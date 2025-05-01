На поезде по Липецкой и Воронежской областям с мастер-классами, дегустациями и театральным ужином
Расписать романовскую игрушку, сделать и съесть зефир, посетить «Кудыкину гору» и замок принцессы
Начало: Киевский вокзал. Для туров с 1 и 8 мая - отправлен...
1 мая в 21:05
8 мая в 21:05
37 290 ₽ за человека
Завтраки и обеды по-татарски с кулинарными мастер-классами, чаепитием и дегустацией крепких напитков
Изучить Казань и Свияжск, посетить питейный дом и деревню, слепить и съесть эчпочмак и кыстыбый
Начало: Казанский вокзал, 22:50
17 апр в 22:50
15 мая в 22:50
42 600 ₽ за человека
Под стук колёс: на поезде к Уралу и обратно с экскурсиями в 3 городах и кулинарным мастер-классом
Изучить 2 древних кремля, вспомнить о гибели Романовых и поучиться готовить татарские блюда
Начало: Москва, Ярославский вокзал, 15:15
30 апр в 15:15
53 600 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Кулинарные мастер-классы»
Самые популярные туры этой рубрики в Москве
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит тур в Москве в марте 2025
Сейчас в Москве в категории "Кулинарные мастер-классы" можно забронировать 3 тура от 37 290 до 53 600.
Забронируйте тур в Москве на 2025 год по теме «Кулинарные мастер-классы», цены от 37290₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май