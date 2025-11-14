Мои заказы

Знакомство с Тулой с выпечкой пряника и музыкальным интерактивом от артистов филармонии

Посетить кремль, Музей оружия и дом Вересаева и пообедать в особняке, где бывали гении и Николай II
Отправляемся на выходные в место с историей — древнюю Тулу.

Первым делом вы исследуете главный символ города — каменный кремль 16 века, который за 5 столетий так никому и не удалось
читать дальше

завоевать.

Рассмотрите всевозможное стрелковое и холодное оружие и побываете в отчем доме писателя Викентия Вересаева.

Обязательно познакомитесь с гастрономическим брендом: узнаете всё о прянике, научитесь его готовить по традиционному рецепту, а потом съедите, запивая ароматным чаем.

А также посетите дом Дворянского собрания, где выступали Фёдор Шаляпин, Галина Уланова, Владимир Маяковский и другие русские таланты.

В особняке запланирован обед и интерактив: благодаря артистам филармонии вы перенесётесь в прошлое под музыкальный аккомпанемент — необычный опыт!

Знакомство с Тулой с выпечкой пряника и музыкальным интерактивом от артистов филармонии
Знакомство с Тулой с выпечкой пряника и музыкальным интерактивом от артистов филармонии
Знакомство с Тулой с выпечкой пряника и музыкальным интерактивом от артистов филармонии
Ближайшие даты:
7
фев18
апр6
июн8
авг3
окт
Время начала: 07:45

Описание экскурсии

Организационные детали

Возраст участников — 6+

Проживание. 2-местное размещение в отеле Bon Voyage 4*.

*Фото номера взято с сайта travel.yandex.ru

Питание. 6+.
Транспорт. Автобус.

Дети. Возможно участие с детьми старше 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Тульский кремль, Музей оружия

Утром встретимся в Москве и поедем в Тулу. Первым делом по прибытии увидим визитную карточку и древнейшее сооружение города — кремль 16 века. Осмотрим архитектурные памятники на его территории: стены, башни, колокольню, Успенский и Богоявленский соборы, храм Дмитрия Донского.

После обеда будет свободное время для покупки сувениров и самостоятельной прогулки по Казанской набережной и улице Металлистов. Следующий пункт — Музей оружия, один из старейших в России. Вы погрузитесь в историю стрелкового и холодного оружия с 14 века до наших дней с помощью экспонатов, обычных и в формате 3D, интерактивных и игровых зон, мультимедийных технологий.

Потом — заселение в отель, отдых.

Тульский кремль, Музей оружияТульский кремль, Музей оружияТульский кремль, Музей оружияТульский кремль, Музей оружия
2 день

Отчий дом писателя Вересаева, мастер-класс и чаепитие на кондитерской фабрике, обед в историческом ресторане

После завтрака необходимо освободить номера. Начнём день с посещения музея писателя, литературоведа, переводчика, пушкиниста Викентия Вересаева. Он занимает дом, принадлежавший родителям Викентия Викентьевича, — единственную сохранившуюся в Туле городскую усадьбу.

Далее — вкусная и сладкая экскурсия на кондитерскую фабрику «Медовые традиции». Тут вам расскажут всё о тульском прянике и покажут, как его готовят на протяжении 3 столетий. Вы своими руками сделаете легендарный десерт, а после — съедите его с ароматным чаем.

Обед запланирован в историческом здании — доме Дворянского собрания, где бывали Николай II, Лев Толстой, Иван Тургенев, выступали Фёдор Шаляпин, Сергей Рахманинов, Леонид Утёсов, Галина Уланова, Владимир Маяковский, Сергей Есенин и многие другие. Сейчас в отреставрированных интерьерах дают концерты артисты филармонии, и у вас будет возможность погрузиться в историю в необычном формате под музыкальный аккомпанемент.

По окончании программы — отъезд в Москву.

Отчий дом писателя Вересаева, мастер-класс и чаепитие на кондитерской фабрике, обед в историческом ресторанеОтчий дом писателя Вересаева, мастер-класс и чаепитие на кондитерской фабрике, обед в историческом ресторанеОтчий дом писателя Вересаева, мастер-класс и чаепитие на кондитерской фабрике, обед в историческом ресторанеОтчий дом писателя Вересаева, мастер-класс и чаепитие на кондитерской фабрике, обед в историческом ресторане

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет19 990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 1 завтрак, 2 обеда, чаепитие
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии и активности по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Москву и обратно в ваш город
  • Ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Аннино», 7:45
Завершение: Москва, станция метро «Аннино», вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 126 туристов
Мы организуем путешествия в Санкт-Петербург и по России с 2000 года. Состоим в Ассоциации международного сотрудничества в туризме, являемся членом Ассоциации туроператоров. На связи с путешественниками 24/7. В нашей команде только аккредитованные гиды, а программы продуманы и отработаны до мелочей.
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Москвы

Похожие туры из Москвы

Визитные карточки Москвы с посещением Кремля и экскурсиями на выбор
На автобусе
На микроавтобусе
3 дня
1 отзыв
Визитные карточки Москвы с посещением Кремля и экскурсиями на выбор
Изучить самое сердце столицы, а при желании погрузиться в дворянское прошлое и зайти в царские покои
Начало: Гостиница «Космос», 10:30
14 ноя в 10:30
21 ноя в 10:30
12 285 ₽ за человека
Новогодний тур в Москву на 5 дней
На автобусе
5 дней
2 отзыва
Новогодний тур в Москву на 5 дней
Начало: Россия, Москва
30 дек в 10:00
31 дек в 10:00
29 400 ₽ за человека
Рождественский бал в Старице: зимние активности, баня и танцы в особняке (из Москвы)
На машине
2 дня
2 отзыва
Рождественский бал в Старице: зимние активности, баня и танцы в особняке (из Москвы)
Погрузиться в атмосферу старины, устроить гадания, посетить хаски-парк и обучиться салонному этикету
Начало: Москва, м. Строгино, 8:00 (если путешествуете на м...
8 янв в 08:00
24 янв в 08:00
17 800 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Москве
Все туры из Москвы