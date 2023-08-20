Увидеть чудеса Крайнего Севера, расслабиться под дыхание океана и поверить в волшебство
К нашему путешествию мы добавим по щепотке волшебства, практик и медитаций, которые позволят полностью перезагрузиться и вернуться счастливыми. А ещё сложим каменные сейды для исполнения желаний — пусть сбываются!
авг
авг
авг
авг
авг
авг
авг
даты
Описание
Что вас ожидает
Красота и энергия природы. Мы на целый день отправляемся в место силы и вдохновения — посёлок Териберка. Здесь чувствуешь особую радость и мощную подпитку от природы; здесь чувствуешь себя живым. Каждый метр Териберки настолько фотогеничен, что вы привезёте отсюда миллион красивых кадров.
Пляжи, хаски и киты. Мы прогуляемся по песчаным и каменным пляжам, впечатлимся водопадом, увидим «кладбище кораблей». Погладим добродушных хаски и покормим ягелем оленей. Отведаем морских деликатесов и отправимся на прогулку в открытое море — попытать счастья в фотоохоте на китов. А ещё устроим лёгкий пикник на берегу с вкусностями и горячими напитками.
Релакс и перезагрузка. Нас ждут дыхательные практики и медитации, работа по личным запросам с МАК-картами и арт-терапия. Вы познакомитесь с сейдами — пирамидами из камней, сможете сложить свой сейд и загадать желание по традиции саамов — коренных жителей Кольского полуострова.
Магический разбор. В конце экскурсии каждому участнику предлагается небольшой разбор по методу Матрицы Судьбы. Он ответит на ваши вопросы о предназначении в жизни, карме, отношениях и деньгах. Обладая этими знаниями, вы сможете сделать свою жизнь гармоничнее.
Организационные детали
- Сбор группы и выезд из Мурманска в 8:30-9:00, ориентировочное возвращение в Мурманск в 19:00-20:00. Время тура и маршрут поездки могут корректироваться в связи с погодными условиями.
- Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле или минивэне — зависит от размера группы
- С собой нужно взять паспорт, для детей — свидетельство о рождении. Если есть — коврик для практик (можно полотенце или порывало).
- Если погода будет неблагоприятной, то морская прогулка может быть отменена с возвратом стоимости. Также мы не можем гарантировать 100% встречу с китами. Самая большая вероятность их увидеть — с начала мая до конца августа.
Включено в стоимость
- Трансфер из Мурманска и обратно. Протяжённость маршрута — около 130 км в одну сторону
- Услуги гида и водителя
- Горячий чай, лёгкий перекус в дороге и мини-пикник в Териберке
- Экскурсия по топовым достопримечательностям Териберки и сам ретрит (практики, медитации, арт-терапия и работа с запросом)
Дополнительные расходы
- Посещение природного парка «Териберка»: для граждан России — 360 руб., для иностранных граждан — 720 руб. Оплата онлайн, по QR-коду.
- Морская прогулка (по желанию), продолжительность около 2 часов — 4000 руб. с человека
- Вход на оленью ферму (по желанию) — 200 руб. с человека, ягель для оленей
- Обед в кафе или ресторане в Териберке
ежедневно в 08:30 и 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у отеля «Азимут» (площадь Пять Углов)
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:30 и 09:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.