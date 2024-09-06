А Александра Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей Очень понравилась экскурсия. Гид Александр - лучший гид, много интересного рассказал. А музыкальное сопровождение - особенно крутое 👌🏼 Природа - восторг, даже удалось увидеть спинку кита 🥰

А Анастасия Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей Всё было отлично. В море видели касатку. Огромный плюс, что никуда не торопились.

Д Дарья Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей Потрясающая экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею за то,что все подробно рассказал и показал👍 Удивительное место,рекомендую!

Е Елена Териберка: арктическая сказка на краю земли Экскурсия ооочень понравилась☺️Спасибо огромное гиду Александру за интересный рассказ, провел и показал удивительной красоты места. Отдельное спасибо за вкусный чай с бутербродиками. Благодаря этому путешествию Тиреберка ❤️

G Gospozhagavrilovaav Териберка: арктическая сказка на краю земли Очень классная организация, идеальная планировка дня, отличный маршрут, интересный гид, отличная машина и музыка) огромное спасибо!!!!!

Е Елена Териберка: арктическая сказка на краю земли Отличная экскурсия, гиду Антону спасибо, все прошло легко, познавательно и весело.