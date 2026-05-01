Утром встречаемся в месте по договорённости в Москве. По платной дороге отправимся в Санкт-Петербург.

По пути будет остановка у живописного Валдайского монастыря, вокруг которого расположены озёра и леса. Вы посетите святыню и узнаете о его истории. Здесь же есть варианты для обеда.

Затем доберёмся до Великого Новгорода, столицы Древней Руси, куда пришёл первый князь Рюрик. Вместе с местным гидом познакомимся с событиями, происходившими на этой земле, осмотрим Детинец и погуляем по исторической части.

Вечером прибудем в Санкт-Петербург, разместимся в отеле или апартаментах.