Проживание. 2-местное размещение в отеле Bon Voyage 4*.
Питание. 6+. Транспорт. Автобус.
Дети. Возможно участие с детьми старше 6 лет.
Программа тура по дням
1 день
Тульский кремль, Музей оружия
Утром встретимся в Москве и поедем в Тулу. Первым делом по прибытии увидим визитную карточку и древнейшее сооружение города — кремль 16 века. Осмотрим архитектурные памятники на его территории: стены, башни, колокольню, Успенский и Богоявленский соборы, храм Дмитрия Донского.
После обеда будет свободное время для покупки сувениров и самостоятельной прогулки по Казанской набережной и улице Металлистов. Следующий пункт — Музей оружия, один из старейших в России. Вы погрузитесь в историю стрелкового и холодного оружия с 14 века до наших дней с помощью экспонатов, обычных и в формате 3D, интерактивных и игровых зон, мультимедийных технологий.
Потом — заселение в отель, отдых.
2 день
Отчий дом писателя Вересаева, мастер-класс и чаепитие на кондитерской фабрике, обед в историческом ресторане
После завтрака необходимо освободить номера. Начнём день с посещения музея писателя, литературоведа, переводчика, пушкиниста Викентия Вересаева. Он занимает дом, принадлежавший родителям Викентия Викентьевича, — единственную сохранившуюся в Туле городскую усадьбу.
Далее — вкусная и сладкая экскурсия на кондитерскую фабрику «Медовые традиции». Тут вам расскажут всё о тульском прянике и покажут, как его готовят на протяжении 3 столетий. Вы своими руками сделаете легендарный десерт, а после — съедите его с ароматным чаем.
Обед запланирован в историческом здании — доме Дворянского собрания, где бывали Николай II, Лев Толстой, Иван Тургенев, выступали Фёдор Шаляпин, Сергей Рахманинов, Леонид Утёсов, Галина Уланова, Владимир Маяковский, Сергей Есенин и многие другие. Сейчас в отреставрированных интерьерах дают концерты артисты филармонии, и у вас будет возможность погрузиться в историю в необычном формате под музыкальный аккомпанемент.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
1 завтрак, 2 обеда, чаепитие
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Все входные билеты, экскурсии и активности по программе
Что не входит в цену
Билеты в Москву и обратно в ваш город
Ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Аннино», 7:45
Завершение: Москва, станция метро «Аннино», вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 126 туристов
Мы организуем путешествия в Санкт-Петербург и по России с 2000 года. Состоим в Ассоциации международного сотрудничества в туризме, являемся членом Ассоциации туроператоров.
На связи с путешественниками 24/7.
В нашей команде только аккредитованные гиды, а программы продуманы и отработаны до мелочей.