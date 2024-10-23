Экскурсии на 8 марта

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии на 8 марта» в Мурманске, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Душевное путешествие в Териберку для гурманов и первооткрывателей
На машине
111 отзывов
10 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Душевное путешествие в Териберку для гурманов и первооткрывателей
Отправиться к берегу океана в веселой компании, влюбиться в бескрайний Север и оценить местную кухню
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
7 500 за человека
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
Пешая
40 отзывов
2 часа
Аудиогид
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
Познакомиться с эпохами города с помощью аудиовизуального погружения в прошлое
Начало: На Рябиновой аллее
Завтра в 09:00
19 ноя в 09:00
от 6 300 за всё до 4 чел.
Тёплая встреча с животными холодного края
Пешая
16 отзывов
3 часа
Групповая
до 25 чел.
Тёплая встреча с животными холодного края
Подружиться с обитателями Севера, научиться выживать в лесу и узнать о быте полярных народов
Начало: В городе Оленегорск
Расписание: ежедневно в 10:30 и 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
6 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    23 октября 2024
    Душевное путешествие в Териберку для гурманов и первооткрывателей
    Нам очень понравилась поездка! Артем отличный гид. На все локации было достаточно времени. Териберка прекрасна❤️
  • А
    Анастасия
    6 октября 2024
    Душевное путешествие в Териберку для гурманов и первооткрывателей
    Ездили небольшой группой 4 человека. Спасибо гиду Павлу за находчивость! Пока другие туристы отправились на морскую прогулку, он показал мне
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    альтернативные красивые места для прогулки. Время пролетело незаметно, хоть и не повезло с погодой. попробовали морских ежей и огурцов, гребешков, покорили скалы, побывали на драконьем пляже, покатались на знаменитых качелях, посидели на троне попробовали водянику, в общем программа была насыщенной, воспоминания о поездке положительные. Спасибо!

    Ездили небольшой группой 4 человека. Спасибо гиду Павлу за находчивость! Пока другие туристы отправились на морскуюЕздили небольшой группой 4 человека. Спасибо гиду Павлу за находчивость! Пока другие туристы отправились на морскуюЕздили небольшой группой 4 человека. Спасибо гиду Павлу за находчивость! Пока другие туристы отправились на морскуюЕздили небольшой группой 4 человека. Спасибо гиду Павлу за находчивость! Пока другие туристы отправились на морскую
  • И
    Ирина
    2 октября 2024
    Душевное путешествие в Териберку для гурманов и первооткрывателей
    Очень красивая и интересная была поездка. Нам очень повезло с погодой. Увидели максимально много красивых мест. Если можно было бы выбирать гида - советуем всем Александра! Прекрасный рассказчик и водитель.
    Очень красивая и интересная была поездка. Нам очень повезло с погодой. Увидели максимально много красивых местОчень красивая и интересная была поездка. Нам очень повезло с погодой. Увидели максимально много красивых местОчень красивая и интересная была поездка. Нам очень повезло с погодой. Увидели максимально много красивых местОчень красивая и интересная была поездка. Нам очень повезло с погодой. Увидели максимально много красивых местОчень красивая и интересная была поездка. Нам очень повезло с погодой. Увидели максимально много красивых местОчень красивая и интересная была поездка. Нам очень повезло с погодой. Увидели максимально много красивых местОчень красивая и интересная была поездка. Нам очень повезло с погодой. Увидели максимально много красивых местОчень красивая и интересная была поездка. Нам очень повезло с погодой. Увидели максимально много красивых местОчень красивая и интересная была поездка. Нам очень повезло с погодой. Увидели максимально много красивых мест
  • И
    Ирина
    11 сентября 2024
    Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
    Итересный формат экскурсии, как будто смотришь документальный фильм, но при этом ты сам участник) маршрут интересный и простой, поэтому мы с двумя детьми 6 и 1 год прекрасно справились)))) а учитывая небольшую остановку с чаепитием время вообще прошло незаметно.
    Итересный формат экскурсии, как будто смотришь документальный фильм, но при этом ты сам участник) маршрут интересный
  • А
    Алёна
    10 сентября 2024
    Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
    Нам очень понравилась экскурсия, необычный формат, но тем и привлекателен!
  • П
    Павел
    27 июня 2024
    Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
    Отличная экскурсия, нестандартная, позволяет взглянуть на Мурманск совсем иначе, чем после простой прогулки. Нет сухого зачитывания скучных фактов уставшим гидом.
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    Не знаю, много ли сопровождающих бывает на этой экскурсии, но нам точно повезло - нам составила компанию приятная и общительная девушка Светлана. В общем, экскурсию однозначно рекомендую! Понравилась даже ребенку 9 лет, обычно скучающему и ноющему на подобных мероприятиях.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Экскурсии на 8 марта»

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  1. Душевное путешествие в Териберку для гурманов и первооткрывателей
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  3. Тёплая встреча с животными холодного края
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  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Морской вокзал
  6. Кольский мост
  7. Памятник Ждущей
  8. Набережная
  9. Пляж «Яйца драконов»
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в ноябре 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Экскурсии на 8 марта" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 167 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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