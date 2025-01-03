Мы побываем в Сергиевом Посаде, Александрове, Переславле-Залесском, Ростове Великом, Ярославле, Владимире и Костроме.
Чего только не увидим! И знаменитый Ростовский кремль, где происходит действие фильма
Описание тура
Организационные детали
Компания оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объёма предоставляемых услуг. Продолжительность её отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.) могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте.
Проживание. Будем жить в гостинице «Переславль» 3*, отеле «Астра» 3* в Ярославле и «Амакс» во Владимире, 2-местное размещение. Возможно проживание в хостелах: «Хостел Гранд» или «Победа».
Питание. В стоимость включены завтраки. Остальное питание за доплату.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус или автобус.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Сергиев Посад, Троице-Сергиева лавра, Александров и Переславль-Залесский
Встретимся в 9:15 на Ярославском вокзале и отправимся в Сергиев Посад. Местная святыня — Троице-Сергиева лавра, — манит паломников, историков и путешественников со всей страны. В монастыре покоятся мощи Сергия Радонежского. А ещё здесь находится резиденция патриарха, Московская духовная академия и семинария.
Дальше поедем в Александров, столицу опричнины при Иване Грозном. После обеда (за доплату) побываем в Александровском кремле: заглянем в царские палаты, увидим домовую церковь Ивана IV, малую трапезную палату и исторические выставки. Затем вас ждёт интерактивная программа «Выбор царской невесты», во время которой вы сами примете участие в смотринах, переодевшись в костюмы.
Переберёмся в Переславль-Залесский, заселимся в гостиницу и поужинаем (за доплату).
Ростов Великий, в гости к купчихе и прогулка по Ярославлю
После завтрака будем знакомиться с памятниками истории Переславля-Залесского. Посетим Красную площадь и осмотрим Спасо-Преображенский собор. А ещё именно здесь, на Плещеевом озере, в 17 веке Пётр I построил потешную флотилию, которая положила начало сильнейшему в мире флоту.
Дальше поедем в Ростов. Посетим Ростовский кремль, полюбуемся фресками 17 века, погрузимся в историю старинного города. Кстати, именно на территории кремля снимали фильм «Иван Васильевич меняет профессию». За доплату вы сможете насладиться обедом с ростовской ухой и луковой булочкой.
Переедем в Ярославль. По прибытии отправимся в гости к купчихе Прасковье Павловне Огняновой. Хозяйка расскажет, как сервировать новогодний стол и составлять праздничное меню, поведает историю о ярославских водохлёбах.
Затем неспешно пройдёмся по улочкам города, основанного в 11 веке. Полюбуемся поющими фонтанами, старинными храмами и Стрелкой — мысе при впадении реки Которосль в Волгу. Ярославль прозвали «Северной Флоренцией» за светлую и торжественную архитектуру. Увидим Спасо-Преображенский монастырь и храм Ильи Пророка и прогуляемся по набережной. Заселимся в гостиницу, ужин за доплату.
В терем к Снегурочке, прогулка по Костроме и Музей-усадьба льна и бересты
После завтрака направимся к Снегурочке, в её роскошный бревенчатый терем с резными наличниками. Здесь есть и колодец с живой водой, и комната изо льда. А ещё живут домовые и милый кот Баюн, помогающие внучке Деда Мороза. Окунёмся в сказку, на славу повеселимся и почувствуем себя детьми.
Затем желающие за доплату могут пойти в Музей сыра с дегустацией. Сомелье расскажет необычные факты о костромском сыре, проведёт по комнатам старинного особняка. В дегустационном подвале отведаем этот вкуснейший символ города.
За доплату пообедаем и насладимся костромскими оладушками. Мы полюбуемся абсолютно круглой Сусанинской площадью, которую называют «сковородкой». Проедем по мосту через речку Кострому и увидим Ипатьевский монастырь. Его мы затем посетим и заглянем в палаты. У вас будет время, чтобы самостоятельно осмотреть святыню.
Следующая локация — Костромская слобода. Полюбуемся удивительными деревянными домами. Здесь и богатые огромные сооружения, и маленькие домишки. Внутри можно увидеть лавки, сундуки, иконы, а рядом — часовню, колодцы и дровницы. Кажется, будто вот-вот мимо пройдёт девушка с коромыслом или послышится звук колки поленьев.
Заглянем в Музей-усадьбу льна и бересты и понаблюдаем за тем, как мастерицы из соломы создают рубахи. Переедем во Владимир и заселимся в гостиницу или хостел.
Таинственные улочки Владимира, Успенский Княгинин монастырь и Суздаль
После завтрака начнём экскурсию под названием «Легенды старого города». Вас ждёт не только прогулка по колоритным улочкам и скрытым от лишних глаз местам, но и таинственные сказки. Расскажем про владимирских привидений, удивим вас городскими легендами и поведаем старинные предания.
Нагулявшись, отправимся в резиденцию к Бабе Яге (за доплату). Нам повезло — сказочная героиня попалась добрая, поэтому пугать нас не будет. Зато проведёт урок по зельеварению: вы сможете приготовить травяной сбор для настоя по собственному уникальному рецепту.
Осмотрим Успенский Княгинин женский монастырь 13 века, основанный по велению жена князя Всеволод Большое Гнездо. Дальше переедем в Суздаль и проведём для вас обзорную экскурсию по городу. Вокруг нас будут старинные дома, лавки с вывесками из 19 века и древние церкви.
Увидим Суздальский кремль, а по желанию и за доплату можем посетить грандиозный Спасо-Евфимиев мужской монастырь 14 века и осмотреть музейную экспозицию и росписи внутри.
За доплату можем насладиться обедом по-крестьянски с дегустацией медовухи. Трапеза пройдёт в зале, оформленном в стиле времён Ивана Грозного. Вам предложат сразу 10 сортов напитка и обязательно расскажут про историю и приготовление медовухи.
Вернёмся в гостиницу. У вас будет время, чтобы самостоятельно погулять по городу. Ужин за доплату.
Экскурсия по Владимиру, Успенский собор, Боголюбово и церковь Покрова на Нерли
После завтрака продолжим знакомство с Владимиром. Осмотрим Золотые ворота 12 века и здание Водонапорной башни, пройдёмся по Георгиевской улице, где в древние времена находился двор Юрия Долгорукого.
По пути нам встретятся учёный кот и художник, скульптура пожарного с действующей водокачкой, а ещё символ города — памятник Владимирской вишне. Сделаем красивые кадры со смотровых площадок: отсюда открывается вид на Клязьму и Успенский собор. Побываем у первой в городе аптеки и осмотрим памятник фармацевту. Говорят, если потереть его нос и лысину — крепкое здоровье обеспечено.
Побываем на Соборной площади, уже вблизи осмотрим Успенский собор, где сохранились фрески Андрея Рублёва, и Дмитриевский собор с великолепной белокаменной резьбой.
Переедем в село Боголюбово, стоящее на месте слияние Нерли и Клязьмы. Мы увидим собор Рождества Богородицы и знаменитую церковь Покрова на Нерли. На экскурсии вы узнаете, как создавался один из самых красивых древнерусских храмов.
Пообедаем «по-барски» (за доплату), а затем вас ждёт фольклорный мастер-класс. Вы послушаете русские народные песни, сможете сами исполнить частушки, принять участие в игрищах и забавах и попробовать сыграть на старинных музыкальных инструментах.
На этом наш тур подошёл к концу, мы отправляемся назад в Москву.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение в отелях с завтраком
|37 300 ₽
|1-местное размещение в отелях с завтраком
|44 700 ₽
|1-местное размещение в отелях с завтраком и обедом
|48 400 ₽
|2-местное размещение в отелях с завтраком и обедом
|40 900 ₽
|1-местное размещение в хостеле с завтраком
|30 600 ₽
|1-местное размещение в хостеле с завтраком и обедом
|34 200 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по программе
- Трансферы по маршруту на микроавтобусе
- Экскурсии по программе
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обеды - 1950 ₽, ужины - 1500 ₽ (на 1 человека)
- Посещение Музея сыра с дегустацией - 850 ₽
- Стоимость тура при 1-местном размещении в хостеле с завтраком - 30 600 ₽ с завтраком и обедом - 34 200 ₽
- Стоимость тура при размещении в гостинице "Переславль", отеле "Астра" и "Амакс":
- 1-местный номер с завтраком - 44 700 ₽
- 1-местный номер с завтраком и обедом - 48 400 ₽
- 2-местный номер с завтраком - 37 300 ₽ за взрослого, 36 900 ₽ за ребёнка до 14 лет на основном месте или 36 500 ₽ за ребёнка на дополнительном месте
- 2-местный номер с завтраком и обедом - 40 900 ₽ за взрослого, 40 500 ₽ за ребёнка до 14 лет на основном месте или 40 300 ₽ за ребёнка на дополнительном месте