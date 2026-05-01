Мои заказы

Путешествие на внедорожнике из Москвы в Петербург: только для вашей компании

С комфортом познакомиться с Северной столицей, посетить Петергоф, Кронштадт и ещё 2 города по пути
В индивидуальном формате и комфортном для вас темпе по знаковым локациям Санкт-Петербурга с посещением соседних городов.

Вместе с местными гидами и в сопровождении историка вы рассмотрите знаменитые соборы, прогуляетесь по Невскому
читать дальшеуменьшить

проспекту, вдоль каналов и посмотрите на разведение мостов над Невой.

Также заедем в Петергоф, Кронштадт, пройдёмся по залам Екатерининского дворца в Царском Селе и восхитимся роскошными садами и парками.

По пути из Москвы в Петербург остановимся у Валдайского монастыря и в Великом Новгороде, столице Древней Руси. Программу можно изменить под ваши пожелания.

Путешествие на внедорожнике из Москвы в Петербург: только для вашей компании
Путешествие на внедорожнике из Москвы в Петербург: только для вашей компании
Путешествие на внедорожнике из Москвы в Петербург: только для вашей компании

Описание тура

Организационные детали

Важно взять с собой удобную обувь, одежду по сезону и паспорта.

Программа тура по дням

1 день

Из Москвы в Санкт-Петербург, Валдай и Великий Новгород

Утром встречаемся в месте по договорённости в Москве. По платной дороге отправимся в Санкт-Петербург.

По пути будет остановка у живописного Валдайского монастыря, вокруг которого расположены озёра и леса. Вы посетите святыню и узнаете о его истории. Здесь же есть варианты для обеда.

Затем доберёмся до Великого Новгорода, столицы Древней Руси, куда пришёл первый князь Рюрик. Вместе с местным гидом познакомимся с событиями, происходившими на этой земле, осмотрим Детинец и погуляем по исторической части.

Вечером прибудем в Санкт-Петербург, разместимся в отеле или апартаментах.

Из Москвы в Санкт-Петербург, Валдай и Великий НовгородИз Москвы в Санкт-Петербург, Валдай и Великий НовгородИз Москвы в Санкт-Петербург, Валдай и Великий НовгородИз Москвы в Санкт-Петербург, Валдай и Великий Новгород
2 день

Экскурсия по главным местам Санкт-Петербурга

Утром вы отправитесь на обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу с профессиональным местным гидом. Вы увидите главные достопримечательности города, прогуляетесь по знаменитым улицам и площадям.

Во второй половине дня поднимемся на смотровую Исаакиевского собора и посетим Эрмитаж. А поздно вечером полюбуемся разводом мостов над Невой.

Экскурсия по главным местам Санкт-ПетербургаЭкскурсия по главным местам Санкт-ПетербургаЭкскурсия по главным местам Санкт-ПетербургаЭкскурсия по главным местам Санкт-ПетербургаЭкскурсия по главным местам Санкт-Петербурга
3 день

Петергоф и Кронштадт

Сегодня отправимся в Петергоф, знаменитый своей системой фонтанов и роскошными парками. Здесь вы самостоятельно прогуляетесь и выберете локации, наиболее интересные для вашей компании.

После обеда переезжаем в Кронштадт. Нас встретит местный гид, который проведёт по городу-порту и расскажет о значимых событиях.

Вечером вернёмся в Санкт-Петербург.

Петергоф и КронштадтПетергоф и КронштадтПетергоф и КронштадтПетергоф и Кронштадт
4 день

Царское Село и возвращение в Москву

В первую половину дня посетим Царское Село: прогуляемся по живописному парку и зайдём в Екатерининский дворец.

После обеда отправимся в обратный путь в Москву. В столице будем примерно к 20:00.

Царское Село и возвращение в МосквуЦарское Село и возвращение в МосквуЦарское Село и возвращение в МосквуЦарское Село и возвращение в МосквуЦарское Село и возвращение в Москву

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все переезды по программе и транспортные расходы
  • Сопровождение профессиональным гидом-историком
  • Экскурсии с местными гидами
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, по адресу проживания путешественников, 9:00
Завершение: Москва, по адресу путешественников, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 8716 туристов
Я Александр — историк, аттестованный гид-переводчик на французском языке по Москве, кандидат исторических наук. Работаю с командой профессиональных аттестованных гидов, влюблённых в свою профессию. У нас многолетний опыт работы экскурсоводами
читать дальшеуменьшить

или гидами-переводчиками, мы аккредитованы на многих московских площадках и в музеях. Можем организовать практически любую экскурсию пешком или на транспорте, индивидуально и для группы, на русском и практически на любом иностранном языке. Ждём встречи с вами!

Тур входит в следующие категории Москвы

Похожие туры на «Путешествие на внедорожнике из Москвы в Петербург: только для вашей компании»

Две столицы. Два города - миллион впечатлений! Москва и Санкт-Петербург
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Две столицы. Два города - миллион впечатлений! Москва и Санкт-Петербург
Начало: Москва
29 мая в 10:00
5 июн в 10:00
от 53 170 ₽ за человека
Прогулки по столице. Весенне-летний экскурсионный тур в Москву
На автобусе
4 дня
1 отзыв
Прогулки по столице. Весенне-летний экскурсионный тур в Москву
Начало: Москва
Завтра в 10:00
4 июн в 10:00
от 22 800 ₽ за человека
Классика двух столиц. Москва и Петербург за 7 дней
На автобусе
7 дней
2 отзыва
Классика двух столиц. Москва и Петербург за 7 дней
Начало: Санкт-Петербург
8 июн в 10:00
15 июн в 10:00
от 39 100 ₽ за человека
Петра творения за выходные из Москвы: Северная столица, Кронштадт, Петергоф
На автобусе
На теплоходе
2 дня
Петра творения за выходные из Москвы: Северная столица, Кронштадт, Петергоф
Обойти каналы на теплоходе, рассмотреть убранство 2 соборов и погулять среди фонтанов Нижнего парка
Начало: Москва, станция метро ВДНХ, 20:00 накануне даты на...
29 мая в 20:00
5 июн в 20:00
21 200 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Москве
Все туры из Москвы
от 150 000 ₽ за тур