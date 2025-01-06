Туры на микроавтобусе в Москве с гидом по низким ценам

Найдено 3 тура в категории «На микроавтобусе» в Москве, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Эх, разгуляй! Выходные во Владимире и Суздале: мастер-класс, экскурсии и древние святыни
На автобусе
На микроавтобусе
2 дня
Эх, разгуляй! Выходные во Владимире и Суздале: мастер-класс, экскурсии и древние святыни
Увидеть церковь Покрова на Нерли, поучиться играть на инструментах и осмотреть фрески Андрея Рублёва
Начало: Москва, станция метро «Комсомольская», Ярославский...
«Комфортабельный микроавтобус или автобус»
6 янв в 09:15
12 000 за человека
Русь златоглавая да белокаменная: на автобусе по всем городам Золотого кольца и на теплоходе по Оке
На автобусе
На теплоходе
На микроавтобусе
6 дней
Русь златоглавая да белокаменная: на автобусе по всем городам Золотого кольца и на теплоходе по Оке
Погулять по русскому Ватикану, набрать воды из святых источников и обойти места съёмок фильмов
Начало: Москва, станция метро «Комсомольская», 09:15
«При группе менее 18 участников — микроавтобус Mercedes Sprinter»
23 сен в 09:15
7 окт в 09:15
37 800 за человека
Тур в Рыбинск: тест-драйв вездеходов, экскурсии по предприятиям и дегустация пива
На автобусе
Джиппинг
На микроавтобусе
2 дня
Тур в Рыбинск: тест-драйв вездеходов, экскурсии по предприятиям и дегустация пива
Первыми увидеть новинки трёх передовых производств мототехники и узнать секреты пивоварения
Начало: Москва, станция метро «ВДНХ», 7:00
«Передвигаться будем на комфортабельном микроавтобусе Volkswagen»
10 окт в 07:00
14 ноя в 07:00
50 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные туры этой рубрики в Москве
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Эх, разгуляй! Выходные во Владимире и Суздале: мастер-класс, экскурсии и древние святыни
  2. Русь златоглавая да белокаменная: на автобусе по всем городам Золотого кольца и на теплоходе по Оке
  3. Тур в Рыбинск: тест-драйв вездеходов, экскурсии по предприятиям и дегустация пива
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Третьяковская галерея
  2. Суздальский кремль
  3. Воробьевы Горы
  4. Москва-Сити
  5. Ипатьевский монастырь
  6. Ростовский кремль
  7. Кремль
  8. Церковь Покрова на Нерли
  9. Плещеево Озеро
  10. Успенский Собор
Сколько стоит тур в Москве в сентябре 2024
Сейчас в Москве в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 тура от 12 000 до 50 000.
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