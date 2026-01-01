Утром в поезде подадут завтрак. В 9:21 поезд прибудет на железнодорожный вокзал города Тулы. На перроне состоится встреча с гидом, после чего вы на автобусе отправитесь на экскурсию в Тульский государственный музей оружия.

Вы осмотрите уникальную экспозицию, в которой собраны образцы стрелкового и холодного оружия с 14 века до наших дней. Здание музея выполнено в виде богатырского шлема, а 3D-инсталляции, мультимедийное сопровождение и выразительное оформление интерьеров позволят наглядно проследить эволюцию русского оружия — от мечей и топоров до современных образцов, стоящих на вооружении российской армии. В экспозиции представлены авиационные пулемёты и пушки, стрелково-пушечное вооружение, холодное оружие, западноевропейские огнестрельные образцы, а также редкие и раритетные экспонаты.

Затем в одном из музеев города состоится мастер-класс по выпечке тульского пряника с чаепитием. После организуем обед в кафе. Во второй половине дня вас ждёт обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Туле с осмотром исторического центра и посещением Тульского кремля. Далее — свободное время в центре города и трансфер на железнодорожный вокзал. В 20:43 поезд отправится далее по маршруту.