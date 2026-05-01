Путешествие на внедорожнике из Москвы в Петербург: только для вашей компании
С комфортом познакомиться с Северной столицей, посетить Петергоф, Кронштадт и ещё 2 города по пути
В индивидуальном формате и комфортном для вас темпе по знаковым локациям Санкт-Петербурга с посещением соседних городов.
Вместе с местными гидами и в сопровождении историка вы рассмотрите знаменитые соборы, прогуляетесь по Невскому читать дальшеуменьшить
проспекту, вдоль каналов и посмотрите на разведение мостов над Невой.
Также заедем в Петергоф, Кронштадт, пройдёмся по залам Екатерининского дворца в Царском Селе и восхитимся роскошными садами и парками.
По пути из Москвы в Петербург остановимся у Валдайского монастыря и в Великом Новгороде, столице Древней Руси. Программу можно изменить под ваши пожелания.
Описание тура
Организационные детали
Важно взять с собой удобную обувь, одежду по сезону и паспорта.
Программа тура по дням
1 день
Из Москвы в Санкт-Петербург, Валдай и Великий Новгород
Утром встречаемся в месте по договорённости в Москве. По платной дороге отправимся в Санкт-Петербург.
По пути будет остановка у живописного Валдайского монастыря, вокруг которого расположены озёра и леса. Вы посетите святыню и узнаете о его истории. Здесь же есть варианты для обеда.
Затем доберёмся до Великого Новгорода, столицы Древней Руси, куда пришёл первый князь Рюрик. Вместе с местным гидом познакомимся с событиями, происходившими на этой земле, осмотрим Детинец и погуляем по исторической части.
Вечером прибудем в Санкт-Петербург, разместимся в отеле или апартаментах.
2 день
Экскурсия по главным местам Санкт-Петербурга
Утром вы отправитесь на обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу с профессиональным местным гидом. Вы увидите главные достопримечательности города, прогуляетесь по знаменитым улицам и площадям.
Во второй половине дня поднимемся на смотровую Исаакиевского собора и посетим Эрмитаж. А поздно вечером полюбуемся разводом мостов над Невой.
3 день
Петергоф и Кронштадт
Сегодня отправимся в Петергоф, знаменитый своей системой фонтанов и роскошными парками. Здесь вы самостоятельно прогуляетесь и выберете локации, наиболее интересные для вашей компании.
После обеда переезжаем в Кронштадт. Нас встретит местный гид, который проведёт по городу-порту и расскажет о значимых событиях.
Вечером вернёмся в Санкт-Петербург.
4 день
Царское Село и возвращение в Москву
В первую половину дня посетим Царское Село: прогуляемся по живописному парку и зайдём в Екатерининский дворец.
После обеда отправимся в обратный путь в Москву. В столице будем примерно к 20:00.
Ответы на вопросы
Что включено
Все переезды по программе и транспортные расходы
Сопровождение профессиональным гидом-историком
Экскурсии с местными гидами
Что не входит в цену
Проживание
Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, по адресу проживания путешественников, 9:00
Завершение: Москва, по адресу путешественников, 22:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Александр — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 8716 туристов
Я Александр — историк, аттестованный гид-переводчик на французском языке по Москве, кандидат исторических наук. Работаю с командой профессиональных аттестованных гидов, влюблённых в свою профессию. У нас многолетний опыт работы экскурсоводами читать дальшеуменьшить
или гидами-переводчиками, мы аккредитованы на многих московских площадках и в музеях.
Можем организовать практически любую экскурсию пешком или на транспорте, индивидуально и для группы, на русском и практически на любом иностранном языке.
Ждём встречи с вами!
