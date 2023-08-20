Из Мурманска в Териберку: групповой ретрит в место силы

Увидеть чудеса Крайнего Севера, расслабиться под дыхание океана и поверить в волшебство

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Киты и ледяные волны, космические пляжи, мощные водопады и таинственные пещеры… Это не единственное, чем может поразить вас Териберка.

К нашему путешествию мы добавим по щепотке волшебства, практик и медитаций, которые позволят полностью перезагрузиться и вернуться счастливыми. А ещё сложим каменные сейды для исполнения желаний — пусть сбываются!
Из Мурманска в Териберку: групповой ретрит в место силы
Из Мурманска в Териберку: групповой ретрит в место силы
Из Мурманска в Териберку: групповой ретрит в место силы
Из Мурманска в Териберку: групповой ретрит в место силы
Из Мурманска в Териберку: групповой ретрит в место силы
Из Мурманска в Териберку: групповой ретрит в место силы
Из Мурманска в Териберку: групповой ретрит в место силы
Из Мурманска в Териберку: групповой ретрит в место силы
Из Мурманска в Териберку: групповой ретрит в место силы
Из Мурманска в Териберку: групповой ретрит в место силы
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Красота и энергия природы. Мы на целый день отправляемся в место силы и вдохновения — посёлок Териберка. Здесь чувствуешь особую радость и мощную подпитку от природы; здесь чувствуешь себя живым. Каждый метр Териберки настолько фотогеничен, что вы привезёте отсюда миллион красивых кадров.

Пляжи, хаски и киты. Мы прогуляемся по песчаным и каменным пляжам, впечатлимся водопадом, увидим «кладбище кораблей». Погладим добродушных хаски и покормим ягелем оленей. Отведаем морских деликатесов и отправимся на прогулку в открытое море — попытать счастья в фотоохоте на китов. А ещё устроим лёгкий пикник на берегу с вкусностями и горячими напитками.

Релакс и перезагрузка. Нас ждут дыхательные практики и медитации, работа по личным запросам с МАК-картами и арт-терапия. Вы познакомитесь с сейдами — пирамидами из камней, сможете сложить свой сейд и загадать желание по традиции саамов — коренных жителей Кольского полуострова.

Магический разбор. В конце экскурсии каждому участнику предлагается небольшой разбор по методу Матрицы Судьбы. Он ответит на ваши вопросы о предназначении в жизни, карме, отношениях и деньгах. Обладая этими знаниями, вы сможете сделать свою жизнь гармоничнее.

Организационные детали

  • Сбор группы и выезд из Мурманска в 8:30-9:00, ориентировочное возвращение в Мурманск в 19:00-20:00. Время тура и маршрут поездки могут корректироваться в связи с погодными условиями.
  • Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле или минивэне — зависит от размера группы
  • С собой нужно взять паспорт, для детей — свидетельство о рождении. Если есть — коврик для практик (можно полотенце или порывало).
  • Если погода будет неблагоприятной, то морская прогулка может быть отменена с возвратом стоимости. Также мы не можем гарантировать 100% встречу с китами. Самая большая вероятность их увидеть — с начала мая до конца августа.

Включено в стоимость

  • Трансфер из Мурманска и обратно. Протяжённость маршрута — около 130 км в одну сторону
  • Услуги гида и водителя
  • Горячий чай, лёгкий перекус в дороге и мини-пикник в Териберке
  • Экскурсия по топовым достопримечательностям Териберки и сам ретрит (практики, медитации, арт-терапия и работа с запросом)

Дополнительные расходы

  • Посещение природного парка «Териберка»: для граждан России — 360 руб., для иностранных граждан — 720 руб. Оплата онлайн, по QR-коду.
  • Морская прогулка (по желанию), продолжительность около 2 часов — 4000 руб. с человека
  • Вход на оленью ферму (по желанию) — 200 руб. с человека, ягель для оленей
  • Обед в кафе или ресторане в Териберке

ежедневно в 08:30 и 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у отеля «Азимут» (площадь Пять Углов)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30 и 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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