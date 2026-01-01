В Туле вы окажетесь среди блеска оружейных реликвий и ароматов легендарных пряников, увидите кремль и погуляете
Описание тура
Организационные детали
С собой необходимо взять оригиналы документов (паспорта, свидетельства о рождении для детей до 14 лет).
Время в программе указано ориентировочно. График программы может измениться. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава. Узнать актуальное расписание поездки можно из информационного письма, которое будет направлено по электронной почте за 1-2 дня до даты начала тура.
Программа тура по дням
Ночь в поезде
В этот день вы самостоятельно сядете в туристский поезд № 925/926 по оригиналам документов — паспортам, а для детей до 14 лет — по свидетельствам о рождении.
В 22:05 поезд возьмёт курс на первый пункт маршрута.
Тула: музей оружия, мастер-класс по выпечке пряника, исторический центр и кремль
Утром в поезде подадут завтрак. В 9:21 поезд прибудет на железнодорожный вокзал города Тулы. На перроне состоится встреча с гидом, после чего вы на автобусе отправитесь на экскурсию в Тульский государственный музей оружия.
Вы осмотрите уникальную экспозицию, в которой собраны образцы стрелкового и холодного оружия с 14 века до наших дней. Здание музея выполнено в виде богатырского шлема, а 3D-инсталляции, мультимедийное сопровождение и выразительное оформление интерьеров позволят наглядно проследить эволюцию русского оружия — от мечей и топоров до современных образцов, стоящих на вооружении российской армии. В экспозиции представлены авиационные пулемёты и пушки, стрелково-пушечное вооружение, холодное оружие, западноевропейские огнестрельные образцы, а также редкие и раритетные экспонаты.
Затем в одном из музеев города состоится мастер-класс по выпечке тульского пряника с чаепитием. После организуем обед в кафе. Во второй половине дня вас ждёт обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Туле с осмотром исторического центра и посещением Тульского кремля. Далее — свободное время в центре города и трансфер на железнодорожный вокзал. В 20:43 поезд отправится далее по маршруту.
Экскурсия по Ельцу, музей И.А. Бунина, посещение театра, возвращение в Москву
В 2:50 прибудем на железнодорожный вокзал города Ельца. В поезде подадут завтрак. В 8:00 на перроне состоится встреча с гидом, после чего вы отправитесь на обзорную автобусно-пешеходную экскурсию по Ельцу с осмотром Красной площади, кафедрального Вознесенского собора, построенного по проекту автора Храма Христа Спасителя, купеческих особняков, пожарной каланчи, Великокняжеской церкви в стиле модерн, здания бывшей женской гимназии, а также памятника художнику Николаю Жукову.
После посетим литературно-мемориальный музей И. А. Бунина в деревянном доме 19 века, принадлежавшем Анне Осиповне Ростовцевой на улице Рождественской. Именно здесь в гимназические годы на протяжении трёх лет проживал будущий классик русской литературы. Планировка внутренних помещений сохранилась с бунинских времён. Экспозиция выстроена вокруг связи творчества писателя с родным краем. Среди наиболее ценных экспонатов — фотографии Ивана Бунина разных лет, прижизненные издания, личные вещи, любимое охотничье ружьё, копия диплома Нобелевской премии и старый чемодан, с которым писатель отправлялся за наградой.
После обеда вы побываете в драматическом театре «Бенефис» на мини-спектакле по произведениям И. А. Бунина. Затем — свободное время в центре города и трансфер на железнодорожный вокзал. В 16:36 поезд отправится в сторону Москвы и в 23:56 прибудет на Павелецкий вокзал.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Место в 4-местном купе для взрослого
|39 900 ₽
|Место в 4-местном купе для ребёнка от 0 до 9 лет
|39 200 ₽
|Дети от 0 до 4 лет (без места)
|17 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в 4-местном вагоне
- 2 завтрака, 2 обеда
- Входные билеты в туристические объекты по программе
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Ужины
- Путешествие в 1-местном купе и СВ
- Обратите внимание: стоимость тура зависит от категории купе:
- Для взрослого: СВ - 54 600 ₽, 1-местное купе - 88 300 ₽
- Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом): СВ - 54 100 ₽
- Для детей от 0 до 4 лет включительно (без предоставления отдельного места и завтраков в поезде): СВ и 4-местное купе - 17 900 ₽