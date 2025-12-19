Чтобы увидеть скелет Левиафана и узнать правдивую историю затерянного в Арктике посёлка, отправимся в Териберку. Зимой прокатимся на снегоходе, летом обойдём главные места пешком. Если повезёт, увидим тюленей, дельфинов или даже китов с палубы корабля. Выход в море на краю света в любом случае запомнится навсегда.

Описание водной прогулки

Морская прогулка

В сторону Териберской бухты приплывают стаи рыб, за ними — киты, дельфины, тюлени и косатки. А мы выйдем в море на корабле в поисках морских обитателей. Конечно, гарантировать встречу с ними мы не можем — как повезёт.

Обзорная экскурсия по Териберке и окрестностям:

песчаный пляж

огромные качели

выброшенный на берег корабль

экопарк с оленями и хаски

скелет из фильма «Левиафан»

трон как в «Игре престолов»

кладбище кораблей

граффити кита на доме

ветропарк

смотровая «Сад камней»

Зимой на снегоходе, а летом пешком доберёмся до пляжа Яйца Дракона и Батарейского водопада

Вы узнаете:

об истории этого маленького посёлка — от стародавних времён до современности

развитии местного рыбного промысла

морских обитателях

о том, как Териберка стала известна на весь мир

Как проходит экскурсия

Несмотря на суровый климат вы всегда будете в комфортных условиях:

на корабле есть тёплый кубрик

при поездке на снегоходе на вас будут специальные полярные тулупы

на обед — только свежие морепродукты

по трассе — комфортное и безопасное вождение

И конечно, по на протяжении всего дня вас ждут увлекательные рассказы гида об истории и жизни Севера — без сухих фактов и лекций.

Ориентировочный тайминг поездки

Дорога — 2-2,5 ч в одну сторону. По пути будет одна остановка минут на 20

Морская прогулка — 2 ч

Обед 1-1,5 ч

Парк Териберка — 2 ч

Пляж с качелями — 30 мин

Парк с оленями — 30-40 мин

Кладбище кораблей — 15-20 мин

Суммарное время переездов между локациями — 1-1,5 ч

Организационные детали

Поездка проходит на Great Wall Hover, Hyundai Starex или Mercedes Sprinter. Детское кресло или бустер установим по запросу

Перед отправлением на морскую прогулку капитан проведёт инструктаж по технике безопасности и правилам поведения на судне. Для всех участников предусмотрены спасжилеты. На корабле есть тёплая кают-компания и туалет

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (в зависимости от сезона):