2 дня
Эх, разгуляй! Выходные во Владимире и Суздале: мастер-класс, экскурсии и древние святыни
Увидеть церковь Покрова на Нерли, поучиться играть на инструментах и осмотреть фрески Андрея Рублёва
Начало: Москва, станция метро «Комсомольская», Ярославский...
«Комфортабельный микроавтобус или автобус»
6 янв в 09:15
12 000₽ за человека
6 дней
Русь златоглавая да белокаменная: на автобусе по всем городам Золотого кольца и на теплоходе по Оке
Погулять по русскому Ватикану, набрать воды из святых источников и обойти места съёмок фильмов
Начало: Москва, станция метро «Комсомольская», 09:15
«При группе менее 18 участников — микроавтобус Mercedes Sprinter»
23 сен в 09:15
7 окт в 09:15
37 800₽ за человека
2 дня
Тур в Рыбинск: тест-драйв вездеходов, экскурсии по предприятиям и дегустация пива
Первыми увидеть новинки трёх передовых производств мототехники и узнать секреты пивоварения
Начало: Москва, станция метро «ВДНХ», 7:00
«Передвигаться будем на комфортабельном микроавтобусе Volkswagen»
10 окт в 07:00
14 ноя в 07:00
50 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «На микроавтобусе»
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