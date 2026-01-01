Описание экскурсии
Организационные детали
С собой необходимо взять оригиналы документов (паспорта, свидетельства о рождении для детей до 14 лет).
Время в программе указано ориентировочно. График программы может измениться. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава. Узнать актуальное расписание поездки можно из информационного письма, которое будет направлено по электронной почте за 1–2 дня до даты начала тура.
Программа тура по дням
Вторая половина дня и ночь в поезде
В этот день вы самостоятельно сядете в туристский поезд № 921/922 по оригиналам документов — паспортам, а для детей до 14 лет — по свидетельствам о рождении.
В 14:15 поезд возьмёт курс на первый пункт маршрута. В течение дня предусмотрен отдых в поезде.
Достопримечательности Волгограда и прогулка на теплоходе
Утром в поезде будет подан завтрак. В 10:30 вы прибудете в Волгоград. На перроне вас встретит гид, вы разместитесь в автобусе и отправитесь знакомиться с городом. Первым вы посетите Музей-панораму «Сталинградская битва». В залах представлено более 4000 экспонатов, диорамы и Триумфальный зал. Вы послушаете рассказ о ходе Сталинградской битвы, её военно-политических итогах и всемирно-историческом значении. Будут представлены фотографии, личные вещи и награды воинов, боевые знамёна и орудия, а также подарки городу и музею от отечественных и зарубежных делегаций и частных лиц. Среди них — Почётный меч, подаренный королём Великобритании Георгом VI, и Колокол Мира из Хиросимы, города-побратима Волгограда. Затем вы осмотрите экспозицию «Оружие Победы», дом сержанта Павлова и мельницу Гергардта.
Пообедав в кафе, вы отправитесь на Мамаев курган — в историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы». Памятник-ансамбль посвящён самым ожесточённым событиям Великой Отечественной войны. Бои за вершину кургана продолжались 135 суток. Насыпной холм высотой 14 метров хранит останки около 35 тысяч советских воинов. Подъём по аллеям Мамаева кургана напоминает торжественный ритуал и оставляет сильные эмоции. Далее состоится обзорная экскурсия с осмотром Аллеи Героев — волгоградского Арбата, мемориального сквера, площади Павших Борцов и памятника Александру Невскому.
После вас ждёт теплоходная прогулка по реке Волге. Вы сможете насладиться свежим воздухом и панорамами исторического центра, увидеть архитектурный ансамбль Мамаева кургана, Музей-панораму «Сталинградская битва», пройти под «Танцующим мостом» Волгограда и рассмотреть «Плавучий памятник речникам» на Волге.
В завершение дня — ужин в кафе и трансфер на железнодорожный вокзал. В 22:58 поезд отправится в город Москву.
День в поезде, прибытие обратно в Москву
Утром в поезде предусмотрен завтрак. В 21:55 прибудем на Павелецкий вокзал.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Место в 4-местном купе для взрослого
|41 200 ₽
|Место в 4-местном купе для ребёнка от 0 до 9 лет
|40 700 ₽
|Дети от 0 до 4 лет (без места)
|15 500 ₽
|1-местное размещение в 2-местном купе
|117 300 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в 4-местном вагоне
- 2 завтрак, 1 обед, 1 ужин
- Входные билеты в туристические объекты по программе
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Питание вне программы
- Путешествие в 2-местном купе и 1-местное размещение
- Обратите внимание: стоимость тура зависит от категории купе и размещения
- Для взрослого: 4-местное купе - 41 200 ₽ с человека, 2-местное купе - 65 400 ₽ с человека, 1-местное размещение в 2-местном купе - 117 300 ₽
- Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом): 4-местное купе - 40 700 ₽
- Для детей от 0 до 4 лет включительно (без предоставления отдельного места и завтраков в поезде): 2 - и 4-местное купе - 15 500 ₽