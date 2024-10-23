Д Дарья Душевное путешествие в Териберку для гурманов и первооткрывателей Нам очень понравилась поездка! Артем отличный гид. На все локации было достаточно времени. Териберка прекрасна❤️

А Анастасия Душевное путешествие в Териберку для гурманов и первооткрывателей читать дальше альтернативные красивые места для прогулки. Время пролетело незаметно, хоть и не повезло с погодой. попробовали морских ежей и огурцов, гребешков, покорили скалы, побывали на драконьем пляже, покатались на знаменитых качелях, посидели на троне попробовали водянику, в общем программа была насыщенной, воспоминания о поездке положительные. Спасибо! Ездили небольшой группой 4 человека. Спасибо гиду Павлу за находчивость! Пока другие туристы отправились на морскую прогулку, он показал мне

И Ирина Душевное путешествие в Териберку для гурманов и первооткрывателей Очень красивая и интересная была поездка. Нам очень повезло с погодой. Увидели максимально много красивых мест. Если можно было бы выбирать гида - советуем всем Александра! Прекрасный рассказчик и водитель.

И Ирина Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков» Итересный формат экскурсии, как будто смотришь документальный фильм, но при этом ты сам участник) маршрут интересный и простой, поэтому мы с двумя детьми 6 и 1 год прекрасно справились)))) а учитывая небольшую остановку с чаепитием время вообще прошло незаметно.

А Алёна Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков» Нам очень понравилась экскурсия, необычный формат, но тем и привлекателен!