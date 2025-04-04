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Аврора - чудо Арктики

Наблюдайте за северным сиянием в компании профессионалов. Увлекательный маршрут и потрясающие фотографии ждут вас в этой незабываемой поездке
Северное сияние в Мурманске - это уникальная возможность увидеть одно из самых завораживающих природных явлений.

Экскурсия включает комфортный трансфер, профессиональные фотографии и увлекательные рассказы о северном сиянии. Маршрут меняется в зависимости
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от условий, что делает каждую поездку особенной.

Участники могут поучаствовать в викторине и узнать больше о физике и мифах, связанных с этим феноменом. Путешествие начинается с выезда из Мурманска, а завершится в уютной гостинице, если группа большая

5
31 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌌 Увидеть северное сияние
  • 📸 Профессиональные фотографии
  • 🚗 Комфортный транспорт
  • 🗺️ Индивидуальный маршрут
  • 🧠 Интересные факты и викторина
Аврора - чудо Арктики
Аврора - чудо Арктики
Аврора - чудо Арктики
Ближайшие даты:
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Время начала: 21:00

Что можно увидеть

  • Северное сияние

Описание экскурсии

  • Мы сверимся с картами и актуальными прогнозами, определим время для выезда и сообщим его вам приблизительно в 16:00-19:00 в день поездки
  • Маршрут каждый раз разный и зависит от многих факторов. Мы удаляемся от города примерно на 100 километров
  • По пути расскажем, почему некоторые народы боятся небесных всполохов, что это за феномен с точки зрения физиков-скептиков, и какие дифирамбы ему поют лирики
  • При желании вы поучаствуете в викторине об этом космическом явлении
  • Мы найдём лучшие места для наблюдения за северным сиянием и дадим вам достаточно времени, чтобы полюбоваться и пофотографировать
  • С нами будет профессиональный фотограф, который сделает яркие кадры, и отправит вам после экскурсии. А также при необходимости поможет настроить камеру на вашем телефоне

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях: Renault Duster, Hyundai Starex, Ford Explorer, Sprinter
  • Мы заедем за вами по адресу в Мурманске и привезём обратно. В высокий сезон, а также в выходные и праздничные дни, когда набирается большая группа, мы встретимся с вами в гостинице «Меридиан»
  • При неблагоприятном прогнозе оповестим вас и договоримся о переносе или отмене поездки
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

О фотографиях:

  • Наш фотограф снимает на Sony Alfa
  • После поездки мы отправим вам на электронную почту не менее 10 удачных фотографий без обработки

ежедневно в 21:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу в Мурманске или у гостиницы «Меридиан»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 21:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 139 туристов
Здравствуйте! Мы команда единомышленников, развивающих Мурманский регион. С радостью откроем для вас красоту Кольского полуострова, покажем его главные достопримечательности и тайные места.
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Отзывы и рейтинг

5
Основано на 31 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

Аврора - чудо Арктики (Елена)Аврора - чудо Арктики (Елена)Аврора - чудо Арктики (Барцева)Аврора - чудо Арктики (Яковлев)Аврора - чудо Арктики (Яковлев)Аврора - чудо Арктики (Яковлев)Аврора - чудо Арктики (Екатерина)Аврора - чудо Арктики (Екатерина)Аврора - чудо Арктики (Екатерина)Аврора - чудо Арктики (Артем)Аврора - чудо Арктики (Артем)Аврора - чудо Арктики (Артем)Аврора - чудо Арктики (Татьяна)Аврора - чудо Арктики (Татьяна)Аврора - чудо Арктики (Татьяна)Аврора - чудо Арктики (Аня)Аврора - чудо Арктики (Аня)Аврора - чудо Арктики (Аня)Аврора - чудо Арктики (Юлия)Аврора - чудо Арктики (Юлия)Аврора - чудо Арктики (Юлия)Аврора - чудо Арктики (Наталья)Аврора - чудо Арктики (Наталья)Аврора - чудо Арктики (Sofia)Аврора - чудо Арктики (Sofia)Аврора - чудо Арктики (Sofia)Аврора - чудо Арктики (Людмила)Аврора - чудо Арктики (Мария)Аврора - чудо Арктики (Мария)Аврора - чудо Арктики (Мария)
V
Vera
4 апр 2025
Охота за сиянием удалась!

Мы ездили с гидом Димой - общительный, доброжелательный, располагает к себе:) И группа подобралась отличная, всю дорогу болтали.

Сияние нам повезло найти довольно быстро, еще немного подождали, пока разгорится, и наблюдали эту красоту!

Отдельное спасибо фотографу, кадры вышли просто потрясающие, любуемся:)
Е
Елена
2 апр 2025
К сожалению северное сияние мы не увидели. Если конечно тоненькую полоску на фото можно назвать им. Спасибо Виталию он делал все возможное, постоянно ездили с точки на точку. Интересно рассказывал. Эх мечта не сбылась, но было увлекательно.
К сожалению северное сияние мы не увидели. Если конечно тоненькую полоску на фото можно назвать им.К сожалению северное сияние мы не увидели. Если конечно тоненькую полоску на фото можно назвать им.
Б
Барцева
31 мар 2025
Большое спасибо команде за сбывшуюся мечту!!! Это было очень здорово!
Большое спасибо команде за сбывшуюся мечту!!! Это было очень здорово!
М
Михаил
31 мар 2025
Экскурсия понравилась мне и сыну 11 лет! Хорошо организовано. Организаторы постарались. Северное сияние мы увидели и узнали о нём много нового. Отличные фото на память. Забрали и доставили до места проживания. Удобный и комфортабельный микроавтобус. Рекомендую.
Я
Яковлев
28 мар 2025
С перва про гида, Александр отличный гид, быстро ориентировался, отличный рассказчик, много интересного узнал, вежливый, плюс по просьбе не отказал и остановился у мыса что бы полюбовались ночным Мурманском со стороны, само мероприетие вобще класс северное сияние восхитительно все это в добавке с организацией, музыка и фотограф, впечатления не забываемые, спасибо
С перва про гида, Александр отличный гид, быстро ориентировался, отличный рассказчик, много интересного узнал, вежливый, плюсС перва про гида, Александр отличный гид, быстро ориентировался, отличный рассказчик, много интересного узнал, вежливый, плюсС перва про гида, Александр отличный гид, быстро ориентировался, отличный рассказчик, много интересного узнал, вежливый, плюс
Е
Екатерина
26 мар 2025
Спасибо огромное, Виталию🙏 помог исполнить мечту!

Профессионально выбрал направление фотоохоты, вот время поездки поделился большим количеством интересной информации👍
Спасибо!

Каждый должен увидеть это волшебство своими глазами, а ребята-гиды в этом, с удовольствием, помогут❤️
Спасибо огромное, Виталию🙏 помог исполнить мечту!Спасибо огромное, Виталию🙏 помог исполнить мечту!Спасибо огромное, Виталию🙏 помог исполнить мечту!
А
Артем
20 мар 2025
Для меня первый раз увидевшего северное сияние, оно же аврора, оставило неизгладимое впечатление, его переливание и уникальность для меня обязательно умеренных широт вызвало детское счастье. Небольшой спойлер! Сияние для человеческого
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глаза в вижу его строения не видно в зелёном цвет, а только в серо-белом оттенке, только камера может запечатлеть зелёный, фиолетовый, красный цвет сияния. Но это никак не мешает насладиться им.
Спасибо организаторам за такую экскурсию к северной Авроре)

Для меня первый раз увидевшего северное сияние, оно же аврора, оставило неизгладимое впечатление, его переливание иДля меня первый раз увидевшего северное сияние, оно же аврора, оставило неизгладимое впечатление, его переливание иДля меня первый раз увидевшего северное сияние, оно же аврора, оставило неизгладимое впечатление, его переливание и
В
Вера
18 мар 2025
Всё понравилось)), орг-ция, сияние поездку рекомендую))
П
Пётр
10 мар 2025
Это очень харашо
Т
Татьяна
7 мар 2025
Повезло, прогноз. на который я ориентировалась, оправдался. выехали в 11-том часу веера, отъехали совсем недалеко от города, когда гид увидел, что сияние начинает разгораться. На точке собрали несколько автобусов человек
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50. Всем сделали фото на фоне сияния хорошей камерой и не по одному. На следующий день скинули на Яндекс Диск. Включили музыку. Помогали настроить смартфоны. Всё сложилось удачно. Если собираетесь поймать удачу за хвост. старайтесь отслеживать прогнозы магнитных бурь и облачности, чтобы они совпали, так будет больше шансов.

Повезло, прогноз. на который я ориентировалась, оправдался. выехали в 11-том часу веера, отъехали совсем недалеко отПовезло, прогноз. на который я ориентировалась, оправдался. выехали в 11-том часу веера, отъехали совсем недалеко отПовезло, прогноз. на который я ориентировалась, оправдался. выехали в 11-том часу веера, отъехали совсем недалеко от
Аня
Аня
6 мар 2025
Очень довольна поездкой: чёткая организация, оперативное отслеживание чистого неба (над Мурманском были облака) и крайне понятный инструктаж (с видео!)) Отдельное спасибо гиду Александру за музыкальное сопровождение))) И конечно же, фотографу за яркие кадры! Делюсь своими фотками, сделанными телефоном)))
Очень довольна поездкой: чёткая организация, оперативное отслеживание чистого неба (над Мурманском были облака) и крайне понятныйОчень довольна поездкой: чёткая организация, оперативное отслеживание чистого неба (над Мурманском были облака) и крайне понятныйОчень довольна поездкой: чёткая организация, оперативное отслеживание чистого неба (над Мурманском были облака) и крайне понятный
Ю
Юлия
5 мар 2025
04.03 удача была на нашей стороне, спустя час нашей поездки, мы увидели Северное сияние. Восторг!!! Спасибо гиду Виталию, что не давал скучать в дороге, делился информацией про Аврору, узнала много нового. Спасибо!
04.03 удача была на нашей стороне, спустя час нашей поездки, мы увидели Северное сияние. Восторг!!! Спасибо04.03 удача была на нашей стороне, спустя час нашей поездки, мы увидели Северное сияние. Восторг!!! Спасибо04.03 удача была на нашей стороне, спустя час нашей поездки, мы увидели Северное сияние. Восторг!!! Спасибо
Наталья
Наталья
2 мар 2025
Все было отлично! Спасибо гиду Сергею за организацию выезда! За сиянием пришлось поохотиться, потому, что погода очень переменчива, но мы нашли отличную локацию и чистое небо! Природа нас вознаградила! Сияние
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превзошло все ожидания, это чудо природы, магия, волшебство! Отдельное спасибо за фотографа, сопровождающего группу, т. к. не все смогли подготовиться к ночной съемке на своих телефонах, но фотограф отфоткал всех желающих, фото отличные! На общем фото - все, кто оказались той ночью в нужном месте в нужное время, счастливые люди, чья мечта сбылась! Сергей - респект! Однозначно рекомендую!

Все было отлично! Спасибо гиду Сергею за организацию выезда! За сиянием пришлось поохотиться, потому, что погодаВсе было отлично! Спасибо гиду Сергею за организацию выезда! За сиянием пришлось поохотиться, потому, что погода
Sofia
Sofia
25 фев 2025
Перед экскурсией нас предупредили, что шансы увидеть сияние невелики, но так как мы прилетели ради него, положились на собственную удачу и не прогадали. Александр устроил увлекательную охоту за сиянием, ожидание было полностью оправдано. Спасибо!
Перед экскурсией нас предупредили, что шансы увидеть сияние невелики, но так как мы прилетели ради него,Перед экскурсией нас предупредили, что шансы увидеть сияние невелики, но так как мы прилетели ради него,Перед экскурсией нас предупредили, что шансы увидеть сияние невелики, но так как мы прилетели ради него,
Л
Людмила
22 фев 2025
Большое спасибо организаторам и гиду Александру лично! Прогноз на сияние был нулевой, но мы рискнули и не прогадали)) вопреки всем прогнозам сияние нашли довольно быстро. Подождали немного, пока оно "разгорится", и наслаждались. Очень рады, что природа дала нам шанс)) а гид помог не упустить этот шанс. Кроме того, Александр рассказал нам о городе и о сиянии много интересных фактов. Спасибо!
Большое спасибо организаторам и гиду Александру лично! Прогноз на сияние был нулевой, но мы рискнули и

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