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но это не вина организаторов, конечно. Цена экскурсии, на мой взгляд, сильно завышена. 4 тыс рублей за 4 часа… В то время как на других экскурсиях за ту же цену катают весь день и рассказывают много всего интересного. Также в отличии от других экскурсии, где мы были только нашей компанией, тут было очень много человек (примерно 20 человек, по 7 в автомобиле), и бедный фотограф (который выкладывался на все 100%, ему спасибо), разрывался, стараясь сфотографировать всех по несколько раз. Северное сияние быстро меняется, гаснет, поэтому все хотят как можно больше фото, конкуренция высокая) камера телефона, даже iPhone 11 и выше не улавливают сияние так, как зеркалки. Обещанных бутербродов и горячего чая не было, был предложен коньяк. Фотографии ждали 5 дней (на 6-й скинули).