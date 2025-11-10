Сирень, усадьбы, кружево, керамика: тур из Москвы в Тамбов и на фестиваль
Узнать секреты скопинской глазури, посетить дом и сиреневый сад композитора и отведать десерта
Приглашаем в путешествие с духом романса и ароматом сирени! Отправимся в Тамбовскую область, где посетим фестиваль «Сиреневая ночь в Ивановке», заглянем в нарядные усадьбы и прогуляемся по парадным залам, послушаем
живую музыку, попробуем фирменное «Мичуринское яблочко» и заедем за другими местными сладостями.
По пути из Москвы нас ждёт старинная Кашира, уютный Михайлов и его кружево, а ещё Музей художественной керамики в Скопине. Поучаствуем в мастер-классе и узнаем секрет скопинской глазури.
Уровень сложности. Автобусный тур с пешими экскурсиями.
Программа тура по дням
1 день
Кашира и музеи Михайлова и Скопина
Рано утром встречаемся в Москве и отправляемся в Каширу. Здесь вас ждёт первая обзорная экскурсия по небольшому и одному из старейших городов Московской области. Затем переместимся в Михайлов, где посетим Музей михайловского кружева и поучаствуем в мастер-классе. А в Скопине заглянем в Музей художественной керамики, чтобы узнать секрет скопинской глазури.
Вечером заселимся в отель в Тамбове.
2 день
Экскурсия по Тамбову, усадьбы Ивановка и Асеевых, фестиваль сирени
После завтрака отправимся на обзорную экскурсию по старинным купеческим кварталам Тамбова. Вас ждут архитектура 19 века, уютные улицы, интересные факты из жизни губернского города и яркие детали, передающие атмосферу прошлых столетий.
Далее посетим усадьбу Асеевых — уникальный памятник архитектуры в стиле модерн, построенный по проекту знаменитого архитектора Льва Кекушева. Интерьеры, лепнина и парадные залы позволяют ощутить дух эпохи Серебряного века.
После обеда заглянем в усадьбу Ивановка, где жил и творил композитор Сергей Рахманинов. Здесь вы пройдёте по его дому, заглянете в личный кабинет, услышите о его жизни и увидите цветущий сад сирени, в котором представлено более 60 сортов.
Вечером примем участие в фестивале «Сиреневая ночь в Ивановке» — праздничном концерте с живой музыкой, исполнением произведений Рахманинова, ярмаркой сувениров и фермерских угощений.
После насыщенного дня — возвращение в отель.
3 день
Магазин кондитерской фабрики, Мичуринск, чаепитие с угощением и возвращение в Москву
После завтрака сначала заедем в фирменный магазин Тамбовской кондитерской фабрики, где вы сможете приобрести зефир, «птичье молоко» и другие сладости, сделанные по классическим рецептам.
Во второй половине дня — переезд в Мичуринск. Здесь прогуляемся по старинным улицам, посетим дом-музей Ивана Мичурина, где вы узнаете о научной деятельности великого биолога и селекционера. Завершением станет чаепитие с угощением «Мичуринское яблочко», приготовленным по авторскому рецепту.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
2 завтрака, 3 обеда, 1 чаепитие
Все переезды по программе от Москвы и обратно
Экскурсионная программа
Билеты на все объекты по программе
Услуги гида-сопровождающего
Что не входит в цену
Проезд до места старта в Москве и обратно
Остальное питание
1-местное размещение - стоимость тура составит 29 800 ₽
Размещение в гостинице повышенной комфортности («Театральная») - стоимость по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Аннино», 7:30
Завершение: Москва, станция метро «Аннино», вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 678 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
интересными и при этом доступными.
Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов.
Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.