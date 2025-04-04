Северное сияние в Мурманске - это уникальная возможность увидеть одно из самых завораживающих природных явлений.
Экскурсия включает комфортный трансфер, профессиональные фотографии и увлекательные рассказы о северном сиянии. Маршрут меняется в зависимости
Экскурсия включает комфортный трансфер, профессиональные фотографии и увлекательные рассказы о северном сиянии. Маршрут меняется в зависимости
5 причин купить эту экскурсию
- 🌌 Увидеть северное сияние
- 📸 Профессиональные фотографии
- 🚗 Комфортный транспорт
- 🗺️ Индивидуальный маршрут
- 🧠 Интересные факты и викторина
Что можно увидеть
- Северное сияние
Описание экскурсии
- Мы сверимся с картами и актуальными прогнозами, определим время для выезда и сообщим его вам приблизительно в 16:00-19:00 в день поездки
- Маршрут каждый раз разный и зависит от многих факторов. Мы удаляемся от города примерно на 100 километров
- По пути расскажем, почему некоторые народы боятся небесных всполохов, что это за феномен с точки зрения физиков-скептиков, и какие дифирамбы ему поют лирики
- При желании вы поучаствуете в викторине об этом космическом явлении
- Мы найдём лучшие места для наблюдения за северным сиянием и дадим вам достаточно времени, чтобы полюбоваться и пофотографировать
- С нами будет профессиональный фотограф, который сделает яркие кадры, и отправит вам после экскурсии. А также при необходимости поможет настроить камеру на вашем телефоне
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях: Renault Duster, Hyundai Starex, Ford Explorer, Sprinter
- Мы заедем за вами по адресу в Мурманске и привезём обратно. В высокий сезон, а также в выходные и праздничные дни, когда набирается большая группа, мы встретимся с вами в гостинице «Меридиан»
- При неблагоприятном прогнозе оповестим вас и договоримся о переносе или отмене поездки
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
О фотографиях:
- Наш фотограф снимает на Sony Alfa
- После поездки мы отправим вам на электронную почту не менее 10 удачных фотографий без обработки
ежедневно в 21:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу в Мурманске или у гостиницы «Меридиан»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 21:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 139 туристов
Здравствуйте! Мы команда единомышленников, развивающих Мурманский регион. С радостью откроем для вас красоту Кольского полуострова, покажем его главные достопримечательности и тайные места.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 31 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
V
Vera
4 апр 2025
Охота за сиянием удалась!
Мы ездили с гидом Димой - общительный, доброжелательный, располагает к себе:) И группа подобралась отличная, всю дорогу болтали.
Сияние нам повезло найти довольно быстро, еще немного подождали, пока разгорится, и наблюдали эту красоту!
Отдельное спасибо фотографу, кадры вышли просто потрясающие, любуемся:)
Мы ездили с гидом Димой - общительный, доброжелательный, располагает к себе:) И группа подобралась отличная, всю дорогу болтали.
Сияние нам повезло найти довольно быстро, еще немного подождали, пока разгорится, и наблюдали эту красоту!
Отдельное спасибо фотографу, кадры вышли просто потрясающие, любуемся:)
Е
Елена
2 апр 2025
К сожалению северное сияние мы не увидели. Если конечно тоненькую полоску на фото можно назвать им. Спасибо Виталию он делал все возможное, постоянно ездили с точки на точку. Интересно рассказывал. Эх мечта не сбылась, но было увлекательно.
Б
Барцева
31 мар 2025
Большое спасибо команде за сбывшуюся мечту!!! Это было очень здорово!
М
Михаил
31 мар 2025
Экскурсия понравилась мне и сыну 11 лет! Хорошо организовано. Организаторы постарались. Северное сияние мы увидели и узнали о нём много нового. Отличные фото на память. Забрали и доставили до места проживания. Удобный и комфортабельный микроавтобус. Рекомендую.
Я
Яковлев
28 мар 2025
С перва про гида, Александр отличный гид, быстро ориентировался, отличный рассказчик, много интересного узнал, вежливый, плюс по просьбе не отказал и остановился у мыса что бы полюбовались ночным Мурманском со стороны, само мероприетие вобще класс северное сияние восхитительно все это в добавке с организацией, музыка и фотограф, впечатления не забываемые, спасибо
Е
Екатерина
26 мар 2025
Спасибо огромное, Виталию🙏 помог исполнить мечту!
Профессионально выбрал направление фотоохоты, вот время поездки поделился большим количеством интересной информации👍
Спасибо!
Каждый должен увидеть это волшебство своими глазами, а ребята-гиды в этом, с удовольствием, помогут❤️
Профессионально выбрал направление фотоохоты, вот время поездки поделился большим количеством интересной информации👍
Спасибо!
Каждый должен увидеть это волшебство своими глазами, а ребята-гиды в этом, с удовольствием, помогут❤️
А
Артем
20 мар 2025
Для меня первый раз увидевшего северное сияние, оно же аврора, оставило неизгладимое впечатление, его переливание и уникальность для меня обязательно умеренных широт вызвало детское счастье. Небольшой спойлер! Сияние для человеческого
В
Вера
18 мар 2025
Всё понравилось)), орг-ция, сияние поездку рекомендую))
П
Пётр
10 мар 2025
Это очень харашо
Т
Татьяна
7 мар 2025
Повезло, прогноз. на который я ориентировалась, оправдался. выехали в 11-том часу веера, отъехали совсем недалеко от города, когда гид увидел, что сияние начинает разгораться. На точке собрали несколько автобусов человек
Аня
6 мар 2025
Очень довольна поездкой: чёткая организация, оперативное отслеживание чистого неба (над Мурманском были облака) и крайне понятный инструктаж (с видео!)) Отдельное спасибо гиду Александру за музыкальное сопровождение))) И конечно же, фотографу за яркие кадры! Делюсь своими фотками, сделанными телефоном)))
Ю
Юлия
5 мар 2025
04.03 удача была на нашей стороне, спустя час нашей поездки, мы увидели Северное сияние. Восторг!!! Спасибо гиду Виталию, что не давал скучать в дороге, делился информацией про Аврору, узнала много нового. Спасибо!
Наталья
2 мар 2025
Все было отлично! Спасибо гиду Сергею за организацию выезда! За сиянием пришлось поохотиться, потому, что погода очень переменчива, но мы нашли отличную локацию и чистое небо! Природа нас вознаградила! Сияние
Sofia
25 фев 2025
Перед экскурсией нас предупредили, что шансы увидеть сияние невелики, но так как мы прилетели ради него, положились на собственную удачу и не прогадали. Александр устроил увлекательную охоту за сиянием, ожидание было полностью оправдано. Спасибо!
Л
Людмила
22 фев 2025
Большое спасибо организаторам и гиду Александру лично! Прогноз на сияние был нулевой, но мы рискнули и не прогадали)) вопреки всем прогнозам сияние нашли довольно быстро. Подождали немного, пока оно "разгорится", и наслаждались. Очень рады, что природа дала нам шанс)) а гид помог не упустить этот шанс. Кроме того, Александр рассказал нам о городе и о сиянии много интересных фактов. Спасибо!
Входит в следующие категории Мурманска
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