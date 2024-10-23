10 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Душевное путешествие в Териберку для гурманов и первооткрывателей
Отправиться к берегу океана в веселой компании, влюбиться в бескрайний Север и оценить местную кухню
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
7 500₽ за человека
2 часа
Аудиогид
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
Познакомиться с эпохами города с помощью аудиовизуального погружения в прошлое
Начало: На Рябиновой аллее
Завтра в 09:00
19 ноя в 09:00
от 6 300₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Групповая
до 25 чел.
Тёплая встреча с животными холодного края
Подружиться с обитателями Севера, научиться выживать в лесу и узнать о быте полярных народов
Начало: В городе Оленегорск
Расписание: ежедневно в 10:30 и 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
6 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья23 октября 2024Нам очень понравилась поездка! Артем отличный гид. На все локации было достаточно времени. Териберка прекрасна❤️
- ААнастасия6 октября 2024Ездили небольшой группой 4 человека. Спасибо гиду Павлу за находчивость! Пока другие туристы отправились на морскую прогулку, он показал мне
- ИИрина2 октября 2024Очень красивая и интересная была поездка. Нам очень повезло с погодой. Увидели максимально много красивых мест. Если можно было бы выбирать гида - советуем всем Александра! Прекрасный рассказчик и водитель.
- ИИрина11 сентября 2024Итересный формат экскурсии, как будто смотришь документальный фильм, но при этом ты сам участник) маршрут интересный и простой, поэтому мы с двумя детьми 6 и 1 год прекрасно справились)))) а учитывая небольшую остановку с чаепитием время вообще прошло незаметно.
- ААлёна10 сентября 2024Нам очень понравилась экскурсия, необычный формат, но тем и привлекателен!
- ППавел27 июня 2024Отличная экскурсия, нестандартная, позволяет взглянуть на Мурманск совсем иначе, чем после простой прогулки. Нет сухого зачитывания скучных фактов уставшим гидом.
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Экскурсии на 8 марта»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в ноябре 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Экскурсии на 8 марта" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 167 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Мурманске на 2024 год по теме «Экскурсии на 8 марта», 167 ⭐ отзывов, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь