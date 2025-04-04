V Vera Охота за сиянием удалась!



Мы ездили с гидом Димой - общительный, доброжелательный, располагает к себе:) И группа подобралась отличная, всю дорогу болтали.



Сияние нам повезло найти довольно быстро, еще немного подождали, пока разгорится, и наблюдали эту красоту!



Отдельное спасибо фотографу, кадры вышли просто потрясающие, любуемся:)

Е Елена К сожалению северное сияние мы не увидели. Если конечно тоненькую полоску на фото можно назвать им. Спасибо Виталию он делал все возможное, постоянно ездили с точки на точку. Интересно рассказывал. Эх мечта не сбылась, но было увлекательно.

Б Барцева Большое спасибо команде за сбывшуюся мечту!!! Это было очень здорово!

М Михаил Экскурсия понравилась мне и сыну 11 лет! Хорошо организовано. Организаторы постарались. Северное сияние мы увидели и узнали о нём много нового. Отличные фото на память. Забрали и доставили до места проживания. Удобный и комфортабельный микроавтобус. Рекомендую.

Я Яковлев С перва про гида, Александр отличный гид, быстро ориентировался, отличный рассказчик, много интересного узнал, вежливый, плюс по просьбе не отказал и остановился у мыса что бы полюбовались ночным Мурманском со стороны, само мероприетие вобще класс северное сияние восхитительно все это в добавке с организацией, музыка и фотограф, впечатления не забываемые, спасибо

Е Екатерина Спасибо огромное, Виталию🙏 помог исполнить мечту!



Профессионально выбрал направление фотоохоты, вот время поездки поделился большим количеством интересной информации👍

Спасибо!



Каждый должен увидеть это волшебство своими глазами, а ребята-гиды в этом, с удовольствием, помогут❤️

А Артем читать дальше глаза в вижу его строения не видно в зелёном цвет, а только в серо-белом оттенке, только камера может запечатлеть зелёный, фиолетовый, красный цвет сияния. Но это никак не мешает насладиться им.

Спасибо организаторам за такую экскурсию к северной Авроре) Для меня первый раз увидевшего северное сияние, оно же аврора, оставило неизгладимое впечатление, его переливание и уникальность для меня обязательно умеренных широт вызвало детское счастье. Небольшой спойлер! Сияние для человеческого

В Вера Всё понравилось)), орг-ция, сияние поездку рекомендую))

П Пётр Это очень харашо

Т Татьяна читать дальше 50. Всем сделали фото на фоне сияния хорошей камерой и не по одному. На следующий день скинули на Яндекс Диск. Включили музыку. Помогали настроить смартфоны. Всё сложилось удачно. Если собираетесь поймать удачу за хвост. старайтесь отслеживать прогнозы магнитных бурь и облачности, чтобы они совпали, так будет больше шансов. Повезло, прогноз. на который я ориентировалась, оправдался. выехали в 11-том часу веера, отъехали совсем недалеко от города, когда гид увидел, что сияние начинает разгораться. На точке собрали несколько автобусов человек

Аня Очень довольна поездкой: чёткая организация, оперативное отслеживание чистого неба (над Мурманском были облака) и крайне понятный инструктаж (с видео!)) Отдельное спасибо гиду Александру за музыкальное сопровождение))) И конечно же, фотографу за яркие кадры! Делюсь своими фотками, сделанными телефоном)))

Ю Юлия 04.03 удача была на нашей стороне, спустя час нашей поездки, мы увидели Северное сияние. Восторг!!! Спасибо гиду Виталию, что не давал скучать в дороге, делился информацией про Аврору, узнала много нового. Спасибо!

Наталья читать дальше превзошло все ожидания, это чудо природы, магия, волшебство! Отдельное спасибо за фотографа, сопровождающего группу, т. к. не все смогли подготовиться к ночной съемке на своих телефонах, но фотограф отфоткал всех желающих, фото отличные! На общем фото - все, кто оказались той ночью в нужном месте в нужное время, счастливые люди, чья мечта сбылась! Сергей - респект! Однозначно рекомендую! Все было отлично! Спасибо гиду Сергею за организацию выезда! За сиянием пришлось поохотиться, потому, что погода очень переменчива, но мы нашли отличную локацию и чистое небо! Природа нас вознаградила! Сияние

Sofia Перед экскурсией нас предупредили, что шансы увидеть сияние невелики, но так как мы прилетели ради него, положились на собственную удачу и не прогадали. Александр устроил увлекательную охоту за сиянием, ожидание было полностью оправдано. Спасибо!