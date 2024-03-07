Джип-туры на квадроциклах

Найдено 3 экскурсии в категории «На квадроциклах» в Мурманске, цены от 7 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Саамская деревня
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
7 часов
27 отзывов
Саамская деревня
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
«зимой вы сможете посетить обрядовое озеро на снегоходах или оленьих упряжках, а летом-на квадроциклах»
Расписание: Ежедневно с 08:30
Завтра в 08:30
16 июня в 08:30
от 7 000 за человека
Териберка - северный удел
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
9 часов
16 отзывов
Териберка - северный удел
Завораживающая тундра и берег океана в путешествии на край земли
Начало: Мурманск
«Финальную часть пути мы преодолеем пешком (за 40 минут), на снегоходах или квадроциклах (за 15 минут)»
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
от 28 000 за всё до 7 чел.
Север изнутри: деревня саамов
🚶 Пешая
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
6 часов
41 отзыв
Север изнутри: уникальное путешествие в деревню саамов в Мурманске
Погрузитесь в мир древних традиций саамов, насладитесь общением с оленями и узнайте много нового о культуре Севера
Начало: Мурманск, место проживания гостей
Расписание: Ежедневно с 9.00 до 20.00
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
7 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    7 марта 2024
    Север изнутри: деревня саамов
    Очень комфортабельный транспорт и интересное сопровождение гида. Экскурсия в Саамской деревне познавательна и увлекательна. Особенно понравились игры 😉 Всем советую! 🥳
  • И
    Ирина
    4 ноября 2023
    Саамская деревня
    Все было очень интересно. Экскурсовод грамотный, все время что- то рассказывал. Очееь понравилось!
  • Е
    Екатерина
    19 сентября 2023
    Саамская деревня
    Трансфер отлично организован, всё четко по времени, по стоимости устроил. В дороге не было скучно. Спасибо.
  • М
    Мария
    5 сентября 2023
    Саамская деревня
    Всë понравилось, респект гиду Александру, всю дорогу разговаривали, не заметили как доехали.) Покормили кроликов, погладили хаски, покормили и погладили оленей,
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    сходили на озеро по пути поев ягод, загадали желания у тотемов, поели местной ухи, гуляш из оленя (он дополнительно оплачивается), покатались на квадрациклах, купили обереги. Спасибо большое за день.)

  • А
    Артем
    1 марта 2023
    Териберка - северный удел
    Потрясающая природа, отличный маршрут, интересный рассказ, мало что можно добавить. Любые наши пожелания были выполнены, мы смогли насладиться красотой Териберки,
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    поесть морских гадов, выпить местного пива и получить огромное удовольствие от всего происходящего с нами. Команда Игоря сделал все, чтобы на отдых был незабываемым, за что им огромное спасибо. Помогли с выбором места обеда, заехали в несколько мест вне программы, нам всегда шли навстречу. Машины для путешествия отличные, удобно, комфортно, единственное пожелание, для еще большей комфортности туристов и гидов приобрести портативный микрофон с динамиком и разместить в машинах, чтобы гид не сильно напрягал голос, а туристам все было слышно. Также ради веселья можно возить с собой пару самых обычных пластиковых ледянок, на маршруте есть несколько простых и безопасных горок с которых весело скатиться и облегчить путь (мы катались на 5 точках и тоже было весело). Огромное спасибо Игорю и команде, обязательно к вам вернемся за китами и сиянием;)

    Потрясающая природа, отличный маршрут, интересный рассказ, мало что можно добавить. Любые наши пожелания были выполнены, мыПотрясающая природа, отличный маршрут, интересный рассказ, мало что можно добавить. Любые наши пожелания были выполнены, мыПотрясающая природа, отличный маршрут, интересный рассказ, мало что можно добавить. Любые наши пожелания были выполнены, мыПотрясающая природа, отличный маршрут, интересный рассказ, мало что можно добавить. Любые наши пожелания были выполнены, мы
  • С
    Светлана
    13 июня 2022
    Териберка - северный удел
    Очень понравилась организация - сразу после подтверждения организатор связался с нами и постоянно был на связи, была полная уверенность, что нас ждут и о нас помнят. Гидом нашим был Илья - замечательный, спокойный, доброжелательный, знающий. Получилась отличная поездка!
  • Д
    Дмитрий
    8 января 2022
    Териберка - северный удел
    Всё было круто. Роман отличный гид и прекрасный водитель. Скучать не приходилось, оценили по достоинству Мурманское гостеприимство! Рекомендую всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «На квадроциклах»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Саамская деревня
  2. Териберка - северный удел
  3. Север изнутри: деревня саамов
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  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Кольский мост
  7. Морской вокзал
  8. Памятник Ждущей
  9. Пляж «Яйца драконов»
  10. Гора Аллуайв
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "На квадроциклах" можно забронировать 3 экскурсии от 7 000 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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