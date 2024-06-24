Встретимся в Москве на Ленинградском вокзале в 9:15 и отправимся в Сергиев Посад. Местная святыня — Троице-Сергиева лавра — манит паломников, историков и путешественников со всей страны. В монастыре покоятся мощи Сергия Радонежского. А ещё здесь находится резиденция патриарха, Московская духовная академия и семинария.

После экскурсии в лавру посетим Гефсиманский Черниговский скит и спустимся в подземелье. В пещерах находятся церкви, кельи и другие монашеские помещения. Пообедаем в местной трапезной: отведаем монастырские блюда из натуральных продуктов с самопёкными хлебами.

Дальше поедем в Александров, столицу опричнины при Иване Грозном. Мы побываем в царских палатах в Покровской церкви, а затем поднимемся на Распятскую колокольню и полюбуемся Государевым двором с высоты.

Заглянем в усадьбу купца Первушина, часть Александровского художественно-краеведческого музея. В привратной нас уже будет ждать Дуняша, которая проведёт к гостеприимным хозяевам дома. Они расскажут про жизнь, обычаи, быт и уклад купцов.

Переедем в Переславль-Залесский и поужинаем по-царски. Вас ждёт настоящий боярский пир с блюдами по старинным русским рецептам и напитками из местных погребов под народные песни. А после трапезы устроим весёлые игры. Ужин оплачивается отдельно, можно заплатить прямо на маршруте.

Заселимся в гостиницу выбранной категории.