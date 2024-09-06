11 часов
Фотопрогулка
до 8 чел.
Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей - уникальная фото-экскурсия
Готовы к приключению за полярным кругом? Вас ждут встречи с китами, косатками и захватывающие пейзажи Баренцева моря
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно, время старта: 8:30-9:00.
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
10 200₽ за человека
14 часов
Водная прогулка
Териберка: впечатляющая экскурсия с возможностью увидеть китов из Мурманска
Ваш шанс погрузиться в атмосферу крайнего севера, увидеть знаменитые «яйца драконов», кладбище кораблей и, возможно, китов
Начало: Точку сбора гид сообщит после бронирования
Расписание: ЕЖЕДНЕВНО, в 07:30-08:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
12 000₽ за человека
скидка
10%
10 часов
Групповая
Териберка: арктическая сказка на краю земли - групповая экскурсия
Присоединяйтесь к нам в путешествие по суровой красоте Териберки, где природа и история сливаются в одно
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 50004 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра6 сентября 2024Очень понравилась экскурсия. Гид Александр - лучший гид, много интересного рассказал. А музыкальное сопровождение - особенно крутое 👌🏼 Природа - восторг, даже удалось увидеть спинку кита 🥰
- ААнастасия5 сентября 2024Всё было отлично. В море видели касатку. Огромный плюс, что никуда не торопились.
- ДДарья5 сентября 2024Потрясающая экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею за то,что все подробно рассказал и показал👍 Удивительное место,рекомендую!
- ЕЕлена5 сентября 2024Экскурсия ооочень понравилась☺️Спасибо огромное гиду Александру за интересный рассказ, провел и показал удивительной красоты места. Отдельное спасибо за вкусный чай с бутербродиками. Благодаря этому путешествию Тиреберка ❤️
- GGospozhagavrilovaav5 сентября 2024Очень классная организация, идеальная планировка дня, отличный маршрут, интересный гид, отличная машина и музыка) огромное спасибо!!!!!
- ЕЕлена4 сентября 2024Отличная экскурсия, гиду Антону спасибо, все прошло легко, познавательно и весело.
- ЕЕлена3 сентября 2024Все понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Песчаный пляж»
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