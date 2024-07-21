4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Северное сияние: это просто космос
Поразиться краскам ночного неба и узнать, как отслеживают необычное явление
Завтра в 00:00
14 ноя в 00:00
от 17 780₽ за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Печенгский монастырь, «Долина славы» и места Юрия Гагарина
Посетить старейшую кольскую обитель, военный мемориал и узнать о службе первого космонавта на Севере
14 ноя в 09:00
15 ноя в 09:00
23 000₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Фотопрогулка
Космические пираты - мы крадем Сияние для вас
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Каждый день в 20:00 (ноябрь-март)
Завтра в 20:00
14 ноя в 20:00
5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна21 июля 2024Михаил прекрасный гид, отличный маршрут, много интересной информации!
- ИИрина18 июля 2024Замечательная экскурсия, интересный маршрут. Увидели Печенгский монастырь, красивенные водопады. Долина Славы, по-моему, вообще обязательна к посещению как взрослым, так и
- ТТатьяна2 июня 2024Большое спасибо организаторам, а отдельная благодарность нашему гиду Александру. Для нас экскурсия была целевая: посещение мемориала, где покоится наш дед. Но также хочется
- ММарина28 ноября 2023Были в Мурманске несколько дней. Планировали экскурсию заранее, но понимали, что гарантий увидеть сияние нет. Благодаря Роману нам это удалось!!!
- ННаталья7 ноября 2023Организация была чёткая. Роман всё время был на связи. Ответил на все наши вопросы. Ждали наиболее лучший день для выезда.
- ООлеся20 марта 2023Всё прошло отлично!
- ННаталья20 ноября 2022Космические пираты - мы крадем Сияние для васУвидели северное сияние, эмоций было много! Однако в жизни оно не такое зелёное, как на фотографии, поэтому ожиданий было больше,
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Космос»
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