽
1-местное размещение25 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • По 2 завтрака и обеда
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Москвы и обратно в ваш город
  • 1-местное размещение (точная цена указана в билете)
  • Ужины
  • По желанию:
  • Ночная экскурсия на развод мостов - взрослые 950 ₽, школьники 800 ₽
  • Выбор места в автобусе (2-5 ряды) - 900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро ВДНХ, 20:00 накануне даты начала тура
Завершение: Москва, станция метро ВДНХ, 6:00 на следующий день после окончания тура
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 46 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 29 туристов
Мы — ведущая компания на рынке услуг по организации индивидуальных и эксклюзивных экскурсий и групповых туров. Каждая поездка с нами — это удивительное путешествие, которое захватывает и наполняет новыми эмоциями и знаниями, желанием узнавать и покорять неизвестные места и незнакомые вершины. Вместе с нами вы окунётесь в прошлое, посетите настоящее и заглянете в будущее!

Тур входит в следующие категории Москвы

