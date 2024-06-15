Увидеть, где вырос Есенин, исследовать древнерусскую архитектуру, отведать калью и каравайцы
Но главной изюминкой этого путешествия станет родина Сергея Есенина — Рязанская область, а также Зарайск, которому поэт посвятил стихотворение. Дополнят погружение в многовековую историю и культуру блюда русской кухни по старинным рецептам.
июн
авг
сен
ноя
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|13 990 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Важно: для этого тура понадобится дополнительная предоплата, помимо комиссии сайта: 15 % по ссылке, которую вам вышлет организатор. Также не позднее, чем за месяц до заезда, мы отправим вам ссылку на 100 % предоплату.
Проживание. Остановимся в отеле «Ока» в Рязани. Размещение двухместное в номерах категории «стандарт», одноместное — за доплату.
Питание. В стоимость тура включены 1 завтрак и 2 обеда, ужин — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Коломна и Зарайск
Встретимся в Москве и отправимся в древнюю Коломну, где находили вдохновение писатель Александр Куприн и композитор Александр Алябьев. Послушаем городские легенды, полюбуемся нарядными куполами старинных храмов, пройдёмся по улочкам Коломенского Посада и осмотрим величественный Коломенский кремль. Затем останется свободное время. За доплату желающие смогут посетить фабрику пастилы с театрализованным представлением, чаепитием и дегустацией этого лакомства.
После обеда в кафе поедем в Зарайск, которому посвятил стихотворение Сергей Есенин. Познакомимся с архитектурными жемчужинами: сохранившимся с 16-го века кремлём, торговыми рядами, многовековыми церквушками, белокаменными усадьбами и водонапорной башней. Прибудем в Рязань, разместимся в отеле и отдохнём.
Рязань и Константиново
После завтрака освободим номера и поближе познакомимся с Рязанью, с которой была тесно связана жизнь Есенина. Прогуляемся по тихим улочкам среди резных теремков, купеческих и дворянских особняков, исторических лавок, древних храмов и уютных кафе. Заглянем в нарядный собор Преображения Господня и сокровищницу русского зодчества — Рязанский кремль.
Пообедаем блюдами русской кухни: салатом с речным судаком, кальей (супом) с цыплёнком, говядиной духовой с грибами, каравайцами (блинами) с вареньем и напитком из шиповника. За доплату желающие смогут прокатиться на теплоходе по Оке (в период с 28 апреля по 15 октября). Все вместе побываем в колоритной Рыбацкой деревне, построенной в скандинавском стиле.
Затем отправимся на родину Сергея Есенина — в село Константиново. Устроим променад по местам детства и юности поэта, увидим его личные вещи, узнаем, как складывалось его творчество. В завершение путешествия поднимемся на смотровую площадку с великолепной панорамой Оки и вернёмся в Москву.
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Что включено
- Проживание
- 1 завтрак и 2 обеда
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Входные билеты по программе
- Радиогид с одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
- Ужин
- Посещение фабрики по производству пастилы - 800 руб
- Прогулка на теплоходе по Оке - 700 руб
- Подъём на маяк в Рыбацкой деревне - 200 руб
- Доплата за одноместное размещение - 1900 руб