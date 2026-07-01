Описание тура
Организационные детали
Компания не несёт ответственности в случае закрытия любого туристического объекта (как бесплатного, так и с платным входом), отмены какого-либо пункта программы из-за карантинных мер по COVID-19 или из-за любых других распоряжений властей.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура, в зависимости от объективных обстоятельств, изменять порядок предоставления услуг, в случае невозможности предоставления услуги, предоставить равноценную замену или сделать возврат стоимости или разницы услуги.
Время в пути и продолжительность тура указаны ориентировочные.
Необходимо иметь с собой паспорт, на детей — свидетельство о рождении.
Проживание. 2-местное размещение в отеле «Старый город» 4* (номер «стандарт»). За доплату возможны 1-местное проживание и повышение категории номера до «комфорта».
*Фото отеля взяты с сайта booking.com
Питание. Входят 1 завтрак и 2 обеда. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Менее 19 участников — микроавтобус Mercedes Sprinter или аналог. Более 19 участников — автобус Mercedes, Man, Neoplan, Setra, Yutong, Shen Long или аналог.
Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.
Программа тура по дням
Масленица в Коломне и аппетитные мастер-классы на ферме
Утром встретимся в столице и отправимся на ферму, где производят виноградных улиток, разводят крокодилов и породистых коз. Здесь и начнём праздновать: с частушками, хороводами да молодецкими забавами. Посетим мастер-класс по приготовлению козьх сыров и блинчиков. Потом отведаем это великолепие под ароматный травяной чай из самовара. Будет и ещё более изысканный класс по приготовлению улиток — с дегустацией под бокал шампанского.
Затем нас ждёт Коломна. Посетим кремль, осмотрим Успенский Брусенский монастырь, башню Марины Мнишек, полюбуемся видами с обзорной площадки. Изучим Соборную площадь, умиротворяющий Ново-Голутвин женский монастырь и многое другое. Исследуем старину в доме купцов Духиновых: здесь можно погрузиться в прошлое Коломны и порассматривать антиквариат. Пройдём по улочкам Коломенского посада, где сможем узнать его секреты и приобрести сувениры.
По дороге в Рязань нас ждёт остановка у «византийского» храма в Щурово. Вечером заселимся в отель в Рязани.
Улочки Рязани и Рыбацкая деревня
Позавтракаем и отправимся гулять. Рассмотрим резные теремки, исследуем Рязанский кремль. Попробуем местный специалитет — ягодный «калинник» с чаем из местных трав и грибов (по желанию, доплата при покупке тура). Посетим уютный дом-музей Ивана Павлова, где перенесёмся в его эпоху. После обеда сможем подняться на норвежский маяк в Рыбацкой деревне.
В Москву вернёмся вечером.
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Что включено
- Проживание
- 1 завтрак
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- 2 кулинарных мастер-класса
Что не входит в цену
- Ужины
- 2 обеда - 1800 ₽ (оплата при покупке тура)
- Доплата за 1-местное размещение - от 3000 ₽
- Музей рязанских актёров театра и кино (с дегустацией рязанского «калинника») - 950 ₽