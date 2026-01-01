В Тулу и Елец на поезде из Москвы

Научиться печь тульские пряники, побывать в доме, где жил И.А. Бунин, и посмотреть мини-спектакль
Ночной поезд унесёт вас из столицы навстречу городам с характером и прошлым, сохранившимся в деталях.

В Туле вы окажетесь среди блеска оружейных реликвий и ароматов легендарных пряников, увидите кремль и погуляете
читать дальше

по историческому центру.

В Ельце пройдёте по старинным площадям, посетите дом, где три года жил Иван Бунин, и услышите его строки со сцены камерного театра.

Это путешествие подарит неспешные открытия и чувство сопричастности, а сама дорога станет частью впечатлений.

Описание тура

Организационные детали

С собой необходимо взять оригиналы документов (паспорта, свидетельства о рождении для детей до 14 лет).
Время в программе указано ориентировочно. График программы может измениться. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава. Узнать актуальное расписание поездки можно из информационного письма, которое будет направлено по электронной почте за 1-2 дня до даты начала тура.

Программа тура по дням

1 день

Ночь в поезде

В этот день вы самостоятельно сядете в туристский поезд № 925/926 по оригиналам документов — паспортам, а для детей до 14 лет — по свидетельствам о рождении.

В 22:05 поезд возьмёт курс на первый пункт маршрута.

2 день

Тула: музей оружия, мастер-класс по выпечке пряника, исторический центр и кремль

Утром в поезде подадут завтрак. В 9:21 поезд прибудет на железнодорожный вокзал города Тулы. На перроне состоится встреча с гидом, после чего вы на автобусе отправитесь на экскурсию в Тульский государственный музей оружия.

Вы осмотрите уникальную экспозицию, в которой собраны образцы стрелкового и холодного оружия с 14 века до наших дней. Здание музея выполнено в виде богатырского шлема, а 3D-инсталляции, мультимедийное сопровождение и выразительное оформление интерьеров позволят наглядно проследить эволюцию русского оружия — от мечей и топоров до современных образцов, стоящих на вооружении российской армии. В экспозиции представлены авиационные пулемёты и пушки, стрелково-пушечное вооружение, холодное оружие, западноевропейские огнестрельные образцы, а также редкие и раритетные экспонаты.

Затем в одном из музеев города состоится мастер-класс по выпечке тульского пряника с чаепитием. После организуем обед в кафе. Во второй половине дня вас ждёт обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Туле с осмотром исторического центра и посещением Тульского кремля. Далее — свободное время в центре города и трансфер на железнодорожный вокзал. В 20:43 поезд отправится далее по маршруту.

3 день

Экскурсия по Ельцу, музей И.А. Бунина, посещение театра, возвращение в Москву

В 2:50 прибудем на железнодорожный вокзал города Ельца. В поезде подадут завтрак. В 8:00 на перроне состоится встреча с гидом, после чего вы отправитесь на обзорную автобусно-пешеходную экскурсию по Ельцу с осмотром Красной площади, кафедрального Вознесенского собора, построенного по проекту автора Храма Христа Спасителя, купеческих особняков, пожарной каланчи, Великокняжеской церкви в стиле модерн, здания бывшей женской гимназии, а также памятника художнику Николаю Жукову.

После посетим литературно-мемориальный музей И. А. Бунина в деревянном доме 19 века, принадлежавшем Анне Осиповне Ростовцевой на улице Рождественской. Именно здесь в гимназические годы на протяжении трёх лет проживал будущий классик русской литературы. Планировка внутренних помещений сохранилась с бунинских времён. Экспозиция выстроена вокруг связи творчества писателя с родным краем. Среди наиболее ценных экспонатов — фотографии Ивана Бунина разных лет, прижизненные издания, личные вещи, любимое охотничье ружьё, копия диплома Нобелевской премии и старый чемодан, с которым писатель отправлялся за наградой.

После обеда вы побываете в драматическом театре «Бенефис» на мини-спектакле по произведениям И. А. Бунина. Затем — свободное время в центре города и трансфер на железнодорожный вокзал. В 16:36 поезд отправится в сторону Москвы и в 23:56 прибудет на Павелецкий вокзал.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Место в 4-местном купе для взрослого39 900 ₽
Место в 4-местном купе для ребёнка от 0 до 9 лет39 200 ₽
Дети от 0 до 4 лет (без места)17 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в 4-местном вагоне
  • 2 завтрака, 2 обеда
  • Входные билеты в туристические объекты по программе
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Ужины
  • Путешествие в 1-местном купе и СВ
  • Обратите внимание: стоимость тура зависит от категории купе:
  • Для взрослого: СВ - 54 600 ₽, 1-местное купе - 88 300 ₽
  • Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом): СВ - 54 100 ₽
  • Для детей от 0 до 4 лет включительно (без предоставления отдельного места и завтраков в поезде): СВ и 4-местное купе - 17 900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Киевский вокзал, Москва, отправление поезда в 22:05
Завершение: Павелецкий вокзал, Москва, 23:56
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 17 туристов
Мы — дочерняя компания крупнейшего в России холдинга пассажирских и грузовых перевозок. С 2005 года организуем чартерные и корпоративные мероприятия с использованием поездов, а с 2011 вышли на массовый рынок
и начали возрождать железнодорожный туризм. У нас широкий ассортимент экскурсий и туров по России и Беларуси, включая эксклюзивные: путешествия на ретропоезде, тематические новогодние маршруты для детей, поездки по Транссибирской магистрали и Шёлковому пути и многие другие. Круизы доступны в вагонах любого класса, а программы включают уникальные локации, дегустации национальных блюд и мастер-классы.

