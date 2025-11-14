Утром встретимся в Москве и поедем в Тулу. Первым делом по прибытии увидим визитную карточку и древнейшее сооружение города — кремль 16 века. Осмотрим архитектурные памятники на его территории: стены, башни, колокольню, Успенский и Богоявленский соборы, храм Дмитрия Донского.

После обеда будет свободное время для покупки сувениров и самостоятельной прогулки по Казанской набережной и улице Металлистов. Следующий пункт — Музей оружия, один из старейших в России. Вы погрузитесь в историю стрелкового и холодного оружия с 14 века до наших дней с помощью экспонатов, обычных и в формате 3D, интерактивных и игровых зон, мультимедийных технологий.

Потом — заселение в отель, отдых.