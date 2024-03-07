1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Саамская деревня
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
«зимой вы сможете посетить обрядовое озеро на снегоходах или оленьих упряжках, а летом-на квадроциклах»
Расписание: Ежедневно с 08:30
Завтра в 08:30
16 июня в 08:30
от 7 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Териберка - северный удел
Завораживающая тундра и берег океана в путешествии на край земли
Начало: Мурманск
«Финальную часть пути мы преодолеем пешком (за 40 минут), на снегоходах или квадроциклах (за 15 минут)»
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
от 28 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
6 часов
Север изнутри: уникальное путешествие в деревню саамов в Мурманске
Погрузитесь в мир древних традиций саамов, насладитесь общением с оленями и узнайте много нового о культуре Севера
Начало: Мурманск, место проживания гостей
Расписание: Ежедневно с 9.00 до 20.00
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
7 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина7 марта 2024Очень комфортабельный транспорт и интересное сопровождение гида. Экскурсия в Саамской деревне познавательна и увлекательна. Особенно понравились игры 😉 Всем советую! 🥳
- ИИрина4 ноября 2023Саамская деревняВсе было очень интересно. Экскурсовод грамотный, все время что- то рассказывал. Очееь понравилось!
- ЕЕкатерина19 сентября 2023Саамская деревняТрансфер отлично организован, всё четко по времени, по стоимости устроил. В дороге не было скучно. Спасибо.
- ММария5 сентября 2023Саамская деревняВсë понравилось, респект гиду Александру, всю дорогу разговаривали, не заметили как доехали.) Покормили кроликов, погладили хаски, покормили и погладили оленей,
- ААртем1 марта 2023Потрясающая природа, отличный маршрут, интересный рассказ, мало что можно добавить. Любые наши пожелания были выполнены, мы смогли насладиться красотой Териберки,
- ССветлана13 июня 2022Очень понравилась организация - сразу после подтверждения организатор связался с нами и постоянно был на связи, была полная уверенность, что нас ждут и о нас помнят. Гидом нашим был Илья - замечательный, спокойный, доброжелательный, знающий. Получилась отличная поездка!
- ДДмитрий8 января 2022Всё было круто. Роман отличный гид и прекрасный водитель. Скучать не приходилось, оценили по достоинству Мурманское гостеприимство! Рекомендую всем!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «На квадроциклах»
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