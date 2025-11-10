После завтрака отправимся на обзорную экскурсию по старинным купеческим кварталам Тамбова. Вас ждут архитектура 19 века, уютные улицы, интересные факты из жизни губернского города и яркие детали, передающие атмосферу прошлых столетий.

Далее посетим усадьбу Асеевых — уникальный памятник архитектуры в стиле модерн, построенный по проекту знаменитого архитектора Льва Кекушева. Интерьеры, лепнина и парадные залы позволяют ощутить дух эпохи Серебряного века.

После обеда заглянем в усадьбу Ивановка, где жил и творил композитор Сергей Рахманинов. Здесь вы пройдёте по его дому, заглянете в личный кабинет, услышите о его жизни и увидите цветущий сад сирени, в котором представлено более 60 сортов.

Вечером примем участие в фестивале «Сиреневая ночь в Ивановке» — праздничном концерте с живой музыкой, исполнением произведений Рахманинова, ярмаркой сувениров и фермерских угощений.

После насыщенного дня — возвращение в отель.