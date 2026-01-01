В город-герой Волгоград на День Победы: путешествие на поезде из Москвы

Посетить Музей-панораму «Сталинградская битва» и Мамаев курган и прокатиться на теплоходе по Волге
Это путешествие — возможность не просто увидеть город-герой, а прожить его историю сердцем и постоять на земле, на которой решалась судьба мира.

Вы пройдёте по залам Музея-панорамы «Сталинградская битва», где хранятся
подлинные реликвии войны и легендарные подарки-экспонаты — Почётный меч Георга VI и Колокол Мира из Хиросимы. Побываете в доме сержанта Павлова и осмотрите мельницу Гергардта.

Подниметесь на Мамаев курган, чьи ступени словно ведут сквозь время и заставляют замолчать даже самых разговорчивых. А изюминкой поездки станет прогулка по Волге: с борта теплохода город раскроется под другим углом.

Описание экскурсии

Организационные детали

С собой необходимо взять оригиналы документов (паспорта, свидетельства о рождении для детей до 14 лет).
Время в программе указано ориентировочно. График программы может измениться. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава. Узнать актуальное расписание поездки можно из информационного письма, которое будет направлено по электронной почте за 1–2 дня до даты начала тура.

Программа тура по дням

1 день

Вторая половина дня и ночь в поезде

В этот день вы самостоятельно сядете в туристский поезд № 921/922 по оригиналам документов — паспортам, а для детей до 14 лет — по свидетельствам о рождении.

В 14:15 поезд возьмёт курс на первый пункт маршрута. В течение дня предусмотрен отдых в поезде.

2 день

Достопримечательности Волгограда и прогулка на теплоходе

Утром в поезде будет подан завтрак. В 10:30 вы прибудете в Волгоград. На перроне вас встретит гид, вы разместитесь в автобусе и отправитесь знакомиться с городом. Первым вы посетите Музей-панораму «Сталинградская битва». В залах представлено более 4000 экспонатов, диорамы и Триумфальный зал. Вы послушаете рассказ о ходе Сталинградской битвы, её военно-политических итогах и всемирно-историческом значении. Будут представлены фотографии, личные вещи и награды воинов, боевые знамёна и орудия, а также подарки городу и музею от отечественных и зарубежных делегаций и частных лиц. Среди них — Почётный меч, подаренный королём Великобритании Георгом VI, и Колокол Мира из Хиросимы, города-побратима Волгограда. Затем вы осмотрите экспозицию «Оружие Победы», дом сержанта Павлова и мельницу Гергардта.

Пообедав в кафе, вы отправитесь на Мамаев курган — в историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы». Памятник-ансамбль посвящён самым ожесточённым событиям Великой Отечественной войны. Бои за вершину кургана продолжались 135 суток. Насыпной холм высотой 14 метров хранит останки около 35 тысяч советских воинов. Подъём по аллеям Мамаева кургана напоминает торжественный ритуал и оставляет сильные эмоции. Далее состоится обзорная экскурсия с осмотром Аллеи Героев — волгоградского Арбата, мемориального сквера, площади Павших Борцов и памятника Александру Невскому.

После вас ждёт теплоходная прогулка по реке Волге. Вы сможете насладиться свежим воздухом и панорамами исторического центра, увидеть архитектурный ансамбль Мамаева кургана, Музей-панораму «Сталинградская битва», пройти под «Танцующим мостом» Волгограда и рассмотреть «Плавучий памятник речникам» на Волге.

В завершение дня — ужин в кафе и трансфер на железнодорожный вокзал. В 22:58 поезд отправится в город Москву.

3 день

День в поезде, прибытие обратно в Москву

Утром в поезде предусмотрен завтрак. В 21:55 прибудем на Павелецкий вокзал.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Место в 4-местном купе для взрослого41 200 ₽
Место в 4-местном купе для ребёнка от 0 до 9 лет40 700 ₽
Дети от 0 до 4 лет (без места)15 500 ₽
1-местное размещение в 2-местном купе117 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.


Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в 4-местном вагоне
  • 2 завтрак, 1 обед, 1 ужин
  • Входные билеты в туристические объекты по программе
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Питание вне программы
  • Путешествие в 2-местном купе и 1-местное размещение
  • Обратите внимание: стоимость тура зависит от категории купе и размещения
  • Для взрослого: 4-местное купе - 41 200 ₽ с человека, 2-местное купе - 65 400 ₽ с человека, 1-местное размещение в 2-местном купе - 117 300 ₽
  • Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом): 4-местное купе - 40 700 ₽
  • Для детей от 0 до 4 лет включительно (без предоставления отдельного места и завтраков в поезде): 2 - и 4-местное купе - 15 500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Павелецкий вокзал г. Москвы, 14:15
Завершение: Павелецкий вокзал г. Москвы, 21:55
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 17 туристов
Мы — дочерняя компания крупнейшего в России холдинга пассажирских и грузовых перевозок. С 2005 года организуем чартерные и корпоративные мероприятия с использованием поездов, а с 2011 вышли на массовый рынок
и начали возрождать железнодорожный туризм. У нас широкий ассортимент экскурсий и туров по России и Беларуси, включая эксклюзивные: путешествия на ретропоезде, тематические новогодние маршруты для детей, поездки по Транссибирской магистрали и Шёлковому пути и многие другие. Круизы доступны в вагонах любого класса, а программы включают уникальные локации, дегустации национальных блюд и мастер-классы.

