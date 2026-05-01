Встречаемся накануне в Москве у метро ВДНХ в 20:00. Нас ждёт ночной переезд. В 7:00 прибываем в Петербург и отправляемся на обзорную экскурсию, включающую архитектурные ансамбли парадного центра.

Вы проедете по Невскому проспекту, Дворцовой площади, набережным Невы, Стрелке Васильевского острова. Увидите Зимний дворец и крейсер «Аврора», посетите площади Декабристов и Растрелли, полюбуетесь убранством Смольного монастыря и бывшего Смольного института благородных девиц.

Сменим автобус на теплоход и пройдём по каналам Северной Венеции, рассматривая ажурные ограды, горбатые мосты, нарядные фасады. Продолжим прогулку пешком, шаг за шагом исследуя Петропавловскую крепость. Тут вы узнаете о мудрых планах Петра I, исторических событиях, услышите пушечный залп.

После обеда сходим в Исаакиевский собор. Вы послушаете о венчании императора, обсудите изящные мозаики и гениальность творения Монферрана, поймёте, как божий дом стал пристанищем науки.

Вечером — трансфер в отель, отдых. При желании и за доплату можно посмотреть на ночное разведение мостов.