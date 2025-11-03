Экскурсия из Мурманска в Териберку: путь к дикой красоте Арктики

Давайте на один день забудем как выглядит лес, многоэтажки и привычные для повседневной жизни городские рутины.
Отправимся мы с вами на край земли и будем наслаждаться бризом северного моря и многокрасочной природой.
Отправимся мы с вами на край земли и будем наслаждаться бризом северного моря и многокрасочной природой.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииТур на север Отправляйтесь с нами из города-героя Мурманска в один из древнейших посёлков Мурманской области — Териберку. По пути вас ждут захватывающие остановки: вы увидите самый крупный ветряной парк за Полярным кругом и подниметесь на гору Эривейв — легендарную «гору желаний», где принято оставлять свои мечты. В Териберке мы направимся в природный парк, но не без интересных остановок по пути: посетим знаменитое кладбище кораблей и увидим гигантский скелет кашалота, выброшенного на берег в 2019 году. Прогулка по невероятным природным локациям В самом сердце природного парка — трёхчасовая пешая прогулка (по желанию — расширенная до 6-7 часов, с посещением артиллерийских батарей). Мы пройдём к потрясающему Батарейскому водопаду, поднимемся к поклонному кресту, откуда открывается завораживающий 360-градусный вид на окрестности. Затем — спуск к берегу Баренцева моря, к необычному каменному пляжу, известному как «яйца дракона». Завершит маршрут посещение загадочного «логова дракона» — одной из самых атмосферных локаций парка. После прогулки — возвращение в Териберку. Здесь вы сможете прогуляться по песчаному пляжу, увидеть скелет кита из фильма Андрея Звягинцева «Левиафан», покачаться на самых больших качелях за Полярным кругом и исследовать останки выброшенных на берег кораблей. Это путешествие подарит вам встречу с дикой природой, мощной энергией Севера и незабываемыми впечатлениями на всю жизнь. Важная информация:
- На экскурсии будем много идти пешком, это требует определённой физической подготовки. Надевайте удобную одежду и обувь по погоде. Маршрут по природному парку не такой сложный, как может это показаться на первый взгляд, но небольшая сноровка и гибкость должна быть.
- Погоду в регионе трудно предугадать, это означает если на календаре лето, то в наших краях может лежать снег. Берите тёплые вещи.
- В автомобилям, на которых мы будем передвигаться, есть большие багажники, а также несколько видов детских кресел от 0 до 7 лет.
Начало экскурсии с 7:00 до 08:30 (по согласованию с гидом)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ветровой парк
- Гора Эривейв («гора желаний»)
- Кладбище кораблей
- Природный парк
- Батарейский водопад
- Каменный пляж «Яйца дракона»
- Логово дракона
- Песчаный пляж в Териберке
- Скелет кита из фильма «Левиафан»
- Самые высокие качели за Полярным кругом
Что включено
- Транспорт туда и обратно
- Услуги гида
- Горячий чай и перекус
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы
- Вход в природный парк (440 рублей с человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место проживание в городе Мурманск
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Начало экскурсии с 7:00 до 08:30 (по согласованию с гидом)
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- На экскурсии будем много идти пешком, это требует определённой физической подготовки. Надевайте удобную одежду и обувь по погоде. Маршрут по природному парку не такой сложный, как может это показаться на первый взгляд, но небольшая сноровка и гибкость должна быть
- Погоду в регионе трудно предугадать, это означает если на календаре лето, то в наших краях может лежать снег. Берите тёплые вещи
- В автомобилям, на которых мы будем передвигаться, есть большие багажники, а также несколько видов детских кресел от 0 до 7 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Семён
3 ноя 2025
Люблю свою страну, каждый отпуск провожу в одном из городов России или СНГ. С огромным удовольствием посетил Мурмонск и Териберку. Ярослав хороший водитель, едет бодро, но осторожно. Приехал за нами
Н
Наталья
1 ноя 2025
Спасибо Ярославу за экскурсию в Териберку. В течении пути рассказывал много интересного. Прекрасно сходили на кораблике в море. Правда киты видимо отдыхали, но котиков видели. Единственный минус ресторан Северное сияние(хотя сами просили заказать). Однозначно не надо рекомендовать туристам. И немножко дороговато получилось с корабликом. А так все супер.
К
Кристина
19 окт 2025
Отличная индивидуальная экскурсия из Мурманска в Териберку с гидом Ярославом. Вежливый, интересный рассказчик, помимо исторических фактов услышали много веселых и добрых историй из предыдущих экскурсий. Териберка впечатлила. Людей на побережье столько, что трудно сделать кадр без посторонних. Ярослав помог найти уединенные места для потрясающих фото. Спасибо!
Э
Эля
15 сен 2025
Отличная организация экскурсии, комфортный авто. Гид Роман- очень интересный экскурсовод, заботливый гид. Много интересной информации было получено, показано много мест, в том числе абсолютно не попсовых. Обед был в потрясающем месте, смею предположить что даже о котором многие и не знают! Огромное спасибо! Успехов Вам!
Входит в следующие категории Мурманска
Похожие экскурсии из Мурманска
Групповая
до 18 чел.
Териберка: путешествие к вратам Арктики
Исследуйте уникальную Териберку, где природа и история сочетаются в незабываемом путешествии
Начало: У отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
28 ноя в 08:00
3900 ₽ за человека
Индивидуальная
Гастропутешествие из Мурманска в Териберку
Откройте для себя красоты Териберки и насладитесь уникальными вкусами севера на чаепитии у океана
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 25 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Мурманска в Териберку
С комфортом добраться до легендарного северного поселения
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:30
13 000 ₽ за всё до 4 чел.