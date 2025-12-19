Чтобы увидеть скелет Левиафана и узнать правдивую историю затерянного в Арктике посёлка, отправимся в Териберку. Зимой прокатимся на снегоходе, летом обойдём главные места пешком. Если повезёт, увидим тюленей, дельфинов или даже китов с палубы корабля. Выход в море на краю света в любом случае запомнится навсегда.
Описание водной прогулки
Морская прогулка
В сторону Териберской бухты приплывают стаи рыб, за ними — киты, дельфины, тюлени и косатки. А мы выйдем в море на корабле в поисках морских обитателей. Конечно, гарантировать встречу с ними мы не можем — как повезёт.
Обзорная экскурсия по Териберке и окрестностям:
- песчаный пляж
- огромные качели
- выброшенный на берег корабль
- экопарк с оленями и хаски
- скелет из фильма «Левиафан»
- трон как в «Игре престолов»
- кладбище кораблей
- граффити кита на доме
- ветропарк
- смотровая «Сад камней»
Зимой на снегоходе, а летом пешком доберёмся до пляжа Яйца Дракона и Батарейского водопада
Вы узнаете:
- об истории этого маленького посёлка — от стародавних времён до современности
- развитии местного рыбного промысла
- морских обитателях
- о том, как Териберка стала известна на весь мир
Как проходит экскурсия
Несмотря на суровый климат вы всегда будете в комфортных условиях:
- на корабле есть тёплый кубрик
- при поездке на снегоходе на вас будут специальные полярные тулупы
- на обед — только свежие морепродукты
- по трассе — комфортное и безопасное вождение
И конечно, по на протяжении всего дня вас ждут увлекательные рассказы гида об истории и жизни Севера — без сухих фактов и лекций.
Ориентировочный тайминг поездки
- Дорога — 2-2,5 ч в одну сторону. По пути будет одна остановка минут на 20
- Морская прогулка — 2 ч
- Обед 1-1,5 ч
- Парк Териберка — 2 ч
- Пляж с качелями — 30 мин
- Парк с оленями — 30-40 мин
- Кладбище кораблей — 15-20 мин
- Суммарное время переездов между локациями — 1-1,5 ч
Организационные детали
- Поездка проходит на Great Wall Hover, Hyundai Starex или Mercedes Sprinter. Детское кресло или бустер установим по запросу
- Перед отправлением на морскую прогулку капитан проведёт инструктаж по технике безопасности и правилам поведения на судне. Для всех участников предусмотрены спасжилеты. На корабле есть тёплая кают-компания и туалет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (в зависимости от сезона):
- поездка на санях за снегоходом — 1500 ₽ за чел.
- Обед в кафе — 1500–2000 ₽ за чел.
- Билет на мини-ферму и корм для животных — 200+200 ₽
- Билет в нацпарк «Териберка» — 440 ₽ с чел. Для жителей Мурманской области, детей и пенсионеров вход бесплатный. Заранее предупредите нас, если у вас есть право на льготу
ежедневно в 08:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|10 500 ₽
|Новогодний
|11 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Коминтерна
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Мурманске
Профессиональные экскурсии и туры от добрых людей. В 2023 году мы сделали счастливее более 1500 человек! Работаем как в групповом формате, так и в индивидуальном. У нас для вас есть: — морские экспедиции на
