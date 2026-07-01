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С горячими блинчиками и народными потехами: масленичные проводы в Коломне и Рязани с мастер-классами

Поучаствовать в праздничных гуляниях, обойти два кремля, приготовить виноградных улиток и сыр
Горячие блинчики и пироги, ароматный чай из самовара, традиционные пляски и конкурсы — эта Масленица будет именно такой, как её принято представлять. Вы поучаствуете в древнеславянских праздничных гуляниях, посвящённых проводам
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зимы и встрече весны.

Обязательно познакомитесь с многовековым и современным архитектурным достоянием: в Коломне и Рязани посетите кремль, пройдёте по улочкам посада, рассмотрите деревянные терема, а в Рыбацкой деревне — норвежские домики.

А также побываете на ферме, где пройдут мастер-классы по приготовлению сыров, блинчиков и виноградных улиток.

С горячими блинчиками и народными потехами: масленичные проводы в Коломне и Рязани с мастер-классами
С горячими блинчиками и народными потехами: масленичные проводы в Коломне и Рязани с мастер-классами
С горячими блинчиками и народными потехами: масленичные проводы в Коломне и Рязани с мастер-классами

Описание тура

Организационные детали

Компания не несёт ответственности в случае закрытия любого туристического объекта (как бесплатного, так и с платным входом), отмены какого-либо пункта программы из-за карантинных мер по COVID-19 или из-за любых других распоряжений властей.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура, в зависимости от объективных обстоятельств, изменять порядок предоставления услуг, в случае невозможности предоставления услуги, предоставить равноценную замену или сделать возврат стоимости или разницы услуги.

Время в пути и продолжительность тура указаны ориентировочные.

Необходимо иметь с собой паспорт, на детей — свидетельство о рождении.

Проживание. 2-местное размещение в отеле «Старый город» 4* (номер «стандарт»). За доплату возможны 1-местное проживание и повышение категории номера до «комфорта».

*Фото отеля взяты с сайта booking.com

Питание. Входят 1 завтрак и 2 обеда. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Менее 19 участников — микроавтобус Mercedes Sprinter или аналог. Более 19 участников — автобус Mercedes, Man, Neoplan, Setra, Yutong, Shen Long или аналог.

Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Масленица в Коломне и аппетитные мастер-классы на ферме

Утром встретимся в столице и отправимся на ферму, где производят виноградных улиток, разводят крокодилов и породистых коз. Здесь и начнём праздновать: с частушками, хороводами да молодецкими забавами. Посетим мастер-класс по приготовлению козьх сыров и блинчиков. Потом отведаем это великолепие под ароматный травяной чай из самовара. Будет и ещё более изысканный класс по приготовлению улиток — с дегустацией под бокал шампанского.

Затем нас ждёт Коломна. Посетим кремль, осмотрим Успенский Брусенский монастырь, башню Марины Мнишек, полюбуемся видами с обзорной площадки. Изучим Соборную площадь, умиротворяющий Ново-Голутвин женский монастырь и многое другое. Исследуем старину в доме купцов Духиновых: здесь можно погрузиться в прошлое Коломны и порассматривать антиквариат. Пройдём по улочкам Коломенского посада, где сможем узнать его секреты и приобрести сувениры.

По дороге в Рязань нас ждёт остановка у «византийского» храма в Щурово. Вечером заселимся в отель в Рязани.

Масленица в Коломне и аппетитные мастер-классы на фермеМасленица в Коломне и аппетитные мастер-классы на фермеМасленица в Коломне и аппетитные мастер-классы на ферме
2 день

Улочки Рязани и Рыбацкая деревня

Позавтракаем и отправимся гулять. Рассмотрим резные теремки, исследуем Рязанский кремль. Попробуем местный специалитет — ягодный «калинник» с чаем из местных трав и грибов (по желанию, доплата при покупке тура). Посетим уютный дом-музей Ивана Павлова, где перенесёмся в его эпоху. После обеда сможем подняться на норвежский маяк в Рыбацкой деревне.

В Москву вернёмся вечером.

Улочки Рязани и Рыбацкая деревняУлочки Рязани и Рыбацкая деревняУлочки Рязани и Рыбацкая деревняУлочки Рязани и Рыбацкая деревня

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 1 завтрак
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • 2 кулинарных мастер-класса
Что не входит в цену
  • Ужины
  • 2 обеда - 1800 ₽ (оплата при покупке тура)
  • Доплата за 1-местное размещение - от 3000 ₽
  • Музей рязанских актёров театра и кино (с дегустацией рязанского «калинника») - 950 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Марксистская», 7:45
Завершение: Москва, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 477 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными по цене.

Тур входит в следующие категории Москвы

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