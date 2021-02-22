1 отзыв оставили туристы

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Чем живет народ саамов

Наш путь лежит к знаменитому Ловозеру, в окрестностях которого вы посетите деревню коренного народа Кольского полуострова — саами. За чашкой горячего чая вы услышите об истории 📖, обрядах и верованиях местных жителей. Заглянете в жилища саамов, понаблюдаете за их повседневными хлопотами и даже отведаете уху из свежепойманной рыбы сиг. Кроме того, вы сможете примерить традиционную одежду саамов и приобрести в деревне обереги и поделки, сделанные руками местных умельцев.

Развлечения в деревне оленеводов!

Конечно, поселение кочевников-саами невозможно представить без оленей! Вы непременно познакомитесь с добродушными северными красавцами, погладите их мягкую шерсть, угостите лакомством и сделаете фото. Затем навестите и других пушистых обитателей деревни: подружитесь с хаски, увидите песцов, кроликов, енота и даже лося. А любители активных развлечений прокатятся на оленьей упряжке или снегоходе, а летом оседлают квадроциклы.

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