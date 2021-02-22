1 отзыв оставили туристы

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День в саамской деревне

Познакомиться с жизнью оленеводов в окрестностях Ловозера на экскурсии в мини-группе

5
1 отзыв
Aртур
Aртур – представитель из Мурика
Саамская деревня в окрестностях Ловозера — место, куда должен заглянуть каждый гость Мурманска, чтобы лучше понять особый колорит и характер нашего края.

Среди снежных пейзажей тундры вы погрузитесь в культуру саами, примерите традиционный костюм и попробуете уху из сига.

А статные олени, которых вы сможете погладить и покормить, растопят даже самое «северное» сердце!
Задать вопросОбычно отвечает за 32 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • 5 800 ₽ за человека

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День в саамской деревне
День в саамской деревне

Что вас ожидает

Чем живет народ саамов
Наш путь лежит к знаменитому Ловозеру, в окрестностях которого вы посетите деревню коренного народа Кольского полуострова — саами. За чашкой горячего чая вы услышите об истории 📖, обрядах и верованиях местных жителей. Заглянете в жилища саамов, понаблюдаете за их повседневными хлопотами и даже отведаете уху из свежепойманной рыбы сиг. Кроме того, вы сможете примерить традиционную одежду саамов и приобрести в деревне обереги и поделки, сделанные руками местных умельцев.

Развлечения в деревне оленеводов!
Конечно, поселение кочевников-саами невозможно представить без оленей! Вы непременно познакомитесь с добродушными северными красавцами, погладите их мягкую шерсть, угостите лакомством и сделаете фото. Затем навестите и других пушистых обитателей деревни: подружитесь с хаски, увидите песцов, кроликов, енота и даже лося. А любители активных развлечений прокатятся на оленьей упряжке или снегоходе, а летом оседлают квадроциклы.

Организационные детали

  • Дополнительных трат, кроме личных расходов на развлечения и покупку сувениров, не предполагается
  • Дорога до саамской деревни займет 2 часа, в деревне у нас будет около 3 часов
  • Экскурсию ⛳ для вас проведёт гид из саамской деревни
  • Советуем взять с собой монетки, чтобы загадать желания
Начало и место завершения
🚩 у места вашего размещения в Мурманске
День в саамской деревне
День в саамской деревне
День в саамской деревне
День в саамской деревне
День в саамской деревне
День в саамской деревне
День в саамской деревне
День в саамской деревне
День в саамской деревне
День в саамской деревне
День в саамской деревне
День в саамской деревне

Экскурсия проводится ежедневно в 08:30 и 12:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Aртур
Aртур
Мы работаем уже 3 года, у нас всегда счастливые и довольные путешественники. Всегда комфортабельные автобусы и внедорожники, опытный водитель, что очень важно для этих мест. Дорога крайне непредсказуема! Гарантируем увлекательное путешествие по северным местам.
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1 отзыв оставили туристы

22 фев 2021
Это был праздник для души, хотя некоторым многое не понравилось-то с оленями мало времени провели, то собачек мало было, но по моему мнению, всего было в меру, чуть игры, чуть природы, чуть полезных знаний от сурового гида, рекомендую всем посетить это место, чтобы составить свое мнение, тем более, что и мистика там тоже присутствует)))

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