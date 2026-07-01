Горячие блинчики и пироги, ароматный чай из самовара, традиционные пляски и конкурсы — эта Масленица будет именно такой, как её принято представлять. Вы поучаствуете в древнеславянских праздничных гуляниях, посвящённых проводам

зимы и встрече весны. Обязательно познакомитесь с многовековым и современным архитектурным достоянием: в Коломне и Рязани посетите кремль, пройдёте по улочкам посада, рассмотрите деревянные терема, а в Рыбацкой деревне — норвежские домики. А также побываете на ферме, где пройдут мастер-классы по приготовлению сыров, блинчиков и виноградных улиток.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание тура

Организационные детали

Компания не несёт ответственности в случае закрытия любого туристического объекта (как бесплатного, так и с платным входом), отмены какого-либо пункта программы из-за карантинных мер по COVID-19 или из-за любых других распоряжений властей.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура, в зависимости от объективных обстоятельств, изменять порядок предоставления услуг, в случае невозможности предоставления услуги, предоставить равноценную замену или сделать возврат стоимости или разницы услуги.

Время в пути и продолжительность тура указаны ориентировочные.

Необходимо иметь с собой паспорт, на детей — свидетельство о рождении.