Экскурсии про космос в Мурманске

Найдено 3 экскурсии в категории «Космос» в Мурманске, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Северное сияние: это просто космос
На машине
8 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Северное сияние: это просто космос
Поразиться краскам ночного неба и узнать, как отслеживают необычное явление
Завтра в 00:00
14 ноя в 00:00
от 17 780 за всё до 3 чел.
Печенгский монастырь, «Долина славы» и места Юрия Гагарина
На машине
5 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Печенгский монастырь, «Долина славы» и места Юрия Гагарина
Посетить старейшую кольскую обитель, военный мемориал и узнать о службе первого космонавта на Севере
14 ноя в 09:00
15 ноя в 09:00
23 000 за всё до 4 чел.
Космические пираты - мы крадем Сияние для вас
На машине
3 отзыва
5 часов
Фотопрогулка
Космические пираты - мы крадем Сияние для вас
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Каждый день в 20:00 (ноябрь-март)
Завтра в 20:00
14 ноя в 20:00
5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    21 июля 2024
    Печенгский монастырь, «Долина славы» и места Юрия Гагарина
    Михаил прекрасный гид, отличный маршрут, много интересной информации!
    Михаил прекрасный гид, отличный маршрут, много интересной информации!Михаил прекрасный гид, отличный маршрут, много интересной информации!Михаил прекрасный гид, отличный маршрут, много интересной информации!Михаил прекрасный гид, отличный маршрут, много интересной информации!Михаил прекрасный гид, отличный маршрут, много интересной информации!Михаил прекрасный гид, отличный маршрут, много интересной информации!Михаил прекрасный гид, отличный маршрут, много интересной информации!
  • И
    Ирина
    18 июля 2024
    Печенгский монастырь, «Долина славы» и места Юрия Гагарина
    Замечательная экскурсия, интересный маршрут. Увидели Печенгский монастырь, красивенные водопады. Долина Славы, по-моему, вообще обязательна к посещению как взрослым, так и
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    детям. Спасибо нашему гиду Антону, что показал нам красоту русского севера. Нам было очень комфортно с ним общаться на протяжении всей экскурсии, узнали много интересной и полезной информации для себя. Очень рекомендую данную экскурсию.

  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Печенгский монастырь, «Долина славы» и места Юрия Гагарина
    Большое спасибо организаторам, а отдельная благодарность нашему гиду Александру. Для нас экскурсия была целевая: посещение мемориала, где покоится наш дед. Но также хочется
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    отметить и сказочную природу Севера, а про Печенгский монастырь можно смело сказать, что это жемчужина Севера. После Долины Славы мы поехали на Русско-Немецкое мемориальное кладбище, которое находится в Печенге(именно там захоронен дед). Место очень красивое, за мемориалом ухаживают. Рядом разбили небольшой сквер, около каждого дерева памятная табличка с именем бойца СВО, отдавшего свою жизнь за Родину в наши дни. Очень рекомендую включиить в данную экскурсию посещение Русско-немецкого мемориального кладбища.

    Большое спасибо организаторамБольшое спасибо организаторам
  • М
    Марина
    28 ноября 2023
    Северное сияние: это просто космос
    Были в Мурманске несколько дней. Планировали экскурсию заранее, но понимали, что гарантий увидеть сияние нет. Благодаря Роману нам это удалось!!!
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    Он на связи на протяжении всей нашей поездки. Постоянно держал в курсе обстановки. До последнего были сомнения, увидим или нет. И в последний вечер удача нам улыбнулась, ну или Роман смог с кем-то договориться))) Собрались за 20 минут и в предвкушении поехали. И оно того стояло! Грамотно подобранное место, отличное настроение и все сложилось! Сияние потрясающее! Путешествовали с ребенком, он в восторге (делится впечатлениями со своими друзьями и одноклассниками). Огромное спасибо Роману!

  • Н
    Наталья
    7 ноября 2023
    Северное сияние: это просто космос
    Организация была чёткая. Роман всё время был на связи. Ответил на все наши вопросы. Ждали наиболее лучший день для выезда.
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    И не зря. Увидели нормальное северное сияние. Не пришлось далеко ехать. И долго сидеть в засаде:) Гид нас фотографировал на телефон со штатива. Фотки получаются намного лучше, чем без штатива. Конечно, не фотоаппарат, но качество вполне нормальное. Фотки нам скинули на следующий день в хорошем качестве. Гид машину не глушил и в неё в любой момент можно было залезть и погреться.

  • О
    Олеся
    20 марта 2023
    Северное сияние: это просто космос
    Всё прошло отлично!
    Всё прошло отлично!Всё прошло отлично!
  • Н
    Наталья
    20 ноября 2022
    Космические пираты - мы крадем Сияние для вас
    Увидели северное сияние, эмоций было много! Однако в жизни оно не такое зелёное, как на фотографии, поэтому ожиданий было больше,
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    но это не вина организаторов, конечно. Цена экскурсии, на мой взгляд, сильно завышена. 4 тыс рублей за 4 часа… В то время как на других экскурсиях за ту же цену катают весь день и рассказывают много всего интересного. Также в отличии от других экскурсии, где мы были только нашей компанией, тут было очень много человек (примерно 20 человек, по 7 в автомобиле), и бедный фотограф (который выкладывался на все 100%, ему спасибо), разрывался, стараясь сфотографировать всех по несколько раз. Северное сияние быстро меняется, гаснет, поэтому все хотят как можно больше фото, конкуренция высокая) камера телефона, даже iPhone 11 и выше не улавливают сияние так, как зеркалки. Обещанных бутербродов и горячего чая не было, был предложен коньяк. Фотографии ждали 5 дней (на 6-й скинули).

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Космос»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Северное сияние: это просто космос
  2. Печенгский монастырь, «Долина славы» и места Юрия Гагарина
  3. Космические пираты - мы крадем Сияние для вас
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Морской вокзал
  6. Кольский мост
  7. Набережная
  8. Памятник Ждущей
  9. Пляж «Яйца драконов»
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в ноябре 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Космос" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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