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поесть морских гадов, выпить местного пива и получить огромное удовольствие от всего происходящего с нами. Команда Игоря сделал все, чтобы на отдых был незабываемым, за что им огромное спасибо. Помогли с выбором места обеда, заехали в несколько мест вне программы, нам всегда шли навстречу. Машины для путешествия отличные, удобно, комфортно, единственное пожелание, для еще большей комфортности туристов и гидов приобрести портативный микрофон с динамиком и разместить в машинах, чтобы гид не сильно напрягал голос, а туристам все было слышно. Также ради веселья можно возить с собой пару самых обычных пластиковых ледянок, на маршруте есть несколько простых и безопасных горок с которых весело скатиться и облегчить путь (мы катались на 5 точках и тоже было весело). Огромное спасибо Игорю и команде, обязательно к вам вернемся за китами и сиянием;)