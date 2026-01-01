Утром в поезде будет подан завтрак. В 10:30 вы прибудете в Волгоград. На перроне вас встретит гид, вы разместитесь в автобусе и отправитесь знакомиться с городом. Первым вы посетите Музей-панораму «Сталинградская битва». В залах представлено более 4000 экспонатов, диорамы и Триумфальный зал. Вы послушаете рассказ о ходе Сталинградской битвы, её военно-политических итогах и всемирно-историческом значении. Будут представлены фотографии, личные вещи и награды воинов, боевые знамёна и орудия, а также подарки городу и музею от отечественных и зарубежных делегаций и частных лиц. Среди них — Почётный меч, подаренный королём Великобритании Георгом VI, и Колокол Мира из Хиросимы, города-побратима Волгограда. Затем вы осмотрите экспозицию «Оружие Победы», дом сержанта Павлова и мельницу Гергардта.

Пообедав в кафе, вы отправитесь на Мамаев курган — в историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы». Памятник-ансамбль посвящён самым ожесточённым событиям Великой Отечественной войны. Бои за вершину кургана продолжались 135 суток. Насыпной холм высотой 14 метров хранит останки около 35 тысяч советских воинов. Подъём по аллеям Мамаева кургана напоминает торжественный ритуал и оставляет сильные эмоции. Далее состоится обзорная экскурсия с осмотром Аллеи Героев — волгоградского Арбата, мемориального сквера, площади Павших Борцов и памятника Александру Невскому.

После вас ждёт теплоходная прогулка по реке Волге. Вы сможете насладиться свежим воздухом и панорамами исторического центра, увидеть архитектурный ансамбль Мамаева кургана, Музей-панораму «Сталинградская битва», пройти под «Танцующим мостом» Волгограда и рассмотреть «Плавучий памятник речникам» на Волге.

В завершение дня — ужин в кафе и трансфер на железнодорожный вокзал. В 22:58 поезд отправится в город Москву.